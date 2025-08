Milei, el dólar, los precios, los vetos y la campaña: agosto será un mes clave para el gobierno

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Falta mucho para el 2027 pero el presidente Javier Milei no duda y, en la antesala de la elección nacional legislativa de medio término, asegura que será reelecto para un segundo mandato. La convicción se exhibe en un mes clave para su gobierno, tal cual reconocieron fuentes de la Casa Rosada a La Opinión Austral: en agosto llegará el veto a la suba de las jubilaciones y se esperan más esfuerzos por “sorprender” con un dólar que se aleje del techo de la banda de flotación para evitar el impacto en precios; tanto como los habrá para concretar la esperada bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump.

Milei quiere llegar a las urnas del 26 de octubre con un escenario “no apto para mandriles”, según se entusiasma algún alfil en los pasillos de la Casa de Gobierno, donde ya no hace apuestas por un dólar a mil pesos como las hacía en abril. Después de que la divisa rozara los $1.400 esta semana, confían allí igualmente en que –desembolso de 2 mil millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante y otras medidas financieras- podría mostrar pronto un descenso.

Será crucial si, de lograrlo, su ruidoso equipo económico (tal cual se mostraron esta semana al acompañarlo al Presidente en la extensa entrevista que brindó a Neura) puede sostener la divisa hasta el momento en el que el país elija a los diputados y senadores que renovarán la mitad de las bancas del Congreso Nacional. Antes, claro, el verde deberá soportar también la campaña inminente que copará los titulares de la provincia de Buenos Aires, donde se votará para la Legislatura local, el próximo 6 de septiembre.

Milei se prepara para ponerle el cuerpo y apuntalar a las listas confeccionadas por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; sector del triángulo de hierro que intenta amigarse con el dañado tercer vértice, el asesor Santiago Caputo, quien está dispuesto a pesar de los tironeos internos que dejaron afuera de las nóminas violetas a la militancia digital libertaria que conduce y cuya agrupación es Las Fuerzas del Cielo.

Milei y el cuco de las remarcaciones

Para el gobierno no se trata sólo de que el dólar no sobrepase los “límites” establecidos junto al FMI sino de que esa flotación al alza (la divisa oficial aumentó 15% en los últimos 30 días) no repercuta en los precios de las góndolas en la previa de las urnas en el distrito más poblado del país, Buenos Aires.

Todavía persiste el recuerdo de cuando la comida y otros consumos básicos sufrieron decisivas remarcaciones durante la campaña presidencial del 2023, cuando gobernaba el peronismo y aplicó una devaluación a cambio de una inyección de fondos del FMI. Los siguientes meses la inflación pasó la barrera mensual del 10% y no hubo política de compensación de ingresos que alcanzara.

Llegar a esa elección con ese nivel de pérdida de poder adquisitivo fue determinante para la victoria de Milei. Hubo otro movimiento reciente y crucial para los precios de la canasta familiar cuando asumió el Presidente y “sinceró”/devaluó el tipo de cambio: la inflación fue 65% en los primeros cuatro meses de gestión libertaria y en los supermercados dejaron de encontrarse productos por debajo de los mil pesos, hoy prácticamente extintos.

El Jefe de Estado libertario no cree en las herramientas de compensación (paritarias, incentivos al consumo). Al contrario, con fuerte respaldo y paciencia de la sociedad, a ese pico de inflación le siguió un fuerte ajuste. El bono de 70 mil pesos que reciben los jubilados y pensionados de la mínima, por ejemplo, está congelado desde diciembre 2023. En Casa Rosada sostienen al día de hoy, con el respaldo de las encuestas en la mano, que esa decisión de afectar el poder adquisitivo y pisar salarios tuvo y tiene costo político cero. “La gente sabe a dónde no quiere volver”, insisten en el entorno presidencial y agregan en referencia al apriete de los bolsillos: “se lo aguantan porque entienden que este es el camino porque nos votaron para hacer esto, es lo que prometimos y lo estamos haciendo”.

