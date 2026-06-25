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Este viernes 26 de junio, Río Gallegos será escenario del primer Foro Austral de la Libertad, un encuentro político que reunirá a referentes nacionales de La Libertad Avanza, legisladores, profesionales, empresarios y organizaciones vinculadas al espacio libertario.

La jornada se desarrollará desde las 14:00 horas en las instalaciones ubicadas en Magallanes 150 y tendrá como eje central el debate sobre los desafíos de la Patagonia, las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y la construcción de una agenda de desarrollo para Santa Cruz y el país.

Desde la organización confirmaron la participación de cerca de 50 legisladores nacionales y dirigentes libertarios provenientes de distintas provincias. El encuentro es considerado uno de los primeros eventos de estas características realizados en la Patagonia y busca consolidarse como un espacio de discusión sobre las ideas del liberalismo y el futuro de la región.

Entre las figuras confirmadas se encuentran la diputada nacional Lilia Lemoine, los legisladores Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde, María Celeste Ponce, Guillermo Montenegro, Juan Carlos Pagotto, Emilia Orozco, además de otros representantes del Congreso de la Nación.

Un fuerte respaldo político para Jairo Guzmán en Santa Cruz

El Foro Austral de la Libertad también funcionará como una plataforma de respaldo político para la candidatura de Jairo Henoch Guzmán como candidato a gobernador de Santa Cruz.

La llegada de dirigentes nacionales responde a la intención del oficialismo nacional de mostrar presencia territorial en la Patagonia y acompañamiento político en una provincia considerada estratégica dentro del escenario electoral.

Durante la apertura, Guzmán será el encargado del discurso inaugural, acompañado por representantes del espacio libertario y dirigentes provinciales.

Paneles y agenda del Foro Austral de la Libertad

El evento contará con cuatro paneles temáticos donde se abordarán distintas áreas vinculadas a las reformas económicas, políticas y culturales.

El primer panel, denominado “Las Reformas para una Argentina Potencia”, contará con la participación de Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán Juárez Brahim, Lorena Villaverde y Rubén Argomil.

Luego será el turno del panel “La otra cara del sistema: consecuencias de las falsas denuncias”, con exposiciones de Lilia Lemoine, Juan Carlos Pagotto, María Celeste Ponce y Álvarez Martínez.

La agenda continuará con “Reforma Electoral: Más transparencia, menos privilegios”, donde disertarán Guillermo Montenegro, Gonzalo Guzmán Coraita, Adrián Núñez y Gladys Montiel.

El cierre estará dedicado a “La Batalla Cultural: la defensa de las ideas de la libertad”, con la participación de referentes como Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Gabriel Ballerini, María Emilia Orozco y nuevamente Lilia Lemoine.

Participación nacional y presencia de legisladores libertarios

El Foro Austral de la Libertad contará con una amplia representación nacional de La Libertad Avanza, con la presencia de diputados, senadores y referentes políticos provenientes de distintas provincias argentinas. El encuentro reunirá a legisladores que llegarán a Río Gallegos para participar del debate sobre las reformas, el desarrollo productivo y la agenda política del espacio libertario.

Entre los participantes confirmados se encuentran Karen Reichardt, Hernán Urien, Álvaro García, Lorena Macyszyn, Ruben Darío Torres, Miriam Niveyro, Andrea Vera, Gladys Humenuk y María Lorena Petrovich, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; María Cecilia Ibañez, Laura Soldano y Julieta Metral Asensio, representantes de Córdoba y Mendoza; María Gabriela Flores y Eliana Bruno, diputadas nacionales por Salta; Gerardo Huesen, diputado nacional por Tucumán; Carlos Alberto Almena, legislador nacional por San Luis; Maura Gruber, diputada nacional por Misiones; Gabriela Luciana Muñoz, diputada nacional por Neuquén; Soledad Molinuevo, diputada nacional por Tucumán; Julio Moreno Ovalle, diputado nacional por Salta; y Andrés Laumann, diputado nacional por Entre Ríos.

También participarán las senadoras nacionales de La Libertad Avanza Ivanna Marcela Arrascaeta, de San Luis; Romina Almeida, de Entre Ríos; y Vilma Bedia, de Jujuy.

La convocatoria además contará con la presencia de referentes provinciales del espacio, entre ellos Gabriela Neme, referente de La Libertad Avanza en Formosa.

