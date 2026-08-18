EXCLUSIVO: MÁS REPERCUSIONES TRAS LA MEDIDA DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

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La vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ), Paula Ludueña, habló con el móvil de La Mañana de LU12 a través del stream y radio LU12 AM680 de Río Gallegos, en el primer día hábil después de que se conociera la decisión de la Caja de Previsión Social (CPS) de aprobar las primeras 27 jubilaciones alcanzadas por el Decreto 608 del Poder Ejecutivo Provincial, la semana pasada.

Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 18 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La medida comprende a tres integrantes del máximo tribunal santacruceño: Alicia Mercau, René Guadalupe Fernández y la propia Ludueña.

Paula Ludueña en el Tribunal Superior de Justicia. FOTO: LU12 AM680

Ludueña: “Es claro el mamarracho”

Antes de ingresar al TSJ, Paula Ludueña fue consultada por el móvil de La Mañana de LU12, sobre los pasos que seguirán frente a la decisión de la Caja de Previsión Social y confirmó que recurrirán a la Justicia.

“Sí, claro. Empezaremos por acá. Hoy vamos a la Caja de Previsión, tengo entendido que llegó la notificación, y vamos a ver cómo responden los colegas”, señaló.

En ese marco, cuestionó con dureza que un organismo dependiente del Poder Ejecutivo avance sobre las jubilaciones de integrantes del máximo tribunal provincial.

“Es claro el mamarracho. Un organismo del Poder Ejecutivo jubila a tres vocales que están amparadas por la Constitución. Eso afecta a las jubilaciones”, sostuvo Ludueña.

La vocal también puso el foco en la situación financiera de la Caja de Previsión Social y recordó las advertencias que, meses atrás, había realizado el propio Gobierno provincial respecto del déficit del sistema previsional.

“Hace como cuatro meses, estuvo el ministro Ezequiel Verbes, hablando del desfinanciamiento de la Caja, que eso provocaba el caos económico. ¿Y ahora están jubilando a la gente en contra de su voluntad? ¿Qué pasa con nuestra Caja? Como santacruceña me duele un montón”, cuestionó.

El futuro de la Caja de Previsión

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Ludueña estuvo vinculado con el impacto que, según consideró, puede generar la aplicación del régimen jubilatorio sobre las cuentas de la Caja de Previsión Social.

“Si queremos cuidar la Caja, no podés mandar a jubilar a todo el mundo. Se desfinancia aún más la Caja”, afirmó.

La vocal planteó así una contradicción entre el discurso oficial sobre la necesidad de fortalecer el sistema previsional y la decisión de avanzar con las jubilaciones.

La relación con el gobernador Claudio Vidal

Consultada sobre si consideraba que podía existir algún tipo de animosidad detrás de la decisión, y respecto al pedido de juicio político presentado por el gobernador Claudio Vidal en su contra, la vocal aseguró que, a lo largo de sus años en el Poder Judicial, nunca había atravesado una situación similar y sostuvo que desconoce los motivos que llevaron al mandatario provincial a adoptar esa postura.

“Es la primera vez. Tengo muchos años en el Poder Judicial y, en lo personal, nunca me pasó. No sé si fue porque alguien le dijo algo, yo no lo conozco. No sé por qué”, manifestó.

También cuestionó que no haya existido un encuentro institucional con el gobernador.

“Apenas asumió le mandé un oficio para que nos recibiera. Somos otro poder del Estado y nunca nos recibió”, expresó.

Qué dijo sobre el Decreto 608 y la constitucionalidad

Al ser consultada sobre la constitucionalidad del Decreto 608, luego de que el TSJ diera de baja la medida cautelar, Ludueña explicó “sigue el juicio por la inconstitucionalidad. La acción de fondo. Esto se tramita en el TSJ”.

En relación con las tres vocales alcanzadas directamente por la medida previsional, señaló que quedaron apartadas de la posibilidad de intervenir en esa discusión debido a su condición de afectadas.

“La doctora Mercau, la doctora Fernández y yo quedamos afuera porque somos perjudicadas y entonces no podemos opinar. Puedo decir que es una barbaridad. ¿A donde quieren llevar nuestra caja? La caja se desfinancia aún más, donde vamos a quedar todos los ‘jubilados’”, cerró visiblemente conmocionada.

Presentación en la Corte

Este lunes, la magistrada compartió en sus redes sociales la Notificación de Informe Previsional Favorable, en la que la CPS le comunicó que estaba en condiciones de jubilarse a partir del 1 de octubre de 2026.

“El 6/8 fui notificada por la Caja de Previsión de que estaba en condiciones de acceder a jubilarme el 1/10/26. ¿En qué momento decidieron adelantar 45 días? ¿Bajo qué circunstancias decidieron que ya no tengo derecho a presentar mi renuncia? La Constitución es clara. Vayan directo al art. 128”, escribió.

Paula Ludueña cuestionó el adelanto de su jubilación: “¿Bajo qué circunstancias decidieron que ya no tengo derecho a presentar mi renuncia?.

Por otro lado, en declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, Ludueña cuestionó con dureza la decisión adoptada por el organismo previsional y adelantó: “Vamos a mandar cartas documento y vamos a entablar acciones legales. Llegaremos a la Corte. Vamos a ser un nuevo Caso Sosa, pero por tres”, afirmó la magistrada.

La tapa del diario La Opinión Austral del domingo 16 de agosto.

Ludueña calificó la decisión de la Caja como una “jubilación compulsiva y arbitraria” y apuntó también contra el hecho de que la medida alcance a las tres únicas mujeres que integran actualmente el Tribunal Superior de Justicia. “Es, además, una decisión bien machirula: se toma con las únicas tres vocales mujeres”, subrayó.