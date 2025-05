Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Opinión Austral dio a conocer que en los primeros cinco meses de 2025, el Gobierno nacional transfirió a las provincias $72.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esto fue un 44% más que los $49.800 millones enviados en todo 2024. Sólo en mayo se distribuyeron $12.200 millones de esos $72.000.

Santa Cruz en lo que va del año ya recibió un 50% más de ATN que los recibidos en 2024, cuando se le giraron $3.000 millones para atender la emergencia climatológica provocada por la fuerte nevada que cayó en invierno.

De enero a mayo, la provincia recibió un total de $4.500 millones y se ubicó como la séptima jurisdicción en recibir mayor cantidad de transferencias discrecionales.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación.

Río Gallegos

Luego de entrega de certificados a nuevos Inspectores de Tránsito, Bromatología y Puesto Sanitario, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, reclamó a Provincia el envío de fondos que “corresponden por ley”.

“Avanzan en intervenciones a municipios, no queremos que nos toquen lo que nos corresponde por ley, solamente queremos lo que nos corresponde”, puntualizó en declaraciones a La Opinión Austral.

“No pedimos absolutamente nada extraordinario, simplemente que cumplan con la ley y que no toquen más nuestros recursos”, repitió y aseguró que “realmente son muy pocos y estamos haciendo hasta lo imposible para dar respuesta a la sociedad. Lo saben nuestros inspectores, nuestros trabajadores y los vecinos en diferentes barrios de la ciudad”.

Repasó la finanzas de la ciudad capital de Santa Cruz: “250 millones de pesos gastamos en combustible en forma mensual para toda la maquinaria; 250 millones de pesos invertimos en el subsidio de transporte público que abandonó Nación y Provincia; 150 millones de pesos para la atención primaria de la salud, entre otras cosas”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

A esas erogaciones se suma “el salario que es uno de los más altos de la provincia de Santa Cruz, junto con El Calafate”.

Apuntó nuevamente que su administración municipal debe recibir lo que le corresponde, “después si hicieron una mala administración es un problema de ellos. A nosotros no nos eligieron para gobernar la provincia, me eligieron para gobernar la ciudad y lo que hacemos lo generamos con orden pero con discrecionalidad objetiva para distribuir los recursos en forma equitativa”.

Sin apartarse de su crítico ligar, el intendente observó que “el reclamo es porque a pesar de que le dan plata de todos lados, nos sacan a nosotros. Pedimos que no nos saquen más plata”.

Marcó que en su gestión “no le pedimos plata a nadie, no salimos a endeudarnos y sin embargo debatimos salarios y los pagamos en tiempo y forma; capacitamos y ese personal cambia de categoría y cobra más dinero”, “ahora si por ley recibís 100 y después no te lo quieren dar, ahí empieza una dificultad muy importante”.

Aseguró que hubo reclamos a Provincia: “Si, apostamos al dialogo siempre, como corresponde”, “pero sucede que ya no sabemos con quien hablar y lamentablemente el Gobierno no tiene un vocero o alguien que resuelva los problemas que crecen en toda la provincia”.