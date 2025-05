El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo: salieron a la luz nuevos audios de la empresaria donde critica a su ex. En diálogo con el panelista de “LAM” Pepe Ochoa, la empresaria aseguró que la China Suárez tendría amenazado al futbolista.

“Mauro, cuanto yo más reacciono, más se regocija y le encanta”, lanzó Nara. “Ama que me enloquezca, ama mi móvil en “LAM,” ama que yo le conteste”, reveló la mediática. Según ella, la actriz habría amenazado al jugador. “Él no contesta y está contenido porque ella lo tiene amenazado. Le dijo que si habla, lo deja, se va a la mierda y le caga el plan”, sostuvo en comunicación con Ochoa.

Cabe recordar que Nara declaró que la relación entre su ex y Suárez es un plan del propio Icardi para molestarla a ella, algo que él le había advertido en el pasado. “Si fuera por Mauro, a Mauro le encanta, pero nunca va a decir nada. Fijate que no me sale a contradecir nunca y yo, todo lo que digo, es verdad”, sumó la empresaria.

“Le encanta que yo hable y se desespera, el “tic tac” de Johnny Depp y todo eso…”, expresó Wanda. Años atrás, cuando recién ocurrió el “Wandagate” y se hablaba de la separación entre la empresaria y el futbolista, él solía hacer vivos de Instagram en los que buscaba desmentir una ruptura; además, cada tanto, comparte historias en las que anuncia que podrían salir noticias a favor suyo.

Cuando salieron a la luz las pericias psicológicas de Nara e Icardi, ambas llegaron a la misma conclusión sobre la mediatización de su caso. Según los especialistas, ninguno de los dos lograba dimensionar lo problemático que esto es para las menores. “Ninguno de los adultos ha logrado priorizar y resguardar a los menores involucrados”, especificaron en el documento.

Aseguran que Wanda Nara “habló de más” con una empleada sobre la China Suárez

En medio de las vacaciones románticas de Icardi y Suárez, en “Puro Show” (El Trece) comentaron que la modelo habría hablado demás con la chica que le hace las uñas.

Además de sus fuertes declaraciones, Matías Vázquez informó que la mujer quedó disconforme con el trato que recibió por parte de a empresaria. “Iba de canje, pero dijo que no recibió ni un vaso de agua mineral”, comentó.

“No paraba de hablar de La China. Es una manipuladora y todo el tiempo decía que ‘Mauro no iba a conocer a una mujer como ella, tan elegante como ella’”, leyó Vázquez de los mensajes que le envió la mujer en cuestión.

Al momento de salir, la chica blanqueó que Wanda la hizo esperar en la puerta. “Pensé que me iba a dar propina, pero ni me agradeció y me dijo que ‘puedo utilizar su imagen en las redes;”. “Está indignada, no va a ir más a la casa de Wanda”, añadió el conductor y “Pochi” , sumó: “Son muchas las que está enojadas con ella”.

Como si eso fuera poco, la empleada blanqueó que los hijos de Wanda le pedían que, por favor, dejara de hablar de La China. “Los nenes le decían ‘mamá, soltá a La China’. Tiene mucha obsesión y no deja de ver constantemente las fotos con Icardi”, expresó.

