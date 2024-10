Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La concejal de Río Gallegos, Daniela D’Amico (UCR), se hizo eco de lo ocurrido este domingo en la vivienda del ministro de Trabajo Julio Gutiérrez y de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, luego que personas ligadas al gobierno de Santa Cruz protagonicen un choque, amenazas y portación de armas.

En una publicación en sus redes sociales, hizo un relato ajustado sobre cómo habrían sido los hechos: “Tres personas chocan contra un negocio entre ellos funcionarios del Gobierno Provincial, custodios. Corren dos cuadras armados, según testigos”, comenzó.

“Van a la casa del ministro de Trabajo Julio Gutiérrez, quien proviene del gremio de los trabajadores de seguridad, y de su esposa, quien es la presidente del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido“, agregó.

Y remarcó: “Así, armados y aparentemente drogados, como si nada, entran a la casa de los funcionarios. Les abren la puerta, no la forzaron ni nada. Pero Gutiérrez: ‘Todavía no habló con su personal‘, por eso no sabe…Repito, proviene del gremio de los vigiladores. Pero él no hablo con su personal. Este tipo es un delincuente o muy poco iluminado en sus capacidades. Cualquiera de las dos realmente no lo favorecen para ejercer adecuadamente su función”.

El posteo de la concejala D’Amico en redes sociales.

Luego, Daniela D’Amico se hizo una serie de preguntas inquietantes: “¿La policía se está encargando? Y ¿La justicia? ¿Qué juez esta de turno? ¿Qué fiscal actuó de oficio? ¿Por qué estaba el ministro de seguridad en el operativo sino era importante? ¿Qué está haciendo la justicia? ¿Alguien sabe dónde está (Fabián) Leguizamón golpeándose el pecho? ¿Soy la única que se pregunta eso?”.

En otra publicación, que la edil de la UCR tituló “el ministro Gutiérrez, operativo, funcionarios chocadores“. Habló de las calificaciones que podría tener el hecho. Cabe recordar que D’Amico es abogada. Y enumeró: “1, funcionarios provinciales conducirían bajo los efectos de sustancias, (contravención); 2, en esas condiciones chocan contra un comercio de nuestra ciudad generando destrozo (daños a la propiedad); 3, dejan el vehículo abandonado sin informar a la autoridad competente sobre el accidente y aparentemente armados (según testigos)”.

Sobre este último punto, recordó la Ley 24449 de tránsito que especifica: “Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos (…) habiendo consumido estupefacientes (…) con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre” y la conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales”.

