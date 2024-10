Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Psiquiatras santacruceños autoconvocados” alertaron sobre la “inquietante situación” que observan de la Caja de Servicios Sociales:

1: Dejó de cubrir un número mayoritario de medicamentos psiquiátricos sin ofrecer explicación de los motivos o fundamentos, ni contar con la opinión o sugerencia de un psiquiatra. Afecta gravemente a pacientes que requieren estos medicamentos, principalmente de manera crónica, exponiéndolos a un estado de vulnerabilidad alarmante y progresiva.

2: Para las pocas medicaciones que cubren, se observa el no reconocimiento del número de cajas indicadas: para las medicaciones que si se cubren se observa la no cobertura de mas de una caja indicada. De esta manera, la CSS no cubre la segunda o tercera caja de medicación a pesar de haber sido explícitamente aclarado en los formularios que la obras social solicita.

3: La excesiva burocratización en la cobertura generó una marcada pérdida de accesibilidad a los tratamientos, incluso cuando fueron indicados por profesionales. Se impuso requisitos innecesarios como la presentación reiterada de documentación lo que solo sirvió para limitar el acceso a los medicamentos y agravar la realidad de los pacientes interfiriendo en el seguimiento y manejo adecuado de las enfermedades.

4: Impacto negativo en pacientes con enfermedades graves. Es preocupante la situación de los pacientes con condiciones psiquiátricas más delicadas y graves, quienes dependen de un tratamiento continuo para estabilizarse. La interrupción debido a la falta de cobertura médica está generando retrocesos clínicos que podrán desencadenar crisis graves y -en muchos casos- resultar fatales.