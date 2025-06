Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta noche a las 23 horas, el pie del monumento El Gorosito, de la localidad de Caleta Olivia, será escenario de una vigilia por el crimen de Antonella Aybar, la joven asesinada por su novio el pasado 16 de mayo en el barrio 13 de Diciembre. El encuentro se llevará a cabo en el marco de los 10 años de la primera marcha del “Ni una Menos”, un movimiento que se conmemora cada 3 de junio en Argentina y que tiene un profundo significado.

El diario La Opinión Austral estuvo presente en una conferencia de prensa que se realizó a las 10:30 horas en en la sala del Consejo de la Universidad de la Patagonia Austral-Unidad Académica Caleta Olivia. El encuentro reunió a familiares de víctimas, autoridades y representantes de distintas organizaciones comprometidas con la erradicación de la violencia de género. Hablaron la mejor amiga de Antonella, Mario Aybar y Florencia Uribe Galleguillo.

Qué dijo la mejor amiga

“No fueron siete años de un amor hermoso como lo pintaban”, fueron las duras palabras de la mejor amiga de Antonella Aybar. La joven declaró ante los medios de comunicación que, en el año 2019, Antonella sufrió un episodio de violencia y se lo contó a su grupo de amistades. “Como le comenté a la familia en su momento, nosotras como amigas supimos de un hecho de violencia que hubo, ella nos pidió que respetáramos su decisión y así lo hicimos, la verdad que me arrepiento“, comenzó diciendo.

Y continuó: “de haber sabido que todo hubiese terminado en esto creo que hubiese sido la amiga más pesada en aquel entonces, de decirle que termine con la relación; como ya le dije a la familia lamento no haberlo comunicado a tiempo porque fue mucho tiempo y no me imagino todo lo que pudo haber pasado en ese tiempo, mi amiga Anto vivió un infierno y no fueron siete años de un amor bello”.

Cuando sucedió el episodio violento, Antonella y sus amigas tenían 19 años. “Siempre sentimos y supimos que algo no estaba bien, queríamos intervenir, pero no sabíamos como hacerlo”, dijo la joven, y agregó que, ahora, con 25 años, siendo más consciente de lo que es la violencia de género, se dio cuenta de que lo sucedido en el 2019 “fue la primera, pero no la única“, ya que cree que “una persona que es violenta no golpea una vez y nada más”.

Mario Aybar, padre de la joven. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

La palabra del padre

“Lo que le pasó a mi hija nos ha golpeado muy fuerte”, comenzó diciendo Mario Aybar, padre de la víctima, cuando tuvo el turno de hablar en la conferencia. Seguidamente, dio a conocer palabras dirigidas a la madre del asesino, Stella Maris Ganga: “le pido que cuando el señor juez solicite su presencia a declarar, diga la verdad y que tenga la gentileza y la amabilidad de entregarme las pertenencias de mi hija”, manifestó.

Y recordó que en el 2021, cuando la madre de Antonella se fue a vivir a Buenos Aires, le dijo “andate tranquila que yo la voy a cuidar a tu hija” y le cuestionó a la docente si “¿Así la cuidó a Antonella?, porque parece que no hiciste lo que prometiste”. La joven emprendedora mantenía una relación amorosa con Moyano hace siete años y hace dos convivía con él y la madre, en la vivienda de la calle Escocia en la que ocurrió el fatal desenlace.

Además, el hombre le dio las gracias al juez Gabriel Contreras del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, sede que dirige la investigación por el femicidio de Antonella “que nos permitió tener acceso a la causa y nos recibe cuando vamos con la madre de mi hija y sus hermanos”, e hizo lo propio con el Ministerio de Seguridad, desde donde se comunicaron con él y se pusieron a disposición de la familia. “Confío plenamente en el juez y estoy indignado con el accionar de la policía“, dijo.

“Los policías que acudieron a la casa no cumplieron el deber de funcionario el público, porque si la dueña de casa dijo que entren, ¿por qué no entraron? Hoy quizás yo la tendría a mi hija luchando por su vida. O quizás la persona que le hizo tanto daño, que vivió con ella siete años y decía amarla, iba a estar en este mundo para pagarla como debe ser”, añadió Mario Aybar.

Florencia Uribe Galleguillo del programa de Genero y Diversidad de la UNPA. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Un llamado a la reflexión”

Florencia Uribe Galleguillo del programa de Genero y Diversidad de la UNPA-UACO, alzó la voz y destacó que la actividad programada para esta noche y el próximo martes es un llamado a la reflexión “a las masculinidades que no hablan, que no cuentan lo que sienten, que no le piden ayuda a su familia y a sus amistades” y a la comunidad en conjunto “para que se permita un espacio de diálogo“.

Es importante que las masculinidades “se permitan organizar, contar, abrir el juego a una sociedad que sea libre de violencias, dijo Galleguillo y consideró que “este sistema en el cual estamos viviendo cada vez más nos muestran que los sistemas de opresión forman parte de esta estructura y que los datos de femicidio, que empezaron a visibilizarse desde el 2015 en adelante, son una muestra de aquello que llaman amor“.

“Por eso, pedimos que se haga un llamado a la reflexión sin dedos acusatorios, sin buscar culpables, acompañando esta situación, que en este caso acontece la familia Aybar, y poder lograr una erradicación de las violencias que estamos viviendo como sociedad. Es un llamado a la reflexión a la comunidad en su conjunto, familiares, amigos, amigas, que se permitan al menos tomar unos mates y charlar, che, ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Sabés decir que no? Tanto para las masculinidades como para las feminidades y diversidades en su conjunto”, cerró.