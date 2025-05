Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El accidente sufrido por el minero Joel Gálvez en la mina 5 de la ex Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y actual Carboeléctrica Río Turbio SA volvió a encender las alarmas sobre las condiciones laborales en el yacimiento. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Turbio, Matías Delgado, aseguró que en lo que va del 2025 ya se contabilizan casi 30 accidentes laborales, una cifra elevada considerando que la producción se encuentra por debajo de su capacidad total.

En declaraciones al programa “Por la Tangente” de FM Tiempo 95.5 de Río Turbio y a distintos medios locales, Delgado explicó que el accidente del martes por la noche ocurrió en el sector de preparación secundaria, donde Gálvez estaba operando en el tope de galería, una zona de riesgo en la que se utilizan herramientas pesadas para abrir paso y colocar estructuras de contención. En ese contexto, se produjo un desprendimiento de carbón que impactó directamente sobre su cuerpo y cabeza. El casco del operario se quebró y, debido a la gravedad del golpe, fue trasladado de urgencia a Río Gallegos, donde fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de cráneo con hundimiento. Actualmente permanece en coma inducido.

Delgado destacó la rápida reacción de los compañeros de Gálvez, quienes lograron liberarlo, vendarlo y trasladarlo al punto de encuentro a pesar de las dificultades. “Lo sacaron entre todos, con profesionalismo y rapidez. Eso fue clave para evitar una tragedia mayor”, expresó.

“Falta inversión, falta capacitación y se sigue arriesgando la vida de los trabajadores” Matías Delgado, secretario general de ATE Río Turbio

Sin embargo, el dirigente gremial puso el foco en los fallos estructurales y en la ausencia de condiciones mínimas de seguridad. “Llevamos casi 30 accidentes en lo que va del año. Y eso que no estamos trabajando al 100%. Es inadmisible. Falta inversión, falta capacitación y se sigue arriesgando la vida de los trabajadores”, denunció.

Delgado también reveló que recientemente otro minero se electrocutó dentro de la mina y recién ahora, dos semanas después, será derivado a Buenos Aires para una evaluación más profunda. “Fue otro hecho crítico, y el sistema de salud no respondió con la rapidez necesaria. Esto demuestra que no estamos preparados para emergencias de mayor magnitud”, remarcó.

“La vía de escape estaba obstruida”

Durante la jornada posterior al accidente, ATE mantuvo reuniones con los jefes de mina, personal de seguridad y representantes de los sectores operativos para exigir explicaciones y la inmediata evacuación de la mina hasta tanto se esclarezca lo ocurrido. “Hay que revisar todo. Desde los protocolos hasta la infraestructura. En el accidente de Joel, incluso la vía de escape estaba obstruida por un carro. Tuvieron que levantarlo por encima de ese obstáculo para poder sacarlo”, relató.

El dirigente también se refirió a la falta de respuesta por parte de la ART y cuestionó que los elementos de protección personal no siempre se encuentran en condiciones óptimas. “El mensaje es claro: si no hay casco, guantes o protección adecuada, no se entra a trabajar. Pero a veces, ni eso alcanza. A Joel el impacto lo tomó de frente, y ni el casco lo salvó”, lamentó.

ATE elevó un reclamo formal al interventor Pablo Gordillo Arriagada, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud de Santa Cruz y al Gobierno provincial. Delgado confirmó que mantuvo una conversación directa con el gobernador Claudio Vidal, a la 1 de la madrugada, quien se comprometió a poner todos los recursos sanitarios a disposición de la familia del trabajador herido.

Finalmente, el secretario general de ATE aseguró que estos hechos no hacen más que reflejar la necesidad urgente de inversión, mejoras en los protocolos y un rediseño integral del sistema de seguridad. “Somos la única mina subterránea de carbón del país. La Cuenca necesita un hospital equipado, personal capacitado y un Estado presente. Si no se actúa ya, podemos lamentar hechos aún peores”, concluyó.