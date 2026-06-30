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La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó que este 1° de julio la localidad de Perito Moreno tendrá su primer vuelo directo hacia la Ciudad de Buenos Aires, una medida impulsada por el Gobierno de Santa Cruz en el marco de una política integral destinada a mejorar la conectividad provincial y generar condiciones favorables para el crecimiento económico.

En principio, la ministra señaló que esta iniciativa es el resultado de un trabajo que se viene desarrollando desde hace más de un año junto al sector privado y a empresas radicadas en la provincia.

En esa línea, explicó que el proyecto contempla la conexión aérea de tres localidades del interior provincial, Perito Moreno, Puerto San Julián y Puerto Deseado. “Puerto San Julián está finalizando algunas adecuaciones en la pista y luego seguirá el mismo camino”.

Asimismo, la funcionaria provincial remarcó que la falta de conectividad representa una de las principales barreras para el crecimiento de las economías regionales y para la llegada de nuevas inversiones.

Además, destacó que durante los primeros meses habrá un acompañamiento conjunto entre el Estado provincial y empresas privadas para consolidar la operación aérea. “Son seis meses de consolidación de estos vuelos y será muy importante el compromiso de la comunidad y de los distintos sectores para que el servicio se afiance y pueda mantenerse en el tiempo”, expresó.

Como parte de este proceso, este martes 30 la ministra participará en Casa de Santa Cruz de un evento de presentación junto a prestadores turísticos privados que acompañarán esta nueva conexión aérea, en una jornada que pone en valor la importancia del turismo como motor del desarrollo provincial. Asimismo, Ricci formará parte del vuelo inaugural que se concretará el 1° de julio, acompañando este hecho histórico para Perito Moreno y para toda la provincia.

Generar las condiciones

Por otro lado, la titular de la cartera Productiva subrayó que la conectividad es uno de los factores determinantes al momento de atraer inversiones privadas. “No es magia. Para que lleguen inversiones se necesitan condiciones concretas, seguridad jurídica, energía y conectividad. Estos son los pasos que el Gobierno ha decidido dar”.

En ese sentido, valoró el rol del Estado provincial en la recuperación de infraestructura clave: “Este es un gobierno que está poniendo en valor lo que tuvo tantos años de desinversión”. La ministra remarcó que el fortalecimiento de la conectividad constituye una herramienta fundamental para favorecer la integración territorial, mejorar el acceso a servicios y generar condiciones más competitivas para el desarrollo de las distintas regiones de Santa Cruz.

La incorporación del vuelo directo desde Perito Moreno hacia Buenos Aires representa un paso concreto dentro de una estrategia más amplia de modernización de la infraestructura provincial, orientada a promover la inversión, la generación de empleo y el crecimiento productivo de Santa Cruz, en línea con los ejes de producción, trabajo y educación definidos por la gestión del gobernador Claudio Vidal.

“Un hito para la integración”

Cabe destacar que la Subsecretaría de Transporte, destacó la puesta en marcha del primer vuelo comercial entre Perito Moreno y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comenzará a operar este 1° de julio. La incorporación de esta nueva conexión aérea constituye un hito para la integración del norte provincial, ampliando las posibilidades de desarrollo económico, turístico y comercial de la región.

En ese aspecto, el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova, remarcó la importancia de este avance para el desarrollo de la región y sostuvo que se trata de un paso estratégico para consolidar nuevas oportunidades de crecimiento.

Subsecretario de Transporte, Andrés Casanova.

Para concretar este nuevo servicio aéreo, el Gobierno Provincial desarrolló un proceso de reacondicionamiento de sectores del aeropuerto, además de impulsar acciones vinculadas a la seguridad operacional y aeroportuaria.

Entre las tareas realizadas se destacan las capacitaciones al personal, el trabajo conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria para la operación de los equipos de rayos X destinados al control de equipajes y pasajeros, y la articulación permanente con organismos nacionales, provinciales y municipales.

La incorporación del vuelo a Perito Moreno forma parte de una primera etapa de un proyecto de fortalecimiento de la conectividad aérea provincial. Puerto San Julián -como se dijo más arriba- avanza con obras de refacción en su aeropuerto y Puerto Deseado cuenta con un convenio para ejecutar obras e incorporar equipamiento.

El servicio comenzará a operar todos los martes y miércoles por medio. Los pasajes pueden adquirirse a través del sitio web oficial de American Jet.

Para toda la comarca

Por su parte, quien también habló del tema fue el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo, quien se refirió a la importancia de la llegada de una empresa comercial para reactivar la conectividad aérea, hechos que transformarán la matriz productiva local este martes, además, remarcó el impacto económico y social de estas políticas públicas impulsadas en el interior de Santa Cruz.

La transformación estructural de la comarca busca garantizar la estabilidad de los servicios básicos frente a las contingencias climáticas del invierno patagónico. “Esta acción no refleja solamente un desarrollo en Perito Moreno, sino que también en toda una comarca integrada por Los Antiguos, Lago Posadas y demás lugares que nos rodean”, concluyó el jefe comunal.