Roxana Reyes cuestionó duramente al vicegobernador Leguizamón por sus dichos sobre Ficha Limpia: “La corrupción mata, enferma, empobrece” La diputada nacional respondió al vicegobernador de Santa Cruz tras sus cuestionamientos al proyecto Ficha Limpia. Reyes defendió la iniciativa y exigió definiciones claras al gobierno provincial sobre su compromiso en la lucha contra la corrupción.

La diputada nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes, lanzó un firme mensaje al vicegobernador Fabián Leguizamón, en respuesta a sus declaraciones sobre el proyecto Ficha Limpia —una iniciativa que busca impedir que personas condenadas por corrupción puedan postularse a cargos públicos— y a la acusación de que ella sería una “operadora judicial de Unión por la Patria”.

Este miércoles, Reyes publicó un video en sus redes sociales donde se dirigió directamente a Leguizamón tras sus polémicas afirmaciones. “Señor vicegobernador, usted dijo el 24 de abril, con motivo de mi defensa del proyecto de Ficha Limpia, que me había convertido en una figura clave del Tribunal Superior de Justicia dentro de la estructura política de Unión por la Patria. ¿Usted lo dice en serio? ¿Se da cuenta de la gravedad de su afirmación, más viniendo de un vicegobernador? La verdad que si no fuera cómico sería grave”, expresó la legisladora con visible indignación.

“Fue más allá: dijo que si se aprobaba el proyecto de Ficha Limpia se podía crear causas para impedir que alguien sea candidato. La misma excusa que Cristina Fernández de Kirchner, la teoría del Lawfare”, señaló Reyes.

La diputada desafió directamente al vicegobernador a leer el contenido del proyecto: “Fabian, perdón, vicegobernador, le pido que lea el proyecto de Ficha Limpia. Este proyecto impide que una persona con dos condenas por hechos graves de corrupción sea nuevamente candidata, dañando a toda la ciudadanía. ¿Qué le incomoda de este proyecto?”.

En uno de los pasajes más contundentes de su mensaje, Reyes subrayó los efectos sociales de la corrupción estructural en la provincia: “La corrupción mata, enferma, empobrece y expulsa a nuestros hijos. No tenemos educación de calidad, escuelas, salud, desarrollo productivo y trabajo porque nos llenamos de funcionarios que trabajaban para su bolsillo, saqueando los recursos de todos los santacruceños y sin ninguna consecuencia”.

La diputada también llamó a la claridad institucional, destacando una contradicción dentro del propio gobierno provincial: “Señor vicegobernador, usted se ha pronunciado en contra del proyecto, al tiempo que el gobernador Claudio Vidal se pronunció a favor. Les pido que sean claros desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz y digan si están a favor o no del proyecto de Ficha Limpia”.

Las declaraciones de Leguizamón

En recientes entrevistas radiales, Fabián Leguizamón cuestionó duramente al Poder Judicial provincial, al que acusó de operar como una “corporación judicial” que, según él, perjudica tanto al oficialismo como a la oposición.

“No hay justicia en Santa Cruz”, afirmó el vicegobernador, y consideró que “esta justicia te crea una causa y en seis meses te deja afuera de tu casa. Ellos deciden quién puede ser candidato y quién no”, agregó.

En este sentido, señaló que “la doctora Reyes está pidiendo Ficha Limpia a una justicia que no existe en Santa Cruz. Le estamos dando un enorme poder al Tribunal Superior de Justicia”.

Si bien aseguró no estar en contra del proyecto Ficha Limpia, Leguizamón advirtió: “Sin justicia real, no sirve. Muchos no fueron juzgados, entonces pueden ser candidatos igual”. También sostuvo que darle poder al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz es un error y propuso como alternativa que la Corte Suprema de la Nación sea la instancia definitiva para evitar parcialidades.