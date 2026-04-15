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El Gobierno de Santa Cruz, en conjunto con el Banco Santa Cruz, avanzará desde el próximo lunes 20 de abril con la implementación de un plan de alivio financiero destinado a trabajadores estatales que tengan comprometidos sus ingresos, especialmente por deudas con tarjetas de crédito.

El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, en diálogo con LU12 AM680 confirmó que unas 5.000 familias están alcanzadas por esta medida, que apunta a “dar un aire importante” en medio de una situación económica compleja.

Según detalló, a partir de esa fecha los beneficiarios podrán acercarse a firmar la refinanciación de sus deudas. Sin embargo, aclaró que el proceso demandó más tiempo del previsto debido a la necesidad de analizar cada caso de manera individual.

“Cada situación es distinta. Hay deudas bancarizadas, otras que no, y muchas combinaciones posibles. No se puede hacer algo genérico si queremos dar una solución real a la mayor cantidad de gente posible. Venimos trabajando mucho con el banco para que la pueda ir a firmar la refinanciación. ”, explicó.

Requisitos, condiciones y beneficios

El plan está dirigido a empleados activos y pasivos de la provincia que perciban sus haberes a través del Banco Santa Cruz. Entre las principales condiciones se destacan:

Tasas de interés reducidas, cercanas a menos de la mitad de una refinanciación tradicional.

Dos meses de gracia sin pagos.

Tasa fija durante los primeros 12 meses.

Posibilidad de financiar hasta en 72 cuotas.

Además, el Gobierno busca aplicar criterios de flexibilidad para ampliar el alcance del programa, aunque esto dependerá del análisis particular de cada situación.

Uno de los puntos más complejos, según indicó Verbes, es la inclusión de deudas contraídas con otras entidades o mutuales, lo que obliga a un estudio más detallado por parte del banco.

Crisis de recursos y contexto económico

El lanzamiento de este plan se da en un escenario de fuerte caída de ingresos provinciales. El ministro remarcó que el primer trimestre del año fue “muy complejo” y que la baja de recursos nacionales impactó directamente en las finanzas de Santa Cruz.

“Tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos asumir compromisos que después no podamos cumplir”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que la provincia depende de ingresos que se concentran hacia la segunda mitad del mes, lo que obliga a utilizar herramientas financieras de corto plazo para cumplir con el pago de salarios.

También detalló que los adelantos de coparticipación recibidos recientemente fueron utilizados en gastos corrientes y que muchos de esos fondos deben devolverse en plazos breves.

Paritarias: sin fecha confirmada, pero en agenda

En cuanto a la discusión salarial, Verbes confirmó que el Gobierno mantiene diálogo permanente con los gremios y que la convocatoria a paritarias se definirá “próximamente”.

“No queremos sentarnos sin tener certezas. Sería generar expectativas sin poder dar respuestas concretas”, afirmó.

El funcionario recordó que en los últimos años los acuerdos salariales en la provincia estuvieron por encima del índice de inflación patagónico, lo que hoy representa una carga importante en un contexto de menor recaudación.

“Estamos buscando herramientas para continuar en esa senda”, sostuvo Verbes.

Además, señaló que variables como el precio del petróleo, la producción y la evolución de los ingresos nacionales serán determinantes para definir futuras propuestas salariales.

Empleo público y déficit previsional

Otro de los ejes abordados fue la reducción del empleo público en la provincia. Según explicó, esto responde a una política de no incorporar nuevos trabajadores y a la salida natural de empleados por jubilación o retiros.

Sin embargo, advirtió que esto no reduce el gasto estructural, ya que la provincia continúa financiando el déficit de la caja previsional.

“Cuando una persona se jubila, la provincia lo sigue pagando igual. El problema de la relación entre activos y pasivos sigue siendo un desafío”, indicó.

“Eso se ve agravado porque muchos entes no aportan a la caja. En algunos casos si podrían. Si uno incrementa el plantel activa, hay que pagar sueldos y aportes, es una situación complicada”.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 15 de abril de 2026.

Relación con municipios

En relación a los municipios, el ministro aseguró que todos reciben asistencia, ya sea a través de coparticipación o mediante obras y aportes específicos.

Reconoció, no obstante, que el contexto económico genera tensiones, aunque destacó la importancia de sostener el diálogo y el trabajo conjunto.

Además, subrayó la necesidad de fortalecer la actividad económica mediante inversiones en sectores clave como la minería, el petróleo y el turismo, con el objetivo de generar empleo y mejorar los ingresos provinciales.

UNIRSE y obras en marcha

Por último, Verbes aclaró que los fondos del programa UNIRSE no pueden destinarse al pago de salarios, ya que tienen un fin específico vinculado a proyectos de infraestructura y responsabilidad social.

Actualmente, esos recursos están comprometidos en distintas obras y adquisiciones, como equipamiento vial, maquinaria y proyectos vinculados al recurso hídrico.

Un escenario desafiante

El ministro concluyó que la provincia atraviesa una situación “crítica”, con múltiples frentes abiertos, pero aseguró que el Gobierno trabaja en herramientas financieras y de gestión para sostener el funcionamiento del Estado y avanzar en soluciones de fondo.

En ese marco, el plan de refinanciación aparece como una medida inmediata para aliviar la situación de miles de familias, mientras se definen estrategias de mediano plazo en materia salarial, productiva y fiscal.