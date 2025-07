Con la presencia del gobernador Claudio Vidal, este domingo se inauguró la obra de pavimentación de la avenida Tierra del Fuego y se realizó el encendido de la luminaria en Caleta Olivia.

El acto inició a las 18:00 en el gimnasio Francisco “Pancho” Cerdá, desde donde el gobernador Vidal y el intendente Pablo Carrizo realizaron una caminata acompañados de de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, el concejal Facundo Belarde y otros ediles.

El Grupo La Opinión Austral realizó una cobertura especial del acto. En la oportunidad, Vidal brindó declaraciones a los medios durante las cuales destacó: “Estoy contento de todo lo que se está haciendo, de lo que se puede llevar adelante en conjunto con el Municipio. Pablo Carrizo es un intendente que da la cara, recorre la calle y sabe trabajar en conjunto con la gente de Servicios Públicos. Aprovecho la ocasión para saludar a los trabajadores de la electricidad de todo el país, pero especialmente de Santa Cruz, ellos son parte de esta obra que hoy se entrega a la sociedad“.

“Hace 18-20 años que la sociedad de Caleta Olivia reclamaba esta obra, hoy se hace realidad gracias al esfuerzo conjunto de todo el equipo de trabajo”, subrayó.

“Pablo Carrizo es un intendente que da la cara, recorre la calle”. CLAUDIO VIDAL, GOBERNADOR

Asimismo, valoró la presencia de los vecinos. “Es lindo el acompañamiento, es agradable. Estamos recorriendo la provincia y más allá de la difícil situación económica que atravesamos en nuestro país, en la provincia hay obras que se están haciendo, estamos dando respuestas a los reclamos”.

De la obra que se inauguró, recordó que “tuvo un anticipo de obra del 25%, en su momento se certificó sólo el 10 %, sabíamos que era caro, el Municipio se puso la obra al hombro, trabajó con Servicios Públicos y pudo avanzar”.

Obras

Consultado sobre la planificación, aseguró: “Vamos a seguir haciendo pavimento durante todo lo que queda del año y el año que viene también. Tenemos que seguir haciendo hormigón y avanzando, pero no sólo en Caleta, estamos haciendo obras en otras localidades”.

En este sentido, recordó la visita a Lago Posadas, donde “estamos poniendo en marcha una obra de gas que anunciamos el 1° de mayo. Estamos avanzando en un proyecto de viñedo importantísimo, hay 6 mil parras que vamos a trasplantar en septiembre, será el primer viñedo santacruceño de esa magnitud”.

El panorama económico es complejo pero no le impide al Gobierno provincial continuar avanzando en obras, sobre lo cual señaló: “Lo importante de todo esto es hacer un repaso de memoria, pensar que a esta provincia ingresó mucho dinero y las obras no se hicieron. Estamos dando respuesta a reclamos de hace 20 años, con menos recursos económicos, con menos plata. Las cosas se están haciendo porque hay convicción”.

“Son momentos difíciles, nadie puede desconocer la situación económica de nuestro país”.

“Esta es la forma de hacer crecer una provincia y la región, apostar a las cosas que valen la pena y que van a quedar en la historia en beneficio de la gente”, afirmó.

Sin embargo, reconoció: “Son momentos difíciles, nadie puede desconocer la situación económica de nuestro país, lo que está sucediendo es realmente complicado, nos preocupa, nos mantiene ocupados en ver cómo hacemos día a día para salir de esta situación económica, cada vez son menos recursos que llegan de Nación a la provincia y el Estado tiene que seguir funcionando“.

Vidal manifestó que “lamentablemente hay un modelo político nacional que avanza en todo el país que tiene que ver con utilizar la excusa de la tremenda corrupción que hubo en Argentina y eso nadie lo puede negar”.

“Con los gobiernos anteriores sabemos que el recurso económico no se vio reflejado en las rutas, este gobierno tiene la idea de no hacer nada, entonces algo tiene que hacer la provincia”, acotó.

En cuanto a las deudas Nación-Provincia, señaló: “Ellos nos reclaman a nosotros deudas que heredamos y nosotros les reclamamos a ellos los programas que dejaron de enviar a las provincias. Ojalá tengamos una solución”.

“La única posibilidad de salir adelante es apostar a la producción y al trabajo si no hacemos eso, apostar a las economías regionales va a ser muy difícil porque el gobierno nacional hoy tiene otra mirada”, recalcó.

Infraestructura escolar

El gobernador también se refirió a la situación de la educación, sobre lo que sostuvo que “estamos haciendo todo lo que no se hizo años atrás. Las escuelas estaban completamente detonadas“.

“En el pasado no invirtieron en infraestructura escolar, nosotros con menos recursos las estamos reparando con mucho esfuerzo. Le pido a la sociedad que comprendan, sé que falta, nos falta un montón, pero estamos en una situación incomoda económica, estamos haciendo todo lo que podemos y eso es mucho más que lo que hicieron los gobiernos anteriores con un montón de plata“, expuso.

Asimismo, mencionó que están evaluando colocar una barrera fitosanitaria. “No estoy de acuerdo con la decisión que tomó Nación, pero la respeto para eso gobiernan. La provincia tiene autonomía y voy a tomar la forma de trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados y Municipios para ver qué hacemos con ese tema”.

También se refirió a la disolución de Vialidad Nacional, sobre lo que manifestó: “Estuve hablando con dirigentes sindicales de vialidad, más allá que la excusa que se utilizar puede ser válida, es cierto que hubo mala administración del recurso económico público, los trabajadores no se robaron la ruta, la culpa no la tienen los trabajadores, entonces el discurso termina siendo incompatible. No tenemos forma de absorber a los trabajadores“.

“Entre los municipios, gobierno provincial y el sector privado que transita por esa ruta, algo tenemos que hacer, entre todos, lo peor que nos puede pasar es que la ruta se siga deteriorando“, aseveró.

Para finalizar, expresó: “Los quiero un montón a todos los santacruceños. Hacemos todo lo que podemos, damos la cara, estamos trabajando, nos movemos en toda la provincia y estamos haciendo obras con menos recursos. A seguir laburando, es la única forma de salir adelante: trabajar”.