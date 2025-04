Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las próximas horas podría ingresar a la Cámara de Diputados un nuevo pedido de desafuero contra el diputado provincial Fernando Españón (Por Santa Cruz), en este caso, sería en el marco del avance de una nueva causa judicial.

Cabe recordar que la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción ya había elevado un escrito para que los diputados avanzaran en el desafuero del legislador por una causa por “abuso sexual simple” y otra por “abuso de autoridad“. Según pudo saber La Opinión Austral, en este nuevo caso se trataría de una nueva causa de presunto abuso sexual.

“Previo a fijar fecha de debate, teniendo en cuenta que el imputado actualmente ostenta el cargo de diputado provincial, corresponde, a los fines de no vulnerar los privilegios constitucionales que lo asisten, solicitar el desafuero a la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz”, había dicho el juez Jorge Yance en ese escrito del mes de febrero de este año.

“No me refugio en los fueros”, había afirmado a La Opinión Austral el diputado, que arrastra esas denuncias desde la época en que era intendente de la localidad de 28 de Noviembre. “Estoy tranquilo y por eso decidí no refugiarme en los fueros y ponerme a consideración de la Justicia, esperando que la misma actúe como corresponde y esté a la altura de las circunstancias que esta causa amerita, para que de una vez por todas se vislumbre la verdad de los hechos”, dijo por entonces.

Pero aunque el bloque oficialista y el propio Fernando Españón habían asegurado que iba a renunciar a sus fueros, sin dejar de ser diputado, el tema se fue diluyendo en las comisiones y hasta el momento no fue tratado en el recinto, algo cuestionado duramente por la oposición, que sostiene que se lo dilata intencionalmente y que ya pasaron más de dos meses del pedido de la Justicia.

Se dilata

En este marco, este lunes quien se refirió al tema fue el diputado Eloy Echazú, presidente del bloque de Unión por la Patria. Al respecto, indicó: “La semana pasada se conformó la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde está el oficio, porque hay que recordar que hay un oficio de la Justicia porque tiene 3 causas y el Poder Judicial está pidiendo el desafuero para que pueda ser juzgado, porque un diputado al tener fueros no puede ser juzgado”.

Eloy Echazú, diputado de Unión por la Patria. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Entrevistado en LU12 AM680, el legislador añadió: “Esto está desde el comienzo de las sesiones y nosotros creíamos que se iba a avanzar, pero en última comisión el oficialismo de vuelta pidió un cuarto intermedio porque son mayoría en esa comisión, y lo dejaron en comisiones“. O sea, “se sigue dilatando y vuelvo a reiterar, ellos dicen que es político, pero hay un poder independiente que es el Poder judicial que pide un desafuero para que pueda ser juzgado como cualquier vecino común y el oficialismo no avanza en ese desafuero; habría que preguntarles a ellos por qué no lo hacen; hasta ahora está parado y no pueden continuar los expedientes de las víctimas que, también hay que decirlo, están detrás de este proceso“.

Cabe recordar que no son las únicas causas que posee el presidente del bloque oficialista en la Legislatura. En su momento, el Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio lo investigó cuando aún era intendente de la localidad de 28 de Noviembre, acusado de haber falsificado la ordenanza de la Orgánica Municipal para sustituir y agregar cargos y secretarías.