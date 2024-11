Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Río Gallegos, docentes y estudiantes realizaron una masiva movilización en defensa de la universidad pública, liderada por la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Los manifestantes concentraron en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín y marcharon hasta la Casa de Gobierno, para exigir mayores fondos para la educación superior, que se ha visto amenazada por los recortes presupuestarios.

Miguel del Pla, referente del Partido Obrero y recién electo secretario administrativo y paritario de ADOSAC, habló con La Opinión Austral sobre el problema presupuestario que afecta a las universidades y destacó que “la plata no está y lo que se está discutiendo de presupuesto para el año que viene es prácticamente achicar sobre lo que ya está achicado”. Esta situación, advirtió, pone en riesgo el funcionamiento de la educación pública y el futuro de miles de estudiantes que dependen de ellas.

“En el Congreso de ADOSAC se votó a acompañar la marcha en Río Gallegos, como la actividad que se hizo este mediodía en Comodoro Rivadavia”, donde también se movilizaron docentes y estudiantes sumándose así a la movida regional de universitarios.

La crisis de las paritarias docentes

Además del presupuesto para la universidad, Del Pla se refirió a las dificultades que enfrenta ADOSAC en las negociaciones paritarias. “Hoy no hay en este momento una paritaria abierta estrictamente. Está abierta porque no la cerraron, pero en la práctica no hay ofertas aceptadas”, afirmó Del Pla, explicando que la falta de propuestas concretas está generando un conflicto prolongado que afecta tanto a docentes como a estudiantes.

En este sentido, del Pla subrayó la urgencia de una cláusula gatillo que permita a los educadores enfrentar la inflación, junto con un porcentaje mensual de recomposición salarial. Esta petición, comentó, es simple, pero depende de la voluntad del Gobierno: “Si el Gobierno tiene la voluntad realmente de sacar a los docentes de la línea de pobreza, este es el camino”.

“El Gobierno debe entender que esta lucha no solo es por el salario de los docentes, sino también por el futuro de los estudiantes, que son los primeros en sufrir las consecuencias de un sistema educativo debilitado”, explicó.

Además, advirtió que si el gobierno no ofrece una solución superadora en las próximas reuniones, las medidas de fuerza “se va a profundizar y seguramente la semana siguiente tendremos un lío más grande del que tenemos esta semana”.

Por ultimo, Del Pla se refirió a la reciente elección de una nueva conducción en ADOSAC y aseguró que ésto ha creado una gran expectativa en el gremio. “Después de muchos años de una dirección sin cambios, esta renovación representa un paso importante para fortalecer el movimiento sindical y abrir nuevas vías de diálogo y de lucha por los derechos de los docentes”, aseguró y contó que la semana pasada, en una asamblea de proclamación de la nueva lista, se invitó a otros gremios a participar, en un esfuerzo por ampliar la unidad sindical en esta coyuntura crítica.