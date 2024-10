Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que le tiraran huevazos y agua al ingresar a la nueva sede de La Libertad Avanza en Río Gallegos, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, brindó su opinión sobre lo sucedido a La Opinión Austral.

Cabe mencionar que el altercado ocurrió en el marco de un reclamo llevado a cabo por estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), así como por integrantes de agrupaciones de izquierda.

La comunidad universitaria de la capital santacruceña se manifestó frente al local partidario de LLA, en respuesta al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, confirmado tras la votación de ayer en la Cámara de Diputados.

Mientras salía de la sede libertaria, Menem fue consultado por LOA acerca de los disturbios registrados esta tarde y declaró: “No lo lamento, son los mismos de siempre“, en referencia a la oposición. Seguidamente, se subió a un vehículo para retirarse del lugar, del cual formó parte durante su inauguración.

Posteriormente, el funcionario ahondó en este tenso episodio en comunicación con La Nación +. “Se hizo una inauguración de una sede de La Libertad Avanza acá en Río Gallegos y salió espectacular. Salvo al ingreso, era un grupito de gente, radicalizado, de izquierda o “K”, seguramente… y bueno, tal vez no pueden comprender por las buenas que perdieron las elecciones”, señaló.

No obstante, remarcó: “Pero no pasó nada; cuanto más pasan este tipo de cosas, más convencidos estamos de que el camino que emprendimos es el correcto. Me causa gracia, lo único que tal vez nos afecta es que familias querían venir, estuvo muy emotivo todo, y cuando vieron a estos grupos con banderas….están pagos seguramente por algún sector de los que nosotros queremos que dejen de pavear y vuelvan a laburar. Vienen a tratar de interrumpir el normal desenvolvimiento democrático”.

Asimismo, subrayó que Jairo Guzmán “ha presentado todas las fichas en la Justicia, seguramente vamos a tener partido” y agregó: “Te garantizo que en 2025, la Cámara de La Libertad Avanza va a tener más diputados y senadores para seguir transitando este camino de la libertad”.

