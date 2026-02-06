Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz avanza en la elaboración de un paquete de tres proyectos de ley que apunta a responder a la coyuntura económica actual y, en paralelo, generar herramientas de mediano plazo para el desarrollo productivo provincial. La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, confirmó que las iniciativas llegarán a la Legislatura en las próximas semanas y abarcan la emergencia comercial, el fortalecimiento del comercio local y un nuevo régimen de promoción de inversiones menores a los 200 millones de dólares.

La funcionaria explicó que el trabajo se sostiene desde hace meses dentro de la cartera productiva y responde a la situación crítica que atraviesan comercios y pymes en todo el territorio santacruceño, con caída del consumo, dificultades financieras y un aumento de embargos.

Emergencia comercial en toda la provincia

Ricci remarcó que el Gobierno provincial trabaja en la declaración de la emergencia comercial para todas las actividades y en toda Santa Cruz. Señaló que numerosos comerciantes operan al límite de su sostenibilidad y enfrentan ejecuciones fiscales que ponen en riesgo la continuidad de los negocios y los puestos de trabajo.

Ante este escenario, el Ejecutivo analiza distintas vías de solución, entre ellas planes de pago que permitan regularizar deudas y evitar consecuencias económicas mayores. La ley de emergencia económica busca brindar un marco legal que habilite herramientas inmediatas para aliviar la presión financiera sobre el sector comercial.

Un paquete de tres leyes clave

El Ministerio de la Producción definió un paquete legislativo que ingresará de manera simultánea a la Cámara de Diputados. La primera iniciativa se vincula con el alivio comercial, el sostenimiento del empleo y el fortalecimiento del Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), con el objetivo de integrar estos ejes en una misma normativa.

La segunda ley se orienta a la captación de inversiones productivas mediante un esquema similar a un “RIGI santacruceño”, pensado para proyectos que no alcanzan los umbrales del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones a nivel nacional de 200 millones de dólares.

La tercera norma apunta a atender la emergencia económica del sector comercial y pyme, en un contexto de retracción del consumo y dificultades para afrontar obligaciones fiscales y financieras.

Un “RIGI santacruceño” sin piso mínimo de inversión

El nuevo régimen de promoción de inversiones genera expectativa en el