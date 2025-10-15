Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica – ARI Santa Cruz, Pedro Muñoz, presenta una trayectoria marcada por la educación pública y la lucha sindical.

Nacido en una familia modesta en Caleta Olivia, perdió a su padre a los cinco años, Juan Pedro Muñoz, dejando a su madre Polonia a cargo de él y sus dos hermanos: José y Elma. El fallecimiento de su madre ocurriría años después, el 1 de mayo de 2004.

Su primer trabajo lo tuvo a los 15 años, cuidando gallos de riña en su ciudad, una actividad informal. Había un control exhaustivo de los animales: sus alimentos y raciones estaban estrictamente controladas y pesadas, ya que las peleas se disputaban “por peso, igual que la pelea de box“.

Con la imposibilidad económica de su madre para costear estudios fuera de la provincia, descartó la abogacía y estudió en su ciudad. Cursó la primaria en la Escuela 43 y el secundario en el Colegio 13 “Leopoldo Lugones”, donde se involucró tempranamente en política a través del centro de estudiantes.

Ingresó en 1985 al “Profesorado en Historia” y se recibió en 1989. Mientras estudiaba tuvo otros trabajos: locutor en FM Caleta entre 1987 y 1988, Registro Civil y Registro del Automotor.

Su carrera docente comenzó antes de graduarse, en octubre de 1988, dando clases en el “Colegio San José Obrero” de Caleta Olivia y en el “Colegio Leopoldo Lugones“. La actividad sindical fue simultánea: comenzó como delegado y fue congresista en ADOSAC. En 1997 fue elegido secretario adjunto de ADOSAC Caleta Olivia, ejerciendo el cargo sin licencia gremial, mientras seguía dando clases.

En 1999 dio el salto institucional al ser elegido vocal por los Docentes de la Educación Privada del Consejo de Educación. Su ascenso continuó: fue secretario adjunto provincial de ADOSAC en 2002, y finalmente, secretario general en dos oportunidades, liderando el gremio entre 2006 y 2011. Durante este período, también ejerció la docencia en la capital, dando clases en el Secundario 10, el Secundario 19 y la EPJA 12.

La “pelea más brava” y que marcó un hito histórico fue la del año 2007, recordada por la masiva participación en la calle. Las demandas centrales eran el “sueldo en blanco” y la eliminación del “presentismo”. El conflicto escaló a nivel nacional, logrando que el gobierno provincial los reconociera y que la negociación de la paritaria provincial se llevara a cabo en Buenos Aires, un hecho que considera histórico y que no se ha repetido.

Legislatura

Tras jubilarse en 2017, se dedicó de lleno a la política partidaria. En 2019, fue elegido concejal en Río Gallegos. Este cargo es el que considera “el mejor cargo electivo” que ha tenido por la “cercanía con los vecinos“, el contacto continuo con los problemas del día a día, como “defender una plaza” o pelear “para que se baje algún impuesto”.

En 2023, fue electo Diputado Provincial, siendo el único de su frente en ingresar a la Legislatura. A pesar de conformar una banca unipersonal, su gestión es efectiva: “hemos propiciado y han salido leyes”.

Reconoce que esto fue posible gracias al acompañamiento de los dos bloques mayoritarios, ya que, de lo contrario, “sería imposible”. Entre las cuatro o cinco leyes impulsadas por Muñoz que ya fueron sancionadas, destacan la Ley de emergencia hídrica provincial, la Ley de colegios de abogacía y de psicólogos sociales, la Reforma del Código Procesal Penal en el artículo 75 y la Ley de modificación del Tribunal de Cuentas.

Mariana Olmos, segunda candidata a diputada nacional por ARI Coalición Cívica.

