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El Gobierno nacional dispuso un anticipo financiero de hasta $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz a través de un decreto publicado hoy, 19 de marzo en el Boletín Oficial. La medida se ejecutará mediante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía en los próximos días, durante el mes de marzo.

El decreto 161/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, estableció que la asistencia responde “procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa” el Gobierno de Santa Cruz, que impiden a la provincia atender compromisos urgentes vinculados a la ejecución del presupuesto y al pago de deudas. En ese marco, Nación habilitó el mecanismo previsto en la Ley 11.672, que autoriza anticipos a cuenta de la coparticipación federal.

Destino de los fondos

Según informó el Gobierno de Santa Cruz, solicitó el adelanto para afrontar el pago de salarios y jubilaciones, en un contexto de restricciones de liquidez. Según el comunicado oficial, el objetivo consiste en garantizar el cumplimiento de obligaciones inmediatas tanto con trabajadores activos como pasivos.

Desde la administración provincial indicaron que la asistencia permitirá sostener el funcionamiento del Estado y cubrir compromisos prioritarios mientras se estabiliza la situación financiera.

Condiciones de devolución

“El anticipo no constituye una transferencia definitiva, sino un préstamo de corto plazo que deberá ser reintegrado dentro del mismo ejercicio fiscal”, explicaron. La provincia deberá reintegrar los fondos durante este año. El decreto fijó que la devolución se realizará mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables. Además, el monto devengará intereses calculados con una tasa nominal anual del 15% desde el momento del desembolso hasta su cancelación total, un interés bajo con respecto a los préstamos en el mercado.

Para garantizar el repago, Santa Cruz deberá autorizar a la Secretaría de Hacienda a aplicar estas retenciones sobre su participación en la coparticipación federal y otros recursos sin afectación específica.

Contexto fiscal y caída de ingresos

El escenario financiero provincial presenta una caída sostenida de ingresos, tanto por coparticipación nacional como por recaudación propia. Autoridades del área económica provincial señalaron que el actual cuatrimestre concentra mayores dificultades para sostener el flujo de fondos.

El propio decreto reconoció esta situación al señalar que la provincia enfrenta limitaciones transitorias para atender sus obligaciones más urgentes, lo que motivó la intervención del Gobierno nacional.

Emergencia económica y diálogo con gremios

La asistencia financiera se inscribe en el marco del tratamiento de la Ley de Emergencia Económica impulsada por el Ejecutivo provincial. En ese contexto, es que esta semana el Gobierno convocó al Frente Sindical y al restos de los gremios de la administración pública en el Ministerio de Trabajo para abordar la situación fiscal.

El Gobierno Provincial convocó al Frente Sindical para fortalecer el diálogo con los trabajadores en el marco del consenso para aprobar la Ley de Emergencia Económica en Santa Cruz.

Durante el encuentro, funcionarios provinciales explicaron los alcances de la iniciativa y respondieron consultas sobre su impacto. Según informaron, la ley busca facilitar herramientas de financiamiento para afrontar el corto plazo.

El jefe de Gabinete, Pedro Luxen, afirmó que el proyecto no incluye una reforma previsional ni el cierre de paritarias. También señaló que el Ejecutivo continuará con las negociaciones salariales con los trabajadores de la administración pública.

Mientras tanto el ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, había viajado a comienzos de semana a Buenos Aires para gestionar el financiamiento con funcionarios nacionales. El avance del diálogo con la oposición y los sindicatos fue una pieza clave para la gestión en la Casa Rosada.

Continuidad del esquema financiero

El Gobierno provincial confirmó que continuará con gestiones para obtener financiamiento y sostener la operatividad del sector público. En paralelo, prevé avanzar con una nueva presentación del proyecto de emergencia económica en la Legislatura, incorporando precisiones surgidas en el diálogo con los gremios.

En este contexto, el anticipo de Nación actúa como una herramienta de corto plazo para cubrir obligaciones inmediatas mientras la provincia redefine su esquema financiero durante el año.

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