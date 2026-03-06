Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA se prepara para un ciclo lectivo de grandes desafíos, enmarcados por la lucha de las universidades públicas argentinas que demandan al Gobierno nacional la implementaicón de la Ley de Financiamiento Universitario actual.

Mariana Altieri, a cargo del área de prensa de la universidad, confirmó por LU12 AM680 Radio Río Gallegos que “tuvimos alrededor de 400 personas que concurrieron para informarse sobre la oferta académica, sobre el procedimiento de inscripción, y sobre todos los servicios“. Este interés se registró durante dos charlas informativas realizadas entre la semana pasada y la presente.

Destacó que “que los chicos terminen el colegio secundario sobre todo y que sigan interesados en estudiar es una excelente noticia”. También valoró que aquellas personas un poco más grandes, que en su momento no lo pudieron hacer, se incorporen a la universidad.

El periodo de inscripción para ingresantes por primera vez permanece abierto hasta el 13 de marzo. “La universidad los alberga, todos sí los recibe, igualmente, aunque estén debiendo alguna materia, algún examen final”, explicó Altieri.

Los alumnos en esta situación pueden acercarse al campus de Avenida Gregores y Piloto Lero Rivera de lunes a viernes por la tarde. Deben presentar una constancia de haber terminado de cursar el colegio secundario.

“No hay un límite de materias que adeudes del secundario para anotarse en la universidad, es lógico que si uno tiene mucha deuda con la escuela, le va a ser más complicado avanzar”, advirtió la referente de prensa. Existe un plazo posterior para que los alumnos puedan regularizar su situación en el nivel medio.

Para los mayores de 25 años que no pudieron culminar sus estudios secundarios, habrá una instancia de inscripción en el mes de mayo. Este grupo cuenta con un procedimiento de ingreso diferenciado dentro de la UARG.

Demandas

La demanda actual se inclina hacia trayectos formativos con salida laboral inmediata. Altieri señaló que “vienen con algunas dudas sobre cuál es el perfil laboral, la salida laboral de cada carrera, también con el interés en carreras más cortas”.

La universidad ofrece tecnicaturas de hasta tres años y carreras de grado de cuatro o cinco años. “Se ha puesto en discusión de que quizás ya no es necesario carreras tanto como de 5 años, sino achicar un poco”, reconoció la funcionaria.

Como respuesta, la institución ha adaptado sus planes de estudio. Carreras como Ingeniería Química empezaron a otorgar títulos de técnicos como título intermedio desde el año pasado.

“Uno inicia la carrera de ingeniería química y al término del tercer año ya va a tener un título habilitante para poder ejercer en el medio laboral”, detalló Altieri. Para los químicos es muy interesante la salida en minería, petróleo y empresas.

Lo mismo sucede con la licenciatura en Enfermería, que dura casi cinco años. “Al tercer año de la carrera ya pueden obtener el título de enfermero universitario y matricularse”, lo que permite una rápida inserción laboral.

Financiamiento y la planta docente

Guillermo Melgarejo, secretario académico de la UNPA UARG, describió por LU12 AM680 un panorama complejo para la institución. “Es un contexto difícil desde lo presupuestal pero también como decís vos un desafío para nosotros”, manifestó.

El funcionario advirtió que el financiamiento que garantiza la cobertura de los cargos de planta hoy no está siendo asegurado. Las vacantes se generan por renuncias o jubilaciones que obligan a cubrir esos espacios.

“Hoy no estamos logrando el financiamiento recurrente de esos cargos, se están haciendo con un financiamiento temporario que tiene un plazo en el tiempo y se vence”, denunció Melgarejo. Esta situación reduce el plantel docente y obliga a establecer prioridades.

A pesar de esto, el secretario resaltó el “compromiso de parte sobre todo de los docentes para garantizar el funcionamiento de las clases”. También agradeció la comprensión de los estudiantes para sostener el desarrollo normal de las actividades.

Infraestructura

El campus universitario de Río Gallegos es el establecimiento educativo más grande de Santa Cruz. “Tenemos una infraestructura tal que son 13.000 metros cuadrados que incluyen no solamente aulas, sino sectores administrativos y laboratorios”, describió Melgarejo.

Allí se desarrollan tareas de investigación y extensión con fuerte compromiso territorial. La universidad ofrece servicios como jardín maternal, residencia, gimnasio y un comedor que es “un espacio central para construir la comunidad universitaria”.

La oferta académica supera las 40 carreras en todo el sistema UNPA, con unas 22 opciones en la sede local. Los interesados consultan frecuentemente por ciencias exactas, biológicas e Ingeniería en Recursos Naturales.

De esta manera, la UNPA UARG se prepara para el ciclo lectivo 2026 con grandes desafíos para albergar a la comunidad estudiantial.