Segunda en la lista

Mariana Olmos, de 53 años, es nacida y criada en Caleta Olivia. Es la mayor de cinco hermanos: Marisa, Marina, Diego y Darío. Su historia familiar refleja la migración de los trabajadores al sur del país: su padre, Porfirio Olmos (fallecido hace dos años), era empleado y vino de Santiago del Estero con un grupo de amigos en la década de 1960. Su madre, Ester Brondo, oriunda de Chubut y docente. En el plano personal, está amigada con su pareja Daniel hace más de 18 años y es madre de Estrella, de 14 años.

Dada la posición de su padre como empleado y su madre como docente, en casa “no nos faltó nada, pero había cosas que nosotros queríamos y que no se podía comprar”. Esto la llevó a sus primeros trabajos a los 17 años, antes de irse a la universidad, donde comenzó planchando ropa a algunos vecinos y cuidando un niño para financiar sus gastos de adolescente.

Posteriormente, se fue a la Universidad de Córdoba, donde se recibió de Licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. De vuelta en Santa Cruz, amplió su formación en el Magisterio en Música en la Escuela Municipal de Música. Su vida profesional se complementa con un emprendimiento dedicado a la encuadernación artesanal.

Con casi 29 años de antigüedad en el sistema de salud pública su ingreso al sistema laboral de Caleta fue inicialmente complejo, ya que “me costó mucho ingresar al hospital porque no había ingresos”. Finalmente, trabajó tres años en la faz privada hasta que ingresó al Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Olmos milita en la Coalición Cívica hace “muchos muchos años” y se siente “preparada para este desafío”. Su compromiso con Caleta es profundo, habiendo acompañado y estado comprometida en “las luchas que tuvimos acá, por ejemplo, por el agua”, un “problema muy grande” que tienen los vecinos. Se define por ser alguien que siempre fue de “denunciar, de quejarme, pero también de accionar”.

El orden de los candidatos en la Boleta Única de Papel. (Foto: La Opinión Austral).

Conozca todos los candidatos

Coalición Cívica – Ari:

1-Segundo Pedro Muñoz

2-Mariana Estela Olmos

3-Carlos Omar Fernández

Suplentes

1-Mirta Susana Moreno

2-Mariano Nieto

3-Johanna Mariel Zaleh

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad:

1-Gabriela Ayelén Ance

2-Luis Fernando Diaz

3-Oriana Toloza Osores

Suplentes

1-Nicolas Ignacio Gutiérrez

2-Karen Noemi Hubscher

3-Juan Martin Saavedra

Fuerza Santacruceña:

1-Juan Carlos Molina

2-Moira Lanesan Sancho

3-Hugo Amadeo Figueroa

Suplentes:

1-Pamela Alessandra Pesoa

2-Mateo Abel Brunetti

3-Alba Noemi Curaqueo

La Libertad Avanza:

1-Jairo Henoch Guzmán

2-Perla Rocío Marcela Gómez De La Fuente

3-Matías Daniel Alzugaray

Suplentes

1-Analía Gimena Barria

2-Walter Giovany Albea

3-Paula Alejandra Álvarez

Nuevo MAS

1-Jorge Jesús Mariano

2-María Victoria Gaspari

3-Gustavo Daniel Nauto

Suplentes

1-Karen Micaela Hajjar

2-Néstor Fabian Cárdenas

3-Rita Cristina Yapura

Por Santa Cruz

1-José Daniel Álvarez

2-Gisella Anabel Martínez

3-Juan José Ortega

Suplentes

1-Constanza Walterina Pacheco

2-Rafael Güenchenen

3-Mariana Elizabeth Mercado

Pro

1-Leonardo David Roquel

2-Andrea Gallegos Mansilla

3-Horacio Alberto Padin

Suplentes

1-Camila Elizabeth Alderete

2-Felipe Mauro Espinoza

3-María Elena Mariman

Proyecto Alternativo

1-Jorge Fernando Cruz

2-Denis Johana Busto

3-Mario Roberto Lozano

Suplentes

1-María Cristina Aguilar

2-Fernando Aureliano Avendaño

3- Mara Ayelén Del Valle