Milei y los precios: “Menger sale a la cancha”

Milei, lejos de hacerse el distraído sobre la especulación de las compañías alimenticias, posteó este sábado al respecto en su red social favorita, “X”: “Menger sale a la cancha”, escribió al hacerse eco del mensaje de un usuario que afirmó: “Las cámaras de supermercados y grandes superficies ya están rechazando los aumentos de las listas de precios de los proveedores (…) No convalidarán aumentos en góndolas. Oficial de la Cámara. Dato”.

Carl Menger, economista austríaco al que Milei cita constantemente, elaboró la llamada “Teoría del valor subjetivo“ la cual sostiene que el valor de un bien “no se deriva de su costo de producción” sino de la valoración individual de cada persona. Casi en paralelo con esa referencia, fuentes del gobierno nacional confirmaron este sábado que el Presidente firmó los vetos a las leyes aprobadas por el Congreso Nacional de aumento del 7,2% a todos los jubilados más la mejora del bono de la mínima a $115.000, como así también la de mayores fondos en el marco de la emergencia en discapacidad. Este lunes se publicarán en el Boletín Oficial. MIRA TAMBIÉN El fiscal pidió que a Lázaro Báez y su hijo les decomisen bienes “Grito Federal”: el nuevo frente electoral que “llegó para quedarse” En la Rosada creen que tienen los números para conseguir blindarlos ante la insistencia de la oposición pero el escenario podría complicarse, en especial, tras la formación de la alianza electoral llamada Grito Federal que componen los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz); Ignacio Torres (Chubut); Martín LLaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y Carlos Sadir (Jujuy). Desde allí ya anticiparon que no aportarán “héroes del superávit fiscal” a Nación esta vez. En ese marco y casi dos años después de asumir el poder, La Libertad Avanza tiene todo listo para arrancar la campaña con una inflación mensual cercana a 2%. Cuidar esa cifra es el principal desafío para Milei mientras se extiende el ajuste a los jubilados, el recorte de los salarios de la administración pública, el freno a la obra pública, entre otras decisiones para cuidar la rigidez fiscal que, según plantea, desemboca en mayor estabilidad macro. Es que si la comida sufre un retoque general, no lo hará en un oasis. Los combustibles, las tarifas de los servicios energéticos y de comunicación, el transporte público, los colegios, las expensas y demás básicos de la microeconomía continúan ampliando la brecha entre la capacidad de los salarios y los gastos fijos.

Por eso el Presidente y sus funcionarios con despacho en el Palacio de Hacienda ya abrieron el paraguas y adjudicaron la volatilidad al “riesgo kuka”. Desde el peronismo respondieron en seguida al resaltar la paradoja libertaria: o hay seguridad de una reelección en 2027 o la oposición férrea que incluye al kirchnerismo tiene reales chances de un triunfo en los próximos comicios.

La foto más buscada y necesaria para Milei

De todas las señales de confianza que puede dar a los mercados financieros y a los tenedores de deuda en agosto, el gobierno de Milei trabaja en una que no suele fallar: la foto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el republicano que alguna vez lo tildó de “favorito” al libertario.

Hay rumores sobre una visita de Estado a mediados de este mes que se podría anunciar pronto. La reunión bilateral en la Casa Blanca por la vía formal sería de enorme valor para el gobierno de La Libertad Avanza, cuyo líder tiene su propio álbum con Trump, pero casi todas las imágenes son en eventos de la campaña republicana o en algún pasillo de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). En especial, tras la contienda que el mandatario estadounidense mantiene con el magnate dueño de Tesla y X, Elon Musk, quien hasta su salida del gobierno republicano auspiciaba de puente para acercar a Milei al Salón Oval.

El entusiasmo por concretar la cita formal creció después de la visita de esta semana en la Casa Rosada de una importante delegación de Trump. Milei, acompañado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, recibieron a French Hill, titular de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los EEUU; y a legisladores estadounidenses.

