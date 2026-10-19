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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció una serie de obras para Puerto San Julián. Entre los compromisos asumidos se encuentran la pavimentación de 30 cuadras y un aporte de $1.000 millones destinado a la reparación del histórico gimnasio municipal, una infraestructura que la ciudad busca poner en condiciones de cara a los Juegos de la Araucanía 2027.

La semana pasada, el intendente Daniel Gardonio se reunió con el mandatario provincial en Río Gallegos para avanzar en esos compromisos y firmar los convenios correspondientes. En diálogo con Radio LU12 AM680, el jefe comunal valoró los anuncios y repasó el estado de otras obras que se ejecutan en la localidad con financiamiento provincial.

“El gobernador había anunciado 30 cuadras de pavimento en el acto central de la comunidad, el día del aniversario. Fue una sorpresa, porque si bien la habíamos solicitado en su momento, no sabíamos que la traía”, expresó Gardonio.

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el gobernador Claudio Vidal y el intendente Daniel Gardonio. FOTO: GOBIERNO.

Sobre el financiamiento para el gimnasio municipal, explicó que se trata de un convenio por $1.000 millones, desembolsables en cinco cuotas iguales y consecutivas. El objetivo es avanzar con la reparación del edificio y adecuarlo a las necesidades deportivas de la ciudad.

“Contentos primero por estas dos obras”, sostuvo el intendente, quien dimensionó la inversión prevista para el pavimento en alrededor de $5.000 millones, según el presupuesto oficial estimativo. De esta manera, ambos compromisos representan una inversión conjunta cercana a los $6.000 millones.

Las obras en ejecución

Durante la entrevista, Gardonio también enumeró otros trabajos que se desarrollan en Puerto San Julián con financiamiento del Gobierno provincial. Entre ellos mencionó la reparación de 12 kilómetros del acueducto, las obras de agua y cloacas para el sector conocido como 500 Lotes y la construcción de la Escuela Industrial N° 8.

Sobre esta última, remarcó la importancia de que una obra anunciada en reiteradas oportunidades finalmente avance. Según indicó, los trabajos progresan a buen ritmo y existe la posibilidad de que los estudiantes puedan comenzar el próximo ciclo lectivo en el nuevo edificio.

La obra de la Escuela Industrial N°8 en Puerto San Julián.

“Es una obra muy importante, icónica, porque fue anunciada en muchísimas oportunidades y no se había cumplido. La verdad es que se viene cumpliendo y avanzando a pasos agigantados”, señaló.

El intendente también recordó que el municipio tuvo que terminar con fondos propios el histórico espacio conocido como El Nido, una obra que había quedado pendiente de una gestión nacional anterior. Según explicó, los trabajos demoraron dos años, en lugar de los 180 días previstos inicialmente.

En cuanto al vínculo con la Provincia, Gardonio sostuvo que existe diálogo institucional y reconoció que, pese a los reclamos que en otros momentos planteó por las demoras, actualmente se están cumpliendo los compromisos asumidos con la comunidad.

El interconectado eléctrico, una prioridad

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de incorporar a Puerto San Julián y Gobernador Gregores al sistema interconectado eléctrico. Gardonio consideró que se trata de una infraestructura fundamental para acompañar el crecimiento de ambas localidades.

“Si nos preguntan cuál es la obra prioritaria hoy, es integrarnos al sistema interconectado”, afirmó. En ese sentido, explicó que la falta de conexión representa una limitación para el desarrollo y la radicación de nuevas actividades productivas.

La obra del acueducto de Puerto San Julián.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas por el intendente, la obra de la línea de 132 kV requeriría una inversión cercana a los 50 millones de dólares únicamente para Puerto San Julián, a lo que se sumaría el financiamiento necesario para extender la conexión hacia Gobernador Gregores.

Gardonio señaló que el tema aparece de manera recurrente en las conversaciones con el gobernador y manifestó su preocupación por la situación de las dos localidades que permanecen fuera del sistema interconectado.

La deuda con las cajas provinciales

En otro tramo de la entrevista, el jefe comunal se refirió a las deudas que mantienen distintos municipios con las cajas provinciales y planteó la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación junto con un acuerdo de responsabilidad fiscal.

