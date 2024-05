Se aproxima la fecha de tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación y, a medida que pasan los días, crece la expectativa sobre cómo va a votar cada senador. Es que, a diferencia de lo ocurrido en la Cámara Baja, donde el proyecto del Ejecutivo nacional salió con medida sanción, en la Cámara Alta los números son bastante más parejos.

En cada provincia se cuentan los posibles votos positivos y negativos. Pero no será entre estos donde podría inclinarse la balanza sino sobre aquellos que aún se encuentran sin definición. Santa Cruz tiene dos legisladores nacionales que se pueden ubicar en ese último listado: el senador José María Carambia (Movere) y la deseadense Natalia Gadano (PRO).

José María Carambia (Movere).

Ambos llegaron al Senado dentro del lema “Por Santa Cruz” que ubicó a Claudio Vidal en la gobernación de la provincia. En el caso del exintendente de Las Heras, desde hace varios días no responde a las consultas sobre qué postura tomará con la Ley Bases. Sin embargo, la que habló fue su par Natalia Gadano que, consultada por La Opinión Austral, aclaró que aún no definió su voto.

“Por el momento estoy con el análisis y no tengo definición tomada. Realmente no hemos definido qué vamos hacer”, afirmó la senadora. Seguidamente, insistió: “Leo que todos me ponen positivo y la verdad es que no tengo decisión tomada”.

Gobernadores, claves

En este contexto, este sábado quien también se refirió a la Ley Bases y al rol que tendrán los gobernadores en la votación, fue el ministro del Interior, Guillermo Francos. En una entrevista en Radio Mitre, el funcionario sostuvo que el rol del Poder Ejecutivo junto al Poder Legislativo es “sentarse, conversar, analizar las propuestas y conseguir su aprobación”. “Son las reglas de la democracia”, agregó.

Además, Francos hizo una comparación con el primer tratamiento fallido de la ley y aseguró que “abarcaba muchos más temas y la forma de la discusión generó complicaciones”. De cara a lo que será la votación definitiva en el Senado, concluyó: “Tenemos fe porque el Senado está compuesto por el representante de las provincias y yo creo que en los gobernadores en general hay mucho interés”.

Cabe destacar que, de los tres senadores de nuestra provincia, sólo Alicia Kirchner (Unión por la Patria) ya adelantó cómo votará. La exgobernadora fue sumamente crítica de la media sanción en la Cámara de Diputados. “La Ley de Bases atrasa a lo peor de los 90, malvende recursos soberanos y liquida derechos esenciales de las personas y las provincias. En el Senado debemos tener la responsabilidad y firmeza para rechazar esta entrega de la Argentina”, expresó la semana pasada.

También este sábado el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, fue crítico con los gobernadores por sus concesiones a la ley Bases y expresó su intención de debatir artículo por artículo. “Los 33 senadores de UP vamos a votar en contra de la ley Bases”, adelantó. En una clara crítica a los mandatarios provinciales, Mayans aseguró que “por ahí veo que algunos gobernadores dicen que le van a dar una inversión, pero esto es destruir al país”. “Eso es pan para hoy y hambre para mañana”.

