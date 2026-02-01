Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Jorge Cicuttin

Nada parece dañarlo.

En medio de uno de los desastres ambientales más grandes que pasó la provincia de Chubut en el último tiempo, Javier Milei no sólo no visita la provincia sino que se toma el tiempo para subirse a un escenario en Mar del Plata y cantar junto a su ex pareja.

Y no pasa nada.

No siente que tenga que dar explicación alguna.

Porque todo marcha de acuerdo al plan.

Desde el Norte no dejan de llegar señales de apoyo. El riesgo país perforó el piso de los 500 puntos. El Banco Central no para de acumular reservas mientras el dólar se mantiene calmo. Las calles permanecen tranquilas y, como ya es parte del paisaje, los miércoles se empuja y gasea a algunos de los jubilados que protestan. Todo normal.

Suben los servicios, sacan subsidios, aumenta el transporte, pero se le sigue poniendo un tope a los acuerdos paritarios.

Cierran fábricas y al industrial más poderosos del país el Presidente lo acusa de desestabilizador y lo llama “Don Chatarrín”.

Y no pasa nada.

Los dos primeros meses del año muestran una inflación superior a la pronosticada. No puede bajar de los dos puntos. Pero Milei asegura que a más tardar en agosto estará en cero. Y muchos ponen su fe en ese pronóstico. Y aguantan. Y creen.

Esta primera semana de febrero inician las sesiones extraordinarias. La poderosa senadora Patricia Bullrich pretende que la primera votación sea el 11 de febrero. Para este mes, el Gobierno busca evitar sorpresas en el debate de la reforma laboral y hace equilibrio con las provincias.

En la Casa Rosada reina el optimismo. Saldrá la reforma electoral que cambiará las reglas de juego entre empresario y trabajador y alentará la llegada de inversiones.

Durante enero, las figuras más relevantes del Gobierno se dedicaron a tratar de conseguir los votos para aprobar la reforma laboral, con apenas algunos cambios sobre la iniciativa original.

Los gobernadores con los que habló el ministro del Interior, Diego Santilli, le mostraron su preocupación por la eventual caída de las recaudaciones que podría provocar la reforma. Especialmente, los mandatarios provinciales se quejaron por el artículo que plantea bajar las alícuotas que pagan las sociedades por Ganancias, que es un impuesto coparticipable.

Con la menor recaudación por la caída del consumo que los viene afectando desde hace más de un año, los gobernadores no están dispuestos a ceder un peso más y piden que el Ejecutivo busque otros caminos para incentivar la registración laboral o que les compense por otra vía la reducción en 3 puntos del impuesto a las Ganancias para las empresas.

En el Gobierno apuestan a negociaciones provincia por provincia para “dar algo” a cambio del voto en el Senado. Creen que protestan, pero finalmente apoyarán la reforma laboral.

De la mano de una seguidilla de casos de inseguridad que tuvieron como protagonistas a menores de edad, el Gobierno aprovechó para resucitar su tan prometida política de “mano dura” y bajar la edad de imputabilidad. Pretende llevarla a los 13 años, pero da la impresión que finalmente bajará a los 14 años.

Tampoco en este proyecto encontrará el Gobierno una oposición fuerte. El Congreso terminará apoyando la baja en la edad de imputabilidad y habrá más menores en las cárceles.

Es que “el que las hace las paga”.

Javier Milei mira este 2026 con optimismo, que extiende al 2027 donde cree tener asegurada la reelección presidencial.

Con la batalla cultural como eje pero con menos insultos y violencia discursiva, el Presidente volvió a radicalizarse con la reforma laboral y arranca el debate parlamentario con el proyecto original, sin cambios.

También lo hace porque se ve solo en la cancha. No hay una oposición que se le plante con fuerza. Y mucho menos unida. Eso ocurre con la CGT frente a la reforma laboral, con el peronismo que está aún definiendo su lucha interna y también pasa con los gobernadores, quienes van de a uno a discutir los fondos provinciales para dar apoyo parlamentario.

Si, como todos creen, se aprueba la reforma laboral, el dólar se mantiene calmo y no se disparan los salarios ni los precios, Milei entiende que están dadas las condiciones para que los argentinos empiecen a estar mejor en la diaria. Con esa idea y esperanza muchos lo votaron en las legislativas.

¿Ocurrirá?

