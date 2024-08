Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A 174 años del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, uno de los próceres más notables de la historia de la Argentina y de América, este sábado en la capital santacruceña tuvieron lugar dos actos conmemorativos.

Alrededor del Monumento ecuestre al general José de San Martín, que el pasado 9 de julio cumplió 70 años de su inauguración, en la plaza principal y homónima tuvo lugar un acto organizado por el Municipio de Río Gallegos, presidido por el intendente Pablo Grasso.

Los concejales Daniela D’Amico, Sol Kamú y Julio Arabena, la Dra. René Fernández, el intendente Pablo Grasso y el padre de José Ortega, José Bernardino Ortega. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Acompañaron la Dra. René Fernández Campbell del Tribunal Superior de Justicia, diputado Eloy Echazú, jefes de las Fuerzas Armadas, miembros del Gabinete municipal, los concejales Julio Arabena, Sol Kamú y Daniela D’Amico, veteranos de guerra de Malvinas, el padre del héroe santacruceño José Honorio Ortega, José Bernardino Ortega, y vecinos y vecinas de Río Gallegos.

El 17 de agosto de 1850, San Martín falleció en Boulogne Sur Mer, Francia, a los 72 años, acompañado por su hija Mercedes. Antes de su fallecimiento, expresó: “Mercedes, ésta es la fatiga de la muerte”. Poco después, su vida se extinguió. En honor a su memoria, durante el acto se leyeron algunas de sus máximas para su hija.

Dirigida por SP Martín Morelli, la Banda “Puerto Argentino” interpretó el himno. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

A las 15:00, las campanas de iglesias y catedrales de todo el país resonaron en señal de respeto y para marcar el momento exacto del fallecimiento del Libertador. En Río Gallegos, la Catedral “Nuestra Señora de Luján” también se sumó en este homenaje.

Los presentes fueron invitados a realizar un minuto de silencio en honor y gloria de San Martín.

En el acto, la Banda de Música de la X Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina “Puerto Argentino” interpretó el Himno Nacional Argentino y el Himno al Libertador General San Martín.

La ceremonia concluyó con una invocación religiosa por parte del obispo auxiliar Fabián González Balsa y la colocación de ofrendas florales al pie del monumento ecuestre.

Los vecinos acompañaron la fecha patria. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En diálogo con La Opinión Austral, el intendente Pablo Grasso consideró el valor de “reflexionar sobre las fechas importantes que transformaron lo que hoy somos como región y también ponerle valor a la libertad y no es ‘la libertad, carajo’, sino la de defender los intereses federales, no resignar los logros que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Poder seguir defendiendo las conquistas, pero no solamente en el territorio como las islas Malvinas, sino también la justicia social y todo lo que hemos logrado”.

En este sentido, apuntó a “que tengamos una construcción de ciudadanía mucho más fuerte a la que tenemos en la actualidad. Que se utilice el sentido común y la reflexión en un día como hoy para seguir adelante y seguir construyendo cada vez mejor ciudadanía en la República Argentina“.

Cerrando, Grasso destacó la amplia participación que tuvo la conmemoración. “Lo importante es que esté la gente, vinieron muchos vecinos e instituciones y es lo que buscamos. Prefiero que nos acompañe la gente y no funcionarios de turno”.

1 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 36 | El intendente Pablo Grasso colocando una ofrenda floral al pie del monumento. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 36 | Obispo auxiliar Fabián González Balsa. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 8 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 10 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 11 de 36 | El Centro de Residentes Salteños "Rancho Argentino" dijo presente. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 12 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 13 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 14 de 36 | Dirigida por SP Martín Morelli, la Banda "Puerto Argentino" interpretó el himno. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 15 de 36 | Abanderados y escoltas del Poplars School. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 16 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 17 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 18 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 19 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 20 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 21 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 22 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 23 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 24 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 25 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 26 de 36 | Los concejales Daniela D'Amico, Sol Kamú y Julio Arabena, la Dra. René Fernández, el intendente Pablo Grasso y el padre de José Ortega, José Bernardino Ortega. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 27 de 36 | Abanderados y escoltas de los establecimientos educativos asistieron al acto. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 28 de 36 | El acto se realizó alrededor del monumento ecuestre. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 29 de 36 | Masones de Río Gallegos participaron del acto. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 30 de 36 | Los vecinos acompañaron la fecha patria. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 31 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 32 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 33 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 34 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 35 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL. 36 de 36 | FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Gobierno de Santa Cruz participó de homenaje al prócer argentino

En las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia de Santa Cuz “Comisario Inspector (R) Eduardo Victoriano Taret”, el Comando de la Brigada Mecanizada XI “Brigadier General Juan Manuel de Rosas”, junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana “Cruz del Sur”, conmemoró un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José Francisco de San Martin.

Luego del acto, que tuvo lugar en la tarde de este sábado, donde se conmemoró el 174° Aniversario del fallecimiento del padre de la Patria, el titular de la cartera de Seguridad, Pedro Prodromos, recordó que el gobernador Claudio Vidal, y el Ejército Argentino, gestionaron la visita a Santa Cruz de una representación del Regimiento de Granaderos a Caballo, repartición de las Fuerzas Armadas creada por San Martín el 16 de marzo de 1812.

Sargento primero Juan Gerez y el voluntario Diego Plaza. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Prodromos resaltó el simbolismo de los granaderos y, en cuanto a las visitas que realizaron el sargento primero Juan Héctor Óscar Gerez y el voluntario Diego Martín Naira Plaza a los establecimientos escolares, dijo que es una política de Estado implementada para transmitir valores como “la importancia de trabajar en libertad“ para decidir el futuro del país o de una provincia.

El ministro indicó que “hay que volver a poner en valor” el concepto de Patria representado por “nuestras enseñas y a nuestros próceres” y, en ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial “tomó, decididamente, el camino de volver a trabajar para que la sociedad vuelva a tener entre sus valores el sentido patrio”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana “Cruz del Sur”, Raúl Contreras, se refirió a la figura del General José de San Martín sosteniendo que como argentinos “tenemos que estudiar su vida y poner en práctica sus enseñanzas“ y, estimó que si hiciéramos eso como ciudadanos, “la Patria estaría mucho mejor”.

1 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 8 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 10 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 11 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 12 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 13 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 14 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 15 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 16 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 17 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 18 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 19 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 20 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 21 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 22 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 23 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 24 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 25 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 26 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 27 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 28 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 29 de 30 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 30 de 30 | Sargento primero Juan Gerez y el voluntario Diego Plaza. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Leé más notas de La Opinión Austral