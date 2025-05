Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete del municipio, Diego Robles, habló poco después del acto con La Opinión Austral donde destacó, para comenzar, las palabras del Obispo de Río Gallegos, Ignacio Medina, quien decía que la oración a la Patria dice “aborreciendo al odio”. Sin embargo, “hoy tenes un odio que baja y se instala desde los propios gobiernos, ya sea desde el orden nacional o hasta quizás en el orden provincial”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario del gabinete de Pablo Grasso sostuvo que “en vez de buscar la unidad y superar las diferencias, se exacerba el ver al otro como un enemigo”, y manifestó: “me parece que en estos días que son trascendentales y que marcan puntos importantísimos de nuestra historia, tenemos que recuperar esos valores y reflexionar”.

Luego de enumerar a los patriotas que encabezaron la Revolución de Mayo y sostener que todos ellos pensaban distinto, pero “más allá de las diferencias tenían un horizonte común que en ese momento era salir del yugo que significaba la monarquía española y empezar a construir una nación todos juntos”, por lo que cuestionó: “Hoy tenemos diferencias, ahora, no puede ser que mientras hay un festival patriótico de viáticos en zona norte y se fue todo el gobierno de la provincia, a este acto que es un acto del pueblo de Río Gallegos, los concejales de SER no vengan o diputados de ese sector que están acá, no vengan”.

El jefe de Gabinete en el Palco de Autoridades. No hubo presencia del bloque de concejales de SER. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Al respecto, sostuvo: “Entendamos que hay cuestiones que están por arriba de las diferencias políticas y que en este momento lo que demanda la sociedad, lo que demanda el pueblo argentino y el pueblo de Santa Cruz es que lo que decimos, lo cumplamos”, al tiempo que dijo: “Si hablamos de construir un bien mejor, una mejor provincia, una mejor realidad para todos los habitantes de Santa Cruz, tenemos que estar todos juntos por encima de nuestras diferencias de pensamientos”.

Consultado por La Opinión Austral si lo veía como un desaire al gobierno municipal esta actitud, Diego Robles respondió: “Hoy, además del aniversario del 25 de Mayo, es el aniversario de que hace un año atrás no dejaron subir al intendente en el acto que organizamos en conjunto en la ría” y acotó: “Si me preguntan: ¿De ese momento hasta hoy qué cambió? O si ese desplante y ese desprecio tuvo algún tipo de modificación, la verdad que este palco sin ninguna presencia de la provincia a mí me hace pensar que no”.

No obstante, el jefe de gabinete afirmó que desde el municipio de Río Gallegos van a seguir insistiendo y “los vamos a seguir invitando al gobierno de la provincia cada vez que tengamos una actividad, vamos a seguir tendiendo puentes de diálogo como los pedía el Obispo y como demanda la realidad durísima que estamos atravesando todos” porque “tenemos un montón de santacruceños que la están pasando muy mal y porque tenemos un montón de cuestiones que se van a definir después de estas elecciones en un Congreso de la Nación que va a tener que tratar todas las políticas entreguistas que hizo el gobierno nacional al Fondo Monetario y que van a terminar de repercutir en todo, estés o no de acuerdo, hayas votado a la derecha, la izquierda, al medio o no hayas ido a votar”, puntualizó.

Coparticipación

Por otro lado, Robles fue consultado por el documento firmado por los concejales y diputados de Unión por la Patria donde piden una convocatoria del Poder Ejecutivo Provincial a discutir el reparto de los recursos. En ese sentido, el jefe de Gabinete sostuvo: “El cambio de la ley de Coparticipación es la solución de fondo que hay que dar para poder darle sustentabilidad a la Caja de Previsión, a la Caja de Servicios y que los municipios tengan recursos genuinos para cumplir con sus obligaciones”.

Momento del izamiento del pabellón nacional. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Seguidamente, señaló que todos los candidatos con chances reales en el 2023 lo prometieron, entre ellos el actual gobernador Claudio Vidal. “Nosotros, desde Río Gallegos, en su momento se lo planteamos a la gobernadora Alicia Kirchner, y no hubo plafón por parte del Ejecutivo por entonces para llevarlo adelante” y acotó: “Es un tema que necesita sí o sí de la voluntad política del Ejecutivo Provincial y ojalá se pueda dar en esta gestión”.

Sin embargo, Robles manifestó que lo veía difícil con el actual gobierno y puso un ejemplo: “Si me preguntan, tomando como muestra lo de la Ley de Lemas, donde en vez de tomar la medida de fondo y sacar la ley de lemas pero haciendo una ley nueva, no lo hicieron y nos quedamos en un vacío legal que llevó a que se tenga que hacer una ley transitoria para poder solucionar algo que nadie pensó” y ahora “tenés la elección de Cañadón Seco para lo cual la legislatura tuvo que hacer una ley con vencimiento”, resaltó el funcionario.

Reparto de ATN

Finalmente, La Opinión Austral le preguntó por las declaraciones del ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, quien habló de municipios mal gestionados y de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que no fueron distribuidos con estos últimos. “Yo respeto las palabras del ministro, son ideas” aunque aclaró: “Cuando la provincia tiene un desequilibrio, también los tienen los municipios y si hay caída de ingresos coparticipables, sobre todo de las regalías y la recaudación propia de los municipios por la pésima gestión de la salida de YPF, que es una gestión pura y atinente al gobierno provincial, obviamente que eso nos afecta a todos”, subrayó.

Robles agregó que “la decisión sobre el manejo de un fondo extra que tenga la provincia, darle un aporte no reintegrable a los municipios, es una decisión política” y recordó que “ha pasado en gobierno anteriores como en la gestión de la doctora Kirchner, desde la pandemia en adelante, que se han recibido ATN por parte del gobierno nacional y se han distribuido a los municipios, pero porque ha habido una mirada más contemplativa y federal y una lectura real de la situación”.

Prefirió no opinar de la situación de los otros municipios pero sobre Río Gallegos, aseguró: “Nosotros estamos pagando los sueldos sin descubierto financiero y la provincia no puede decir lo mismo”, por lo que entonces “yo no sé cómo se juzga le eficiencia, pero eso queda a criterio de cada uno”.