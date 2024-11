Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de que Casa Valdocco, que alberga a más de 50 niños en situación de vulnerabilidad en Cañadón Seco, fuese sorprendida este miércoles por un operativo de magnitud con una comitiva del gobierno provincial, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, alertó que “se quieren llevar puesto uno de los establecimientos más nobles que tiene nuestra tierra y sus distintas sedes”.

“Mientras los niveles de pobreza han aumentado en la provincia, como así también la inseguridad y un Estado cada vez más ausente, también se suman prácticas que no se ajustan a derecho, ejercidas desde el propio Estado provincial y sus funcionarios”, acotó, en referencia a la intervención en el hogar que tiene al frente el sacerdote Juan Carlos Molina.

Y afirmó que “es evidente que hay un empecinamiento de este Gobierno con actuar de manera impune y desleal, siendo parte de acciones que no corresponden a la institución del Ejecutivo Provincial y que evidencian no solo desorden de gestión, sino también un ánimo revanchista contra aquellos que piensan diferente, lo de Valdocco termina de demostrar un estilo violento y antidemocrático”.

El intendente aseveró que se trató de “un megaoperativo montado y consolidado desde el Gobierno Provincial, en donde la mitad del gabinete junto con distintos funcionarios ingresaron a un establecimiento con menores adentro y sin orden judicial, nos pone en alerta, porque no es un hecho aislado”.

En ese sentido, opinó que “viene ocurriendo con distintas acciones que hacen a un contexto y un clima enrarecido en donde se persigue y se aprieta al que piensa diferente, pero también se busca escandalizar situaciones identificadas a ciertos espacios políticos para mediatizarlos a nivel nacional”.

Cerrando, Grasso sostuvo: “Expresamos toda nuestra solidaridad con la Fundación Valdocco, solicitando al Gobierno Provincial que cese con este tipo de prácticas y que en la unidad del pueblo santacruceño está la salida a cualquier obstáculo o crisis como la que estamos atravesando”.

Tras la intervención realizada el pasado miércoles en la Casa Valdocco, en Cañadón Seco, el sacerdote y titular del hogar, Juan Carlos Molina, compartió este domingo el mensaje que le envió el mismísimo papa Francisco por la polémica. Esto ocurrió en el programa “Rompiendo Moldes”, transmitido por Radio 10.

“Querido hermano. Es indigesto ‘el chancho con azúcar’ y es lo primero que pensé cuando me enteré de esto. El chancho por las chanchadas que están haciendo y con azúcar de querer poner orden en lo que ya está ordenado”, dice el mensaje que recibió del sumo pontífice y leyó al aire.

El padre Juan Carlos Molina junto al Papa Francisco

“Te acompaño y rezo por vos. No pierdas la paz (aunque te cueste). En tu corazón rumia: ‘Bienaventurados cuando los persigan por causa de la justicia’. Por favor no pierdas el sentido del humor. Por favor no te olvides de rezar por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”, cerró.

La carta que el Papa Francisco le envió a Juan Carlos Molina por la Fundación Valdocco.

