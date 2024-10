Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas, el legislador provincial Pedro Valenzuela, del bloque “Por Santa Cruz”, confirmó a La Opinión Austral que presentó la renuncia a su banca. A partir de esta información, comenzaron las especulaciones sobre su reemplazante, dado que en la lista que lo llevaron a diputado provincial por distrito le siguen Nicolás Brizuela, actual subsecretario del Interior y Pedro Luxen, ministro de Gobierno de Santa Cruz.

En este marco, hubo una serie de rumores que apuntaban a que sea finalmente Luxen el que deje el Ejecutivo para asumir en la Legislatura, con el objetivo de ser además jefe del bloque oficialista. Al respecto, el titular de la cartera de Gobierno habló este miércoles con el periodista Luis Potel en Radio Energía y se refirió a estas versiones.

“Si el Gobernador de la provincia, como en muchas oportunidades me ha solicitado y me ha requerido que tome o no un puesto dentro del gobierno, siempre estuve y seguiré estando a disposición de lo que el disponga. Lo real es que el Gobernador no ha hablado por esta situación conmigo todavía“, aseguró Luxen.

Y agregó: “Vamos a tener una charla, pero para nada está definido si voy a dejar la cartera de Gobierno para asumir en la Cámara de Diputados. Es una decisión que va a tomar el gobernador. Yo soy orgánico, donde me necesiten y pueda ser útil así va a ser”.

“Si me convocan voy a estar. Sino seguiremos firmes en el ministerio de Gobierno, trabajando en toda la provincia y estando todos los días dando lo mejor de cada uno de los que componen el ministerio”, remarcó.

Por otro lado, entre los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas, se habló de la posibilidad de que la llegada de Luxen a la Cámara era para asumir la presidencia de la Legislatura en caso de una eventual renuncia del vicegobernador Fabián Leguizamón.

“Eso que dicen es realmente son espantoso. Nuestro vicegobernador, con quien me entiendo perfectamente y hablo todos los días, tuvo un problema de salud hace tiempo atrás y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Gracias a Dios tuvo una recuperación óptima. Es una locura total, con Leguizamón nos entendemos perfectamente bien”, aclaró el ministro de Gobierno.

En otro tramo de la nota, el funcionario del Gobierno de Claudio Vidal se refirió a la designación de los nuevos ministros, luego de la renuncia de Julio Gutiérrez y Ariel Varela, ex titular de Trabajo y Salud respectivamente.

“Cabe aclarar que tanto Trabajo y Salud, ninguno de los dos lugares se encuentra acéfalo, ambos tienen firma y se encuentran trabajando normalmente. El Gobernador tiene para cada cartera a su reemplazo y va a tomar la decisión correcta. El Gobernador ahora se encuentra en Buenos Aires por un viaje por cuestiones petroleras”, confirmó Luxen.

En ese tenor, aclaró: “Estamos hablando todo el tiempo con Julio Gutiérrez respecto a las paritarias y esas cuestiones. Gutiérrez sigue comprometido con el espacio, está trabajando y lo consultamos. Lo mismo con el doctor Varela”.

Leé más notas de La Opinión Austral