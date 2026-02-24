Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz vuelve a posicionarse en el mapa minero internacional tras el anuncio de una inversión de USD 800 millones por parte de Newmont para reanudar y ampliar el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1). El anuncio se realizó este martes en el Yacimiento Cerro Negro, con la presencia del gobernador Claudio Vidal, miembros del gabinete provincial y autoridades de la compañía.

Durante la jornada, las autoridades participaron de un recorrido por el yacimiento y oficializaron una inversión que permitirá incrementar la producción de oro, activar más de 30 obras y extender la vida útil de la mina por diez años más, proyectando actividad al menos hasta 2035.

El ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Alvarez, subrayó la magnitud del anuncio y el impacto directo que tendrá en el empleo y en la economía provincial. “Es un anuncio muy importante, un inicio de trabajo. Son 270 puestos de trabajo que tienen que ser santacruceños mínimo en un 90%. Esperemos que sea en su totalidad”, expresó.

Según detalló el funcionario, la primera etapa de inversión será de USD 360 millones, generando 270 puestos de trabajo directos, principalmente en el flanco norte de la provincia. Además, una vez finalizadas las obras de ampliación, la operación continuará generando empleo minero sostenido en el tiempo.

El ministro de Energía, Jaime Álvarez, y el gobernador Claudio Vidal recorrieron el yacimiento Cerro Negro

“Va a generar trabajo minero también para los santacruceños por mucho tiempo, por lo menos hasta el año 2035, mientras continúan buscando nuevas reservas. Tienen que encontrar mineral y ponerlo en valor”, explicó Álvarez.

Uno de los puntos centrales del anuncio es el impacto fiscal que tendrá el incremento productivo. A mayor volumen de extracción, mayor será el ingreso por regalías mineras para la provincia.

Álvarez destacó que estos recursos se traducen en beneficios concretos como financiamiento para el sistema de salud, inversión en educación, fortalecimiento de la seguridad y obras de infraestructura provincial.

“Hay un Estado promotor que favorece el desarrollo” Jaime Álvarez

“Cuanto más mineral se produzca y más se generen regalías para la provincia de Santa Cruz, mayor será el beneficio indirecto para todos los santacruceños”, remarcó.

Exploración minera en paralelo

El ministro explicó que la ampliación del proyecto de Cerro Negro se desarrolla en paralelo con intensos trabajos de exploración en distintos puntos del territorio provincial, especialmente en el Macizo del Deseado.

“En otras partes de la provincia hay empresas junior, empresas canadienses, australianas, sudafricanas y argentinas con capitales internacionales que están buscando minerales. La búsqueda y el encuentro de los mismos, de esa posibilidades, también abre a nuevas oportunidades, ya sea para extender la vida útil de yacimientos existentes, mayor horizonte de producción, o para crear nuevos nuevas minas. En ambos casos es positivo para la provincia de Santa Cruz”, explicó Álvarez.

las instalaciones de Cerro Negro, eje de la nueva inversión minera en Santa Cruz.

El funcionario agregó que el contexto internacional, con valores favorables de la onza de oro y plata, impulsa nuevas inversiones, sumado a un “Estado promotor que favorece el desarrollo”, siempre bajo cumplimiento de la legislación ambiental y productiva vigente, pero “buscando las posibilidades de que haya inversión privada y trabajo genuino, a veces con fondos nacionales y otras veces con capitales internacionales”.

Anuncios inminentes sobre uranio y vanadio

Otro de los ejes estratégicos es el área de Meseta Sirven, ubicada cerca de Las Heras, considerada clave para la prospección de uranio y vanadio.

Álvarez adelantó que en una semana el gobernador Claudio Vidal contará con el informe definitivo sobre el potencial del área y que podrían realizarse anuncios relevantes vinculados a estos minerales estratégicos.

La diversificación más allá del oro y la plata forma parte del plan de desarrollo minero que busca ampliar la matriz productiva provincial.

Newmont y el respaldo internacional al proyecto argentino

El ministro destacó que la decisión de inversión no fue casual. Newmont posee 12 proyectos a nivel mundial que compiten anualmente por financiamiento internacional.

“Que el proyecto de Argentina, el proyecto aquí de Cerro Negro, haya tenido una alta calificación para poder ser invertido, no solamente es por la cantidad de minerales presentes, sino también por un contexto político provincial donde ven que hay un gobernador que impulsa la minería y el desarrollo productivo”, sostuvo.

Este respaldo internacional, según Álvarez, envía una señal positiva al resto de las operadoras mineras que evalúan invertir en Santa Cruz.

Del acto, participaron también referentes de AOMA y la UOCRA.

La ampliación del proyecto también tendrá un fuerte efecto en el entramado laboral y empresarial local. Durante la etapa constructiva participará la UOCRA, mientras que en la fase operativa crecerá la demanda de trabajadores nucleados en AOMA y ASIJEMIN.

Además, el ministro remarcó que los proveedores de insumos y prestadores de servicios deberán ser prioritariamente santacruceños, fortaleciendo el empleo joven y el desarrollo local.

Con esta inversión, Cerro Negro consolida su proyección productiva por al menos una década más. El anuncio de USD 800 millones marca un punto de inflexión para la minería santacruceña, combinando inversión extranjera, empleo local, exploración estratégica y aumento de regalías.

Para el Gobierno provincial, el mensaje es claro: promover inversión privada, garantizar trabajo genuino santacruceño y asegurar que los beneficios económicos queden en la provincia.