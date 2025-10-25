Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 26 de octubre acudimos a las urnas en todo el país para elegir la nueva composición del Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre de este año. Según lo informó el Juzgado Electoral, son 272.027 los electores que figuran en el padrón definitivo de Santa Cruz y se encuentran aptos para emitir el voto en los comicios del 26 de octubre próximo.

Es importante recordar que el padrón es un listado confeccionado por la Justicia Nacional Electoral en base a la información que recibe del Registro Nacional de las Personas, en el que se registran los datos de todos los electores del país, los que son organizados por distrito. Allí están excluidos aquellos que tengan una inhabilitación legal.

Vale remarcar que la inscripción en el padrón electoral se encuentra vinculada al último domicilio que el elector declaró en su DNI, el cual determinará el local de votación que se le asignará para emitir su sufragio.

¿Qué votamos?

El próximo 26 de octubre las y los santacruceños deberán elegir a sus candidatos para renovar 3 bancas en la Cámara de Diputados.

Se trata de 3 diputados nacionales quienes hoy están representados por tres espacios políticos: Por Santa Cruz, Unión por la Patria y Unión Cívica Radical. La renovación de la Cámara se realiza por mitades cada dos años. En el presente año se elegirán 127 diputados, escogidos de manera directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de cinco diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes.

El correo comenzó este sábado con la distribución de las urnas y boletas.

Los candidatos

La contienda electoral en Santa Cruz se disputará entre los siguientes candidatos:

CC-ARI

Segundo Pedro Muñoz. Mariana Estela Olmos. Carlos Omar Fernández.

Suplentes:

Mirta Susana Moreno. Mariano Nieto. Johanna M. Zaleh.

FIT

Gabriela Ayelén Ance. Luis Fernando Díaz. Oriana Toloza Osores.

Suplentes:

Nicolas Gutiérrez. Karen N. Hubscher. Juan M. Saavedra.

Fuerza Santacruceña.

Juan Carlos Molina. Moira Lanesan Sancho. Hugo A. Figueroa.

Suplentes

Pamela Alessandra Pesoa. Mateo Abel Brunetti. Alba Noemí Curaqueo.

La Libertad Avanza

Jairo Henoch Guzmán. Perla Gómez De La Fuente. Matías Daniel Alzugaray.

Suplentes:

Analía Gimena Barría. Walter Giovany Albea. Paula Alejandra Álvarez.

Movimiento Al Socialismo

Jorge Jesús Mariano. María V. Gaspari. Gustavo D. Nauto.

Suplentes:

Karen M. Hajjar. Néstor F. Cárdenas. Rita Cristina Yapura.

Por Santa Cruz

José Daniel Álvarez. Gisella A. Martínez. Juan J. Ortega.

Suplentes:

Constanza W. Pacheco. Rafael Güenchenen. Mariana E. Mercado.

PRO

Leonardo D. Roquel. Andrea Gallegos. Horacio A. Padín.

Suplentes:

Camila E. Alderete. Felipe M. Espinoza. María E. Mariman.

Proyecto Alternativo

Jorge F. Cruz. Johana Busto. Mario R. Lozano.

Suplentes:

María Cristina Aguilar. Fernando A. Avendaño. Mara A. Del Valle.

Cañadón Seco

En la Cañadón Seco habrá elecciones simultáneas, por primera vez con este instrumento de votación, por lo cual habrá dos boletas únicas de papel: una boleta nacional para elegir diputados nacionales de distrito y otra boleta local para elegir al presidente de la comisión de fomento.

La autoridad de mesa deberá chequear que el DNI del votante figure en el padrón y entregará dos boletas de votación (la nacional y la local). Luego el elector deberá ir detrás de la cabina para elegir las opciones de su preferencia. Además, habrá una mesa para extranjeros que sólo votarán en la elección de autoridades locales.

¿Qué elegimos?

En la Cámara de Senadores de la Nación renuevan su mandato aquellos senadores que fueron electos en 2019, tras completar su período de seis años en el cargo.

En esta oportunidad, Santa Cruz no votará la renovación de senadores nacionales, ya que las 3 bancas de senadores fueron elegidas en las elecciones de octubre de 2023.

¿Es obligatorio?

Todos los electores que tengan 16 años o más a la fecha de la elección nacional tienen el derecho y el deber cívico de votar en las elecciones generales. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse a sufragar.

¿Con qué DNI?

Los documentos habilitados para la votación con los siguientes:

Libreta de enrolamiento.

Libreta cívica.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

Tarjeta del DNI libreta celeste con leyenda “NO válido para votar”.

DNI tarjeta.

Durante la elección no se podrá votar presentando un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral.

¿Dónde consulto?

Quienes quieran consultar por el lugar donde deben realizar la votación, tiene que dirigirse a la página web www.padron.gob.ar o también consultar en el Instagram de la Secretaría Electoral de Santa Cruz, dónde publican las novedades sobre la nueva metodología de votación.