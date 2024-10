Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, las autoridades de la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) repudiaron y rechazaron enérgicamente el ingreso ilegal de personal armado de la Policía Provincial en la sede de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad, mientras estudiantes protestaban pacíficamente en respuesta al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Según indicaron, dicho accionar desconoce la vigencia plena del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, el artículo 31 de la Ley 24.521 y el artículo 3 del Estatuto. Asimismo, el “principio básico” de la autonomía institucional de la universidad pública. Asimismo, expresaron su solidaridad con la comunidad de la UACO y sus estudiantes, especialmente, y reiteraron el compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad en democracia y su rol como herramienta de transformación social (ver más en página 2 de la edición de zona norte).

Por su parte, durante horas de la tarde, se realizó la charla abierta “Mitos y verdades sobre el presupuesto y las auditorías en las universidades“, en el marco de una asamblea interclaustros. Al respecto, la decana de la UARG, Karina Franciscovic, indicó a La Opinión Austral que uno de los expositores fue Jesús Rodríguez. “La verdad que fue una charla muy interesante, muchas personas pudieron sacarse dudas, hubo una convocatoria muy fuerte tanto acá en el campus como en las redes y me parecía que esa era una manera de poder aportar al debate que se está generando y que recorre de forma continua”, comenzó.

La decana Karina Franciscovic. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sobre algún ejemplo de mitos y verdades, afirmó: “Lo primero que se dijo es que todos los entes públicos estamos siempre auditados y controlados y que es parte de cualquier entidad pública dar cuenta del uso de los recursos”.

Otro tema muy importante que se habló fue sobre el debate sobre si la universidad era o no parte de la movilidad ascendente. “La verdad que se trajeron algunos datos que demostraban cómo la gente que se considera de clase pobre o la clase media-baja logra, por medio de las universidades, no solamente poder estudiar, sino que se logra esa ascendencia de las cuales siempre nos posicionamos y exponemos quienes defendemos a la universidad pública, gratuita y de calidad”.

Al respecto, sostuvo que se mostraron cuadros relevantes, información, datos estadísticos sobre cada uno de estos temas que también subirán a las redes sociales para poder compartirlos con la comunidad, porque “sino se dicen muchas cosas en tiempo real y que obviamente la ciudadanía preocupada toma de ellas porque no tendría por qué pensar que no son ciertas y no conocen ciertos funcionamientos, pero nosotros estamos abocados a hacer lo que sabemos, que es difundir y compartir“, agregó.

Entre otras cosas, la decana de la UARG recordó algunas de las medidas que se tomaron la semana pasada, como el repudio a la presencia en Río Gallegos del diputado y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, la movilización y lo que se resolvió en las últimas horas a nivel nacional entre los gremios y las federaciones, que consiste en un paro de 24 horas esta semana, el día jueves, y la semana próxima un paro de 48 horas.