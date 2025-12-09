Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un presupuesto acotado por el fuerte peso de la masa salarial y el déficit de la Seguridad Social, el margen para obra pública para el año próximo es limitado.

Más allá de la obra pública financiada por fondos extraordinarios por la devolución de áreas de YPF. El proyecto de Presupuesto Provincial 2026 establece una inversión en obra pública para toda la provincia de $40.514,1 millones.

En la planilla 19 del Presupuesto Provincial, se detallan las 106 obras que se realizarán, continuarán o iniciarán a lo largo del próximo año. Sobresale el peso de la capital provincial en dicho listado.

Cabe remarcar que en la misma, no están contempladas las obras que se realizan a través del Consejo Provincial de Educación, Vialidad Provincial, Distrigas y Servicios Públicos, entre otros organismos descentralizados.

Río Gallegos se lleva casi la mitad

En el listado de obras detalladas en toda la provincia, sobresalen las obras de vivienda, servicios, educación y salud. Además de prever mantenimientos edilicios en distintas áreas del Estado.

Pero lo más determinante es que 51 obras de las 106 detalladas se están realizando o se proyectan realizar en Río Gallegos.

Así la capital provincial absorverá el 25% del presupuesto previsto en obras para 2026, totalizando en Río Gallegos una inversión de $10881,76 millones.

Casi el 50% de ese monto se lo llevan la terminación e inicio de planes de vivienda en la localidad.

En Salud habrá inversión para remodelar la guardia del Hospital Regional, obras complementarias en el Hospital Modular del Barrio Patagonia y otros módulos sanitarios en la localidad.

Obras en desarrollo y en ejecución

Parte del listado son obras ya están en ejecución, y así también están detalladas en el Informe de Gestión que envió la Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados y que irá a presentar el ministro Daniel Alvarez, este viernes 12 de diciembre.

Allí se informa que el Iduv tiene para Río Gallegos los siguientes proyectos en desarrollo: Oficinas Santa Cruz Puede S.A.U; Terminación sede Asociación Cultural Luis Braille; Complejo Centro de Convenciones; Construcción de Instalaciones para Enfermedades poco Frecuentes; Polígono Tiro Escuela de Policía; y la Sala Inmersiva Complejo Cultural Santa Cruz.

En tanto que próximo a licitar se detalla la obra del Centro de entrenamiento físico y operacional Comisario Inspector Eduardo V Taret (Gimnasio Escuela de Policía) a financiar por el Unirse.

Finalmente, el listado más largo se lo lleva las obras en ejecución o próximas a iniciarse, que están incorporadas, también al Presupuesto:

La distribución en el resto de la Provincia

En lo que hace al listado de obras detallado en la Planilla 19 del Presupuesto, nos encontramos que la siguiente localidad con mayor cantidad de obras proyectadas o en ejecución es Puerto Deseado con 8 obras.

Le sigue Caleta Olivia con 6; Comandante Luis Piedra Buena con 5; y Los Antiguos con 4.

Con tres obras en su localidad están Jaramillo, Pico Truncado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz.

En tanto Gobernador Gregores, Koluel Kaike, Lago Posadas, Perito Moreno, Tres Lagos y Río Turbio figuran con dos obras.

En tanto que el resto: 28 de Noviembre, Cañadón Seco, El Calafate, El Chaltén y Las Heras, tienen una obra proyectada y/o en ejecución, en ese listado presupuestario.

Inversión total presupuestada

En la planilla AIF (Ahorro-Inversión-Financiamiento), se observa que el Gobierno prevé gastos de capital por un total de $60.244,96 millones, dónde sobresalen las inversiones del plan de obra pública y las construcción de dominio público previstas por empresas como SPSE y Distrigas.