¡Feliz Año Nuevo 2026! Radio LU12 AM680 te acompaña en el brindis de la última noche del año
El histórico locutor Carlos Saldivia, con más de cuatro décadas acompañando las navidades y los años nuevos, estará en el aire a la medianoche para recibir juntos el Año Nuevo por La Decana de la Patagonia.
Exclusivo. Amor por triplicado: la tierna historia de Venecia, Aitana y Alma
Histórico: Río Gallegos también tiene sus trigemelas idénticas
Melany Taboada y Carlos Andrade viven un fin de año inolvidable tras convertirse en padres de trigemelas idénticas. La joven madre fue derivada a Buenos Aires y allí nacieron el 16 de diciembre. La abuela, María Barría, contó la historia en Radio LU12 AM680: “Gracias a Dios, está todo más que bien”.
Acto entrega de actas de posesión de terrenos a 50 familias
Claudio Vidal: “Hay un gobierno que trabaja para salir adelante”
El gobernador destacó que la decisión política será avanzar con más adjudicaciones a “nacidos y criados y a quienes apuestan por Santa Cruz”. En conferencia de prensa, hizo un repaso de 2025 y se refirió al año que se viene, en un contexto económico difícil. Además, habló de YCRT, represas y criticó otra vez con dureza a la justicia santacruceña.
Áreas cedidas por YPF: “Se incrementó la producción”, aseguró Jaime Álvarez
Informe especial, zona norte
Los crímenes más atroces de este año: ocho homicidios y femicidios
Especial de BAE Negocios – Balance 2025
Entre olivos y el recinto: el desafío de 2026 en un congreso de tres tercios
Por Lucía Zunino, BAE Negocios
Milei no paró de usar la motosierra: cómo fue el ajuste durante el año
Por Marcelo Bátiz, BAS Negocios
Con esta edición: Santa Cruz Produce
Los desafíos mineros de Argentina en 2026
Santa Cruz evalúa once híbridos de maíz
