Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 31 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Histórico: Río Gallegos también tiene sus trigemelas idénticas *Claudio Vidal entregó terenos a 50 familias: "Hay un gobierno que trabaja para salir adelante" *¡Feliz Año Nuevo 2026! Radio LU12 AM680 te acompaña en el brindis de la última noche del año.

El histórico locutor Carlos Saldivia, con más de cuatro décadas acompañando las navidades y los años nuevos, estará en el aire a la medianoche para recibir juntos el Año Nuevo por La Decana de la Patagonia.

Exclusivo. Amor por triplicado: la tierna historia de Venecia, Aitana y Alma

Histórico: Río Gallegos también tiene sus trigemelas idénticas

Melany Taboada y Carlos Andrade viven un fin de año inolvidable tras convertirse en padres de trigemelas idénticas. La joven madre fue derivada a Buenos Aires y allí nacieron el 16 de diciembre. La abuela, María Barría, contó la historia en Radio LU12 AM680: “Gracias a Dios, está todo más que bien”.

Acto entrega de actas de posesión de terrenos a 50 familias

Claudio Vidal: “Hay un gobierno que trabaja para salir adelante”

El gobernador destacó que la decisión política será avanzar con más adjudicaciones a “nacidos y criados y a quienes apuestan por Santa Cruz”. En conferencia de prensa, hizo un repaso de 2025 y se refirió al año que se viene, en un contexto económico difícil. Además, habló de YCRT, represas y criticó otra vez con dureza a la justicia santacruceña.

Áreas cedidas por YPF: “Se incrementó la producción”, aseguró Jaime Álvarez

Informe especial, zona norte

Los crímenes más atroces de este año: ocho homicidios y femicidios

Especial de BAE Negocios – Balance 2025

Entre olivos y el recinto: el desafío de 2026 en un congreso de tres tercios

Por Lucía Zunino, BAE Negocios

Milei no paró de usar la motosierra: cómo fue el ajuste durante el año

Por Marcelo Bátiz, BAS Negocios

Con esta edición: Santa Cruz Produce

Los desafíos mineros de Argentina en 2026

Santa Cruz evalúa once híbridos de maíz