Según explicó, el origen del problema se remonta a la década de 1990, cuando los municipios comenzaron a asumir obligaciones previsionales sin una modificación equivalente de los recursos coparticipables.

En el caso de San Julián, estimó que afrontar la totalidad de los aportes a ambas cajas implicaría destinar alrededor del 40% de los ingresos provenientes de la coparticipación nacional y provincial y de las regalías petroleras.

Gardonio habló sobre la necesidad de ajustar la coparticipación para hacer los aportes a las Cajas. En la foto, la obra social provincial.

“Es inviable poder hacerlo si no se discute seriamente, primero una ley de coparticipación y después un convenio de responsabilidad fiscal”, sostuvo.

Gardonio consideró que la discusión debe contemplar tanto la asignación de nuevos recursos como compromisos concretos de administración por parte de los municipios. También advirtió sobre la situación de trabajadores que, según indicó, no cuentan con cobertura social pese a que se les realizan descuentos.

El intendente recordó que la modificación de la ley de coparticipación se anunció en distintas oportunidades, pero que hasta el momento no se concretó. A su entender, el debate resulta necesario para encontrar una solución sostenible al financiamiento de las cajas.

Salarios y planta municipal

Respecto de la situación de los trabajadores municipales, Gardonio afirmó que San Julián acordó una recomposición salarial con los gremios SOEM y ATE. Detalló que en septiembre se aplicó un incremento del 11% y que está previsto sumar otro 8% en noviembre, con un aumento acumulado anual del 41,9%, según precisó.

Gardonio recordó que la modificación de la ley de coparticipación hasta el momento no se concretó.

El jefe comunal destacó que los incrementos se incorporan al salario básico y que no se utilizan sumas no remunerativas. Explicó que esta modalidad repercute también en los adicionales vinculados al básico.

La tapa del diario La Opinión Austral del domingo 18 de octubre.

En cuanto a la cantidad de trabajadores, indicó que el municipio cuenta con aproximadamente 580 empleados, incluidos unos 20 trabajadores comprendidos en el régimen de la UOCRA. Señaló que la planta se mantiene estable mediante la compensación de altas y bajas, debido a que esa cantidad es la que la administración puede sostener para cumplir con las obligaciones salariales.

La discusión electoral y el futuro de la UCR

En el tramo político de la entrevista, Gardonio expresó su preocupación por la falta de definiciones sobre el sistema electoral que regirá en Santa Cruz para las próximas elecciones.

Consideró que, a esta altura, deberían estar claras las reglas de juego y planteó que la provincia necesita definir si habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) u otro mecanismo para seleccionar candidaturas.

El intendente manifestó su rechazo a la ley de lemas y también a las colectoras. “Tiene que ser de acuerdo con lo que dice la Constitución, voto directo y por simple mayoría”, expresó.

Daniel Gardonio y las elecciones del 2027: “Necesitamos debatir qué es lo que quiere hacer el radicalismo, si quiere ir solo, si quiere un frente electoral y con quién”, señaló. (Foto: La Opinión Austral).

Sobre la Unión Cívica Radical (UCR), partido al que pertenece, valoró la renovación de autoridades locales y provinciales, aunque sostuvo que todavía falta un debate interno sobre la estrategia electoral y las alianzas posibles.

“Necesitamos debatir qué es lo que quiere hacer el radicalismo, si quiere ir solo, si quiere un frente electoral y con quién”, señaló. Entre las alternativas mencionadas dentro del partido, enumeró la posibilidad de competir sin alianzas, conformar un frente con La Libertad Avanza o sostener un acuerdo electoral anterior.

Consultado sobre una eventual candidatura de la diputada nacional Roxana Reyes o del dirigente Leonardo Roquel, Gardonio consideró positivo que distintos referentes manifiesten sus intenciones de competir.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de buscar una nueva candidatura a intendente de Puerto San Julián, respondió que legalmente podría hacerlo, aunque aclaró que todavía no es momento de tomar una decisión. “Es muy posible que no lo sea”, afirmó.