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El gobernador Claudio Vidal se refirió este viernes, en Caleta Olivia, al préstamo por 100 mil millones de pesos que le hizo la Nación a la provincia de Santa Cruz.

En rueda de prensa, de la que participó La Opinión Austral, respecto a las condiciones del adelanto, aclaró que se trata de un préstamo de corto plazo a reintegrar dentro del mismo ejercicio fiscal. “Los 100.000 millones se toman como un adelanto de copa que hay que devolver con la copa, pero no perjudica en nada a los municipios”, enfatizó Vidal.

Y agregó: “Vamos a seguir enviando los fondos en tiempo y forma como corresponde. Nunca dejamos de hacerlo y jamás nos quedamos con plata que no nos corresponde”.

En ese punto aclaró que el Gobierno cumple estrictamente con el envío de coparticipación en tiempo y forma. “Siempre ayudamos a la totalidad de los municipios con lo que corresponde”, subrayó para llevar tranquilidad a los intendentes.

El gobernador ingresando al establecimiento educativo inaugurado este viernes. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

En paralelo, el gobernador confirmó que volverá a impulsar la Ley de Emergencia Económica tras su rechazo legislativo. “Voy a insistir porque es una herramienta fundamental para poder tomar decisiones”, aseguró. También cuestionó el debate político en torno al proyecto: “Lo que sucedió estuvo viciado de mala intención política y mentiras”.

En ese sentido, defendió uno de los puntos más discutidos: “¿Qué tiene de malo que un trabajador decida pasar a la pasividad por una cuestión de salud? Nadie puede meterse en la vida de un individuo”.

Impacto de la crisis

Vidal también advirtió sobre la caída en los ingresos provenientes de Nación, vinculada al contexto económico general. La decisión responde a una proyección de caída de recursos del 9% para marzo por la baja en el consumo interno. Que se suma a una pérdida de ingresos ya registrada en febrero.

El adelanto económico, en la tapa de La Opinión Austral.

“Cuando hay menos consumo en el país, la Nación recauda menos y tiene menos para distribuir a las provincias; la explicación es simple, no es difícil”, argumentó el gobernador sobre la pérdida de envíos.

Vidal diferenció su modelo de gestión de los anteriores, basados en aportes no reintegrables que no se devolvían al Tesoro. “Antes se levantaba el teléfono y te regalaban fondos nacionales en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional); acá es totalmente distinto, si pedimos algo lo tenemos que devolver”, comparó el mandatario.

En ese punto remarcó que el plan para estabilizar Santa Cruz requiere honestidad financiera y el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Pero además avanzar en un cambio de modelo que pasa por profundizar el camino de la diversificación y desarrollo productivo. “Estamos trabajando incansablemente para sacar nuestra provincia adelante”, concluyó.

Fomicruz y Newmont

Vidal planteó con claridad la necesidad de avanzar hacia una reconversión productiva en Santa Cruz, dejando atrás un modelo basado casi exclusivamente en la dependencia del Estado.

“Realmente este gobierno tiene una mirada muy productiva”, afirmó, al tiempo que pidió paciencia frente a un proceso que no tendrá resultados inmediatos.

“Algunas cosas seguramente no van a generar efecto inmediato, pero en algunos años, en 5 o 6 años, cuando vean que pequeños proyectos se convirtieron en proyectos enormes que generan empleo y que hacen un gran aporte a la economía provincial, se van a dar cuenta que no estábamos cerrados”, sostuvo.

En esa línea, Vidal destacó el trabajo de Fomicruz en exploración minera, que permitió identificar importantes recursos. “En un 7% de un yacimiento de 100 mil hectáreas ya certificamos 10.000 toneladas de uranio, 50.000 de vanadio y tierras raras”, detalló.

Vidal también resaltó el acuerdo con Newmont: “Es un acuerdo fabuloso, de 380 millones de dólares para extender la vida útil del yacimiento por 10 años”, dijo.

El paso siguiente será atraer inversiones: “Estamos yendo al mercado nacional e internacional en busca de inversores que quieran desarrollar estos recursos para generar empleo e ingresos para la provincia”.

También resaltó el acuerdo con Newmont: “Es un acuerdo fabuloso, de 380 millones de dólares para extender la vida útil del yacimiento por 10 años”.

Producción

El mandatario remarcó que la provincia comenzó a desarrollar una política agroproductiva, un área históricamente relegada.

“Dimos un gran paso con la producción de avena, trigo y arveja. Probamos distintas genéticas de maíz en Perito Moreno”, explicó. Y adelantó: “Este año vamos a comenzar con la siembra de 200 hectáreas más”.

La cosecha de trigo en la estancia Alice de El Calafate.

También resaltó el reciente acuerdo con YPF para la remediación ambiental, firmada días atrás. “Las cosas en el arco productivo, se vienen dando”, sostuvo. “Yo apuesto a levantar el petróleo convencional”, añadió.

Vidal también puso en valor el crecimiento de la empresa estatal Santa Cruz Puede como herramienta para generar actividad económica.

“Es una empresa pensada desde el Estado provincial con una dirección muy eficiente que encara distintos proyectos”, indicó.

Entre los desarrollos mencionó: construcción de viviendas sociales; producción de medallones de merluza ya presentes en supermercados de todo el país; control de parques; fabricación de insumos. “Hasta hacemos cajones fúnebres que antes el Estado pagaba cuatro veces más”, ejemplificó.