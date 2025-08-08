Your browser doesn’t support HTML5 audio
El intendente de Río Gallegos, Pablo Graso, recibió en su despacho a la dirigencia del Club Atlético Boca Juniors que llegó a la ciudad para firmar un convenio de cooperación institucional.
La rúbrica se concretó al mediodía y participó, la secretaria de Deportes de Río Gallegos, Silvina Juárez y Pablo Szawarniak, representante del afamado club.
Federalismo
En su alocución, Grasso destacó la rúbrica entre la Municipalidad y el reconocido club de fútbol: “Estamos felices de firmar este convenio que respalda el mundo Boca, que demuestre el federalismo, de cómo los clubes son de los socios, de cómo llegar a cada vez más gente“, destacó el intendente.
Marcó que no se trata de momentos fáciles en lo social: “En los tiempos fáciles están todos, pero en los tiempos difíciles también tenemos que estar todos“.
Recordó que pocos días atrás recibió a Ezequiel Juárez, joven talento del básquet local que se consagró campeón de la Liga Nacional con Boca Juniors. “Lo reconocimos desde la Municipalidad, salió campeón con Boca y es de aquí, de Río Gallegos”, “recorrió nuestros gimnasios y ahora asumir este compromiso con ustedes. También tenemos un acuerdo específico con el Instituto River Plate para traer carreras a nuestras ciudades”.
Para todos
En esta línea, el intendente dijo que el objetivo es “llegar a todos los sectores, que todos vean que hay posibilidades, que hay talento y que hay instituciones como la de ustedes que están dispuestas a venir en diferentes momentos, con diferentes disciplinas a ver jugadores de nuestra ciudad”.
Para esto, el Municipio brindará “todo lo que sea necesario para que sea más fácil trasladarse, alojarse y venga a conocer nuestros talentos”.
La apuesta del intendente es abrir las puertas a ese gran número de disciplinas que se practican en aquella institución con el foco puesto en la capital de Santa Cruz: “Mirar al interior muestra el federalismo que tenemos que tener todos”, “estoy muy agradecido a ustedes a la institución, a sus presidentes, a sus autoridades, de cómo manejan el fútbol, de cómo abren las puertas a todos. No todo es negocio y no todo es regalar lo que se consiguió durante mucho tiempo en la historia para que el club siga siendo una pasión y no sea solamente un negocio.
Cuando nos ponemos la camiseta argentina, muchos abajo tienen la camiseta de su club preferido. Pero al fútbol lo defendemos entre todos y para nosotros esto también es una defensa de la institución, de sus autoridades, pero especialmente de la gran pasión argentina”.
