“Peligran más de 26 obras para Santa Cruz. Lo que implica menos trabajo y menos movimiento económico”, advirtió este martes el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso al señalar un informe en el que se especifican la cantidad de obras públicas que quedarían sin realizar e Argentina si se aprueba el proyecto de ley ómnibus que acordó La Libertad Avanza con la oposición “dialoguista” en el Congreso de la Nación.

“Los aprietes finalmente son para el pueblo”, sostuvo y agregó que los “santacruceños nunca estaremos de rodillas”.

Según el informe publicado por Infobae con información oficial del Mapa de Inversiones on line implementado por el ex Ministerio de Obras Públicas, el total de obras públicas durante la anterior gestión asciende a 7.276 en todo el país financiadas por el Gobierno nacional. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior. Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea no habían comenzado las obras al 6 de diciembre último, según los datos publicados en ese sitio web oficial.

Estos últimos dos grupos son las que, desde La Libertad Avanza, habían adelantado que el Estado no llevaría adelante por falta de recursos, pese a haber sido licitadas. Quedaron exceptuadas las 10 en ejecución que contaban con financiamiento externo.

En la provincia de Santa Cruz son, en rigor, 22 obras públicas las que quedarían paralizadas, sin ejecutarse, si quedan plausibles de ser rescindidos los contratos, por disposición del presidente Javier Milei.

Se trata en su mayoría de obras viales, de agua y de cloacas pero también están incluidos un acueducto y una escuela de educación técnica en Pico Truncado.

Obra Pública en Santa Cruz: los proyectos que quedarían sin realizar si se aprueba el dictamen

Obras públicas en Santa Cruz sin avance físico al 6 de diciembre de 2023

GÜER AIKE, SANTA CRUZ

Cantidad de proyectos: 10

CORDON CUNETA EN BARRIO 700 LOTES (OBRAS VIALES) de la localidad de 28 de Noviembre | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 30% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA PARAJE JULIA DUFOUR RÍO TURBIO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE RED DE CLOACAS PARAJE JULIA DUFOUR RIO TURBIO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

6.750M2 DE PAVIMENTO ARTICULADO SOBRE BAJADA DE CARWEL. (OBRAS VIALES) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

RIO GALLEGOS RED CLOACAL (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2026 | Avance financiero: 20% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE TRAZA VIAL BARRIO EVITA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

EXTENSION DE AVENIDA NESTOR CARLOS KIRCHNER DESDE FELICIANO CHICLANA HASTA JUAN MANUEL DE ROSAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

PAVIMENTO EN CALLE DR. E. MARADONA F. RAMIREZ Y ZAPIOLA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

DESARROLLOS DE PEQUEÑOS NODOS SOLIDARIOS DE ALIMENTOS DESPENSAS RÍO GALLEGOS (ARQUITECTURA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

AMPLIACION MODULAR DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO SAN BENITO (SALUD) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

DESEADO, SANTA CRUZ

Cantidad de proyectos: 5

CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN BICISENDA PRIMERA LAGUNA CÓDIGO SIPPE 131050 (ARQUITECTURA) | Inicio: 2021 – Final: 2021 | Avance financiero: 30% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

AMPLIACIÓN RED DE AGUA BARRIO EL CALAFATE ZONA QUINTAS LAS HERAS SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 14,39% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TÉCNICA PROFESIONAL PICO TRUNCADO (EDUCACIÓN) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 15% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

RED DE AGUA POTABLE BARRIO INDUSTRIAL CALETA OLIVIA SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

ACUEDUCTO DE EA. TERESITA A SALA DE BOMBAS EN VALLE DE RÍO DESEADO CISTERNA DE CAPTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PICO TRUNCADO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2024 | Avance financiero: 0% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

RÍO CHICO, SANTA CRUZ

Cantidad de proyectos: 5

PAVIMENTO EN LAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2022 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

CONSTRUCCION PLAZA II LAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

CORDON CUNETA EN LAGO POSADAS II ETAPA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

VEREDAS CALLE LOS CALAFATESLAGO POSADAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 15% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES LAGO POSADAS SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

LAGO ARGENTINO, SANTA CRUZ

Cantidad de proyectos: 2

VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONALES PROGRAMA MIF (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 100% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

CALAFATE ILUMINACIÓNEQUIPAMIENTO (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 – Final: 2023 | Avance financiero: 0% – Avance fisico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN