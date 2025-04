Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves se conoció la triste noticia del fallecimiento de Fernando “Coco” Huecke, reconocido ex diputado provincial por la UCR y expresidente del club Hispano Americano, institución a la que estuvo ligado durante décadas. Su muerte causó un hondo pesar en la comunidad de Río Gallegos, donde era ampliamente respetado y querido.

Fernando “Coco” Huecke. FOTOS DEL ARCHIVO DE LA OPINIÓN AUSTRAL

Un legado familiar y comunitario

Fernando Huecke fue una figura clave tanto en la política como en el deporte local. Llegó a la ciudad en la década del 50 y no tardó en destacarse como futbolista en Hispano Americano, donde fue goleador y campeón en cinco oportunidades. Más tarde, ejerció roles de dirigente y presidente del club, dejando una huella imborrable en la institución celeste.

De izq a der: Fernando “Coco” Huecke, Luis Alcaín, Mario Nicoliche, Felipe Silva.

Padre del reconocido vecino solidario Horacio Huecke, Fernando fue parte de una familia profundamente comprometida con el bienestar de la ciudad. Su hijo expresó su dolor en redes sociales con un emotivo mensaje:

“Hoy despido a mi gran héroe, mi papá. Ahora descansa en paz con mami. Gracias por todo papá, siempre te llevaré en mi corazón. Me dejaste un gran legado a seguir”, escribió Horacio.

También su nieta, Julieta Huecke, compartió un mensaje cargado de emoción:

“Te me fuiste, gordito de mi vida. No sé qué voy a hacer sin vos. Te amo como nunca amé a nadie. Te elegiría mil veces como abuelo. Dame fuerzas, por favor. No soporto la idea de no volver a abrazarte. Me destruye. Que en paz descanses, abu”.

Desde la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, expresaron su pesar por el fallecimiento de Huecke: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando ‘Coco’ Huecke, ex Diputado Provincial y reconocido vecino de la ciudad de Río Gallegos. Desde esta Honorable Cámara acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor”.

De izq a der.: Luis Alcaín, Fernando “Coco” Huecke, Javier Bielle, Francisco “Pachín” Soria, Carlos Mansilla, Argentino Álvarez, Carlos Perez Rassetti y Judith Fostmann.

El Comité Río Gallegos de la Unión Cívica Radical también lamentó el fallecimiento de su correligionario, quien fuera Presidente del partido, entre otros cargos: “Nuestra institución agradece su aporte a la vida democrática que se extendió hasta estos días, poniendo de manifiesto su compromiso político, estando vinculado además a instituciones sociales y deportivas del medio”, señalaron.

Velorio y despedida

El velatorio de Fernando Huecke se realizará este viernes en Ramps, de 9 a 15 horas, para que familiares, amigos y vecinos puedan despedirse de una figura que marcó la historia de Río Gallegos.