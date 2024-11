“La gente no puede resolver esto sola”, afirmó el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, al visitar el estudio de “La Mañana de LU12“, donde analizó el impacto de la recesión en la población y los sectores productivos. Destacó, además, la necesidad de que el Estado implemente medidas activas para aliviar la carga económica sobre los ciudadanos, quienes no pueden enfrentar la situación por sí mismos en un contexto tan adverso.

En ese sentido, planteó la falta de coherencia entre las promesas de campaña y las acciones de los gobiernos provincial y nacional. “Una vez que te votan, haces todo lo contrario”, señaló el intendente en relación a las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, quien había asegurado que el ajuste lo pagaría “la casta”, aunque el impacto de la devaluación de diciembre de 2023, los despidos en el Estado y las fuertes subas en las tarifas hicieron todo lo contrario.

Pablo Grasso, junto a Ángel Vargas y Pablo Manuel en la mesa de “La Mañana de LU12”. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por eso, insistió con la necesidad de “defender a la gente” y a tomar una postura firme en favor de la comunidad de Río Gallegos, que enfrenta una economía paralizada y la falta de oportunidades laborales. “Hay que ver cómo nos plantamos para defender a la gente. La gente no va a poder resolver esto en su economía y resolverlo en el tiempo, porque hay una recesión muy grande y porque la situación económica no va a cambiar”, advirtió el intendente.

En el mismo sentido, se refirió a la posibilidad de privatizar la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y aseguró: “Vos no me podés plantear que el mercado se va a hacer cargo de las empresas, el mismo día que paran aviones de todas las empresas”, y cuestionó: “¿Cómo va a crecer el turismo si no tenés conectividad, cómo va a crecer la economía regional si no tienen oportunidades?”.

Además, dijo que “el Estado tiene que generar herramientas para fomentar puestos de trabajo”, sostuvo que “si estas haciendo tu emprendimiento y yo no defiendo lo que tenemos y arreglo las cosas para que estén mejor, ¿de qué sirvió tu inversión?” y pidió a la dirigencia política que mire más allá de la ideología: “Algunos planteos son solamente ideológicos y no son reales, porque la política ha cambiado mucho. Hay una demanda de la población que exige una respuesta distinta de la política”, indicó.