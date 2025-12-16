Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un contexto de creciente sofisticación tecnológica en la minería subterránea, la seguridad se consolida como el eje sobre el cual las compañías reorganizan sus inversiones y su planificación operativa. En la Argentina, uno de los avances más relevantes del último año se produjo en el Macizo del Deseado, en Santa Cruz, donde Newmont Cerro Negro —operadora de uno de los yacimiento de oro y plata más importantes del país— acaba de completar la primera fase de un proyecto de automatización de sus sistemas de ventilación bajo mina.

“Se trata de un hito poco habitual en la industria local: Cerro Negro es la primera operación minera del país en automatizar al 100% sus ventiladores principales, incorporando tecnología que ya se utiliza en otras operaciones de Newmont en el mundo, pero que hasta ahora no estaba presente en la Argentina. La empresa destinará US$ 2,1 millones entre 2025 y 2026 para completar el proyecto, una inversión que busca elevar los estándares de seguridad y reducir riesgos en uno de los sistemas más críticos de la minería subterránea”, indicaron desde la compañía.

La innovación central está en la implementación de un sistema SCADA desarrollado con tecnología de Rockwell Automation, montado sobre una arquitectura distribuida de máquinas virtuales. Esta estructura permite un control centralizado, flexible y escalable, capaz de gestionar en tiempo real el funcionamiento de los equipos que aseguran las condiciones termoambientales bajo tierra.

En la Fase 1 —ya finalizada— se instalaron tableros equipados con controladores CompactLogix para cada ventilador principal, integrando sus variadores de velocidad al sistema de control. Esto permite encender y apagar los ventiladores de forma remota desde la sala Dispatch, optimizar el consumo de energía, reducir el desgaste mecánico, monitorear en línea todos los parámetros operativos y generar alertas tempranas ante fallas o detenciones imprevistas.

La Fase 2 —en ejecución desde octubre y planificada para concluir en el primer trimestre de 2026— avanza en la automatización de los ventiladores secundarios, fundamentales para la ventilación de los frentes de avance y explotación.

Cerro Negro avanza en la automatización de ventilación bajo mina.

El impacto en relación a la seguridad operacional es significativo. Ante un corte inesperado de energía, el sistema automatizado permite retomar la ventilación de manera más rápida utilizando los grupos electrógenos disponibles para reemplazar la capacidad energética de Complejo Marianas y San Marcos. Esto reduce la ventana de exposición del personal a los gases que se acumulan bajo mina.

A esto se suma el monitoreo en tiempo real a través de PI Vision, que facilita la detección inmediata de cualquier apagado de ventiladores y activa el TARP – Protocolo de Respuesta en Caso de Parada de Ventiladores Mina. La supervisión recibe el aviso en segundos y puede desplegar las secuencias de emergencia de forma más eficiente.

Según proyecciones internas, el objetivo es reducir al mínimo la exposición a gases en los escenarios más críticos y acortar los tiempos de respuesta ante fallas energéticas, dos factores que inciden directamente en los principales indicadores de seguridad de la industria. “La automatización nos permite reaccionar más rápido y con mayor precisión ante cualquier contingencia. Este sistema nos da una capacidad de respuesta que hasta ahora no existía en Argentina. Es un salto cualitativo para la seguridad”, afirmó María Eugenia Sampalione, Directora País de Newmont.

La ventilación bajo mina no solo regula temperatura y humedad: también es clave para mantener por debajo de los límites máximos permitidos una serie de gases producidos por los equipos, los explosivos y los procesos de avance. La automatización agrega una capa adicional de previsibilidad y control, reduciendo la dependencia de maniobras manuales y elevando la capacidad de respuesta ante variaciones repentinas en las condiciones subterráneas.

Aunque Newmont cuenta con tecnologías equivalentes en otras operaciones internacionales, su implementación en Cerro Negro marca un precedente relevante para la minería argentina, donde la incorporación de automatización en sistemas críticos aún es incipiente.

“La compañía introduce un cambio estructural: la capacidad de operar sistemas vitales de manera remota, con monitoreo continuo y herramientas de respuesta inmediata, que en conjunto elevan el estándar de seguridad para toda la actividad. Con la finalización de este proyecto prevista para 2026, Cerro Negro se posiciona como un caso testigo de cómo la automatización puede convertirse en un elemento central de la competitividad y la seguridad en la minería moderna”, aseguró la empresa.

