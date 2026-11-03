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El Gobierno nacional busca avanzar con una reducción de impuestos provinciales y puso en la mira al Impuesto a los Sellos. El ministro de Economía, Luis Caputo, propuso -en el marco de la 32 conferencia de la Unión Industrial Argentina, que contó con la cobertura de La Opinión Austral– que las jurisdicciones adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) eliminen el tributo a cambio de recibir una compensación equivalente al 50% de la recaudación por parte del Estado nacional.

La iniciativa tiene impacto sobre las cuentas provinciales. En el caso de Santa Cruz, los datos publicados por la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) muestran que, entre enero y septiembre de 2026, la recaudación del Impuesto a los Sellos alcanzó los $34.147.520.964,98.

De acuerdo con ese registro, si se toma como referencia el total recaudado durante esos nueve meses, el 50% que propone cubrir Nación representaría $17.073.760.482,49. La otra mitad, equivalente a la misma cifra, sería el monto de ingresos que resignaría la provincia bajo el esquema planteado por Caputo.

Luis Caputo, este martes en la 32 conferencia de la UIA.

El cálculo permite dimensionar los recursos involucrados en una eventual eliminación del tributo, aunque la propuesta todavía deberá discutirse con cada jurisdicción y su aplicación dependerá de las condiciones que se acuerden.

Cuánto recaudó Santa Cruz mes a mes

Según los registros difundidos por la ASIP, la recaudación del Impuesto a los Sellos durante los primeros nueve meses de 2026 fue la siguiente:

Enero: $3.804.434.041,85 (7,96% del total recaudado).

Febrero: $3.211.773.984,11 (8,54% del total recaudado).

Marzo: $3.399.989.964,61 (9,91% del total recaudado).

Abril: $4.445.857.992,93 (11,29% del total recaudado).

Mayo: $3.741.497.289,93 (9,75% del total recaudado).

Junio: $3.810.255.821,24 (9,33% del total recaudado).

Julio: $3.533.458.518,32 (8,87% del total recaudado).

Agosto: $4.101.247.573,33 (10,23% del total recaudado).

Septiembre: $4.099.005.778,66 (10,35% del total recaudado).

Abril fue el mes con mayor recaudación, con más de $4.445 millones, seguido por agosto y septiembre, ambos con ingresos superiores a los $4.099 millones.

La propuesta de Luis Caputo

Caputo explicó que el Impuesto a los Sellos representa, a nivel nacional, una recaudación estimada de entre 4 y 5 billones de pesos anuales, equivalente a aproximadamente entre el 0,4% y el 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

El detalle de la recaudación de enero de este 2026. Sellos, $ 3.804.434.041,85.

Frente a ese volumen de recursos, el ministro planteó que el Estado nacional asuma una parte del costo fiscal que implicaría su eliminación para las provincias.

“Lo que vamos a tratar de hacer con las provincias adheridas al RIGI y al REOR es ofrecerles desde el Estado Nacional pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que las provincias resignen la otra mitad”, explicó.

La propuesta contempla, de esta manera, un esquema compartido: Nación compensaría el 50% de los ingresos y las provincias dejarían de percibir el porcentaje restante.

El funcionario defendió el esfuerzo fiscal que implicaría la medida y la vinculó con la política económica de la administración nacional. “Para nosotros es un esfuerzo enorme, ya hemos bajado 5 puntos vía reducción de gasto del déficit fiscal y bajamos 3 puntos adicionales de impuestos“, sostuvo.

El objetivo del Ejecutivo es avanzar con nuevas reducciones tributarias para mejorar las condiciones de producción e inversión. Sin embargo, la eliminación del Impuesto a los Sellos dependerá de las negociaciones con los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.