Este viernes, el intendente Pablo Grasso recibió en su despacho a representantes del Club Atlético Boca Juniors para rubricar un convenio de cooperación institucional que busca fortalecer el desarrollo deportivo y académico en Río Gallegos.

El acto se desarrolló en horas del mediodía y contó con la presencia de Silvina Juárez, secretaria de Deportes del municipio, y Pablo Szawarniak, presidente de Deportes Amateur del club. El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogable por igual período.

En un gesto que no pasó inadvertido, Grasso, reconocido hincha de River, se colocó la camiseta azul y oro para la ocasión. “Sí, me tocó ponerme la camiseta, así como todos los días me pongo la de nuestra querida capital para seguir transformándola. ¡No hay colores que nos separen de nuestros objetivos!”, expresó luego en redes sociales.

Se conoce el fanatismo que tiene el actual intendente de Río Gallegos por River. En mayo de este año, por ejemplo, recibió en su despacho al exarquero Marcelo Barovero, traído al sur por la filial millonaria para compartir su experiencia como referente y formador de arqueros. Pablo Grasso se filmó junto a “Trapito” mientras repasaban en una pantalla el penal que el 27 de diciembre de 2014 el arquero le atajó a Emanuel Gigliotti a los 2 minutos de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Pero el intendente también le pone límites a su fanatismo. Y si bien Rogelio Funes Mori quedó lejos del atril de los ídolos de la banda en el país se lo conoce, sobre todo, por su paso de 4 años por ese equipo y el acompañamiento en momentos difíciles como el paso por la B Nacional. Tiempo después, se estableció en México sobre todo en el Monterrey y se nacionalizó para jugar en la Selección mexicana. “Sería un sueño para hacer un gol en un Mundial y hacerlo ante la Argentina sería muy lindo”, dijo en la previa del partido del Mundial de Qatar 2022, y Pablo Grasso no dudó en responderle: “Yo soy de River, lo escuchaba a Funes Mori decir que le gustaría hacerle un gol a Argentina, dale, que se ponga las pilas, ni loco”, expresó risueñamente el intendente priorizando la camiseta argentina.

“Peronista, hincha de River e Intendente de Río Gallegos, tierra de Presidentes”, así se presenta Grasso en sus redes sociales.

Qué contempla el convenio con Boca

El acuerdo establece una amplia agenda de acciones conjuntas, entre ellas:

Clínicas deportivas en distintas disciplinas, dictadas por profesionales y deportistas destacados de Boca Juniors.

en distintas disciplinas, dictadas por profesionales y deportistas destacados de Boca Juniors. Capacitación para docentes y entrenadores locales en futsal, fútbol inclusivo, vóley, handball y deportes de combate.

para docentes y entrenadores locales en futsal, fútbol inclusivo, vóley, handball y deportes de combate. Captación de talentos durante las jornadas, con seguimiento y evaluación posterior.

durante las jornadas, con seguimiento y evaluación posterior. Intercambio académico-deportivo para jóvenes de Río Gallegos que residan en Buenos Aires, con acceso a entrenamientos y actividades en las instalaciones del club.

para jóvenes de Río Gallegos que residan en Buenos Aires, con acceso a entrenamientos y actividades en las instalaciones del club. Uso de espacios de Boca Juniors para actividades recreativas y deportivas de delegaciones de Río Gallegos en la capital del país.

“No todo es negocio, los clubes son de los socios” Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos

En su discurso, Grasso resaltó la importancia de la iniciativa como ejemplo de federalismo deportivo. “Estamos felices de firmar este convenio que respalda al mundo Boca y muestra que los clubes son de los socios, que pueden llegar a más gente. En los tiempos fáciles están todos, pero en los difíciles también tenemos que estar todos”, afirmó.

Recordó que recientemente la Municipalidad reconoció al joven basquetbolista Ezequiel Juárez, campeón de la Liga Nacional con Boca Juniors, y destacó que el municipio ya mantiene acuerdos con otras instituciones como el Instituto River Plate para traer carreras universitarias a la ciudad.

“Quiero que todos vean que hay posibilidades, que hay talento y que hay instituciones dispuestas a venir a buscar jugadores de nuestra ciudad. No todo es negocio, y lo que se logró en la historia de un club debe seguir siendo pasión”, subrayó.

Boca abre sus puertas a Río Gallegos

Por su parte, Pablo Szawarniak señaló que el convenio es clave porque “abre las puertas en esta ciudad” y valoró la predisposición del intendente:

“Habla bien de él que sea de River y aún así entienda las necesidades. Hay muchas disciplinas que no siempre tienen visibilidad, como gimnasia artística, taekwondo, judo, karate, futsal o fútbol femenino. Queremos que chicos y chicas de acá tengan la oportunidad de vestir la camiseta de Boca”.

Formación y oportunidades para jóvenes

En la misma línea, Esteban Pizzi, director del área de Deportes Amateur, adelantó que este domingo brindará una capacitación en entrenamiento y preparación física en el Tennis Club de Río Gallegos en el marco de la Expo Deporte 2025.

“El deporte te da disciplina, superación y herramientas para la vida. Estos convenios hacen más grande a Boca y acercan oportunidades a quienes sueñan con llegar lejos”, expresó.