La nómina se suma a las figuras ya anunciadas como Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde, María Celeste Ponce, Guillermo Montenegro, Juan Carlos Pagotto y Emilia Orozco, consolidando un despliegue político nacional en Río Gallegos.

Inscripción y acceso al evento

Desde La Libertad Avanza informaron que la participación será libre y gratuita, aunque será necesaria una acreditación previa debido a la capacidad del recinto.

Los interesados podrán registrarse mediante la plataforma oficial del Foro Austral de la Libertad. La acreditación comenzará a las 14:00 horas, mientras que la bienvenida está prevista para las 15:00.

El cierre de la jornada institucional está programado para las 20:00 horas.

Con este encuentro, Río Gallegos se posiciona como punto de reunión del espacio libertario en la Patagonia, en una jornada que combinará debate político, presentación de propuestas y construcción territorial.

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Cronograma completo – Foro Austral de la Libertad 14:00 a 14:30 hs Acreditaciones 15:00 hs Bienvenida A cargo de Fabián Amarilla, moderador. 15:10 hs Discurso inaugural A cargo de Jairo Henoch Guzmán

Diputado Nacional LLA – Provincia de Santa Cruz. 15:20 hs Panel I Las Reformas para una Argentina Potencia Disertantes: Juliana Santillán Juárez Brahim

Diputada Nacional LLA – Provincia de Buenos Aires.

Diputada Nacional LLA – Provincia de Buenos Aires. Bertie Benegas Lynch

Diputado Nacional LLA – Provincia de Buenos Aires.

Diputado Nacional LLA – Provincia de Buenos Aires. Lorena Villaverde

Diputada Nacional LLA – Provincia de Río Negro.

Diputada Nacional LLA – Provincia de Río Negro. Rubén Argomil

Presidente y Socio Fundador de AR&P Advisors S.A. 16:30 hs Panel II La otra cara del sistema: consecuencias de las falsas denuncias Disertantes: Lilia Lemoine

Diputada Nacional LLA – Provincia de Buenos Aires.

Diputada Nacional LLA – Provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pagotto

Senador Nacional LLA – Provincia de La Rioja.

Senador Nacional LLA – Provincia de La Rioja. María Celeste Ponce

Diputada Nacional LLA – Provincia de Córdoba.

Diputada Nacional LLA – Provincia de Córdoba. Álvarez Martínez

Diputado Nacional LLA – Provincia de Mendoza. 17:30 hs Coffee Break Espacio de networking e intercambio entre asistentes. 17:40 hs Panel III Reforma Electoral: Más transparencia, menos privilegios Disertantes: MIRA TAMBIÉN Tras las inspecciones del nuevo Tribunal Superior de Justicia en Zona Norte: “Hay que ponerle más celeridad a las causas” “Uno no puede tapar una tragedia con una injusticia”, sostuvo el abogado de Claudio Villamide tras su alegato Gonzalo Guzmán Coraita

Senador Nacional LLA – Provincia de Salta.

Senador Nacional LLA – Provincia de Salta. Guillermo Montenegro

Diputado Nacional – Provincia de Buenos Aires.

Diputado Nacional – Provincia de Buenos Aires. Adrián Núñez

Presidente LLA Misiones – Diputado Provincial.

Presidente LLA Misiones – Diputado Provincial. Gladys Montiel

Coordinadora Política Río Gallegos LLA. 18:40 hs Panel IV La Batalla Cultural: la defensa de las ideas de la libertad Disertantes: Ezequiel Gigante

Concejal de Tres de Febrero PBA LLA.

Concejal de Tres de Febrero PBA LLA. Jairo Henoch Guzmán

Diputado Nacional LLA – Provincia de Santa Cruz.

Diputado Nacional LLA – Provincia de Santa Cruz. Iñaki Gutiérrez

Influencer y CM Presidencial.

Influencer y CM Presidencial. Eugenia Rolón

Influencer y CM Presidencial.

Influencer y CM Presidencial. Gabriel Ballerini

Lic. en Teología – Pastor.

Lic. en Teología – Pastor. María Emilia Orozco

Senadora Nacional LLA – Provincia de Salta.

Senadora Nacional LLA – Provincia de Salta. Lilia Lemoine

Diputada Nacional LLA – Provincia de Buenos Aires. 20:00 hs Acto de cierre del Foro Austral de la Libertad Fin de la jornada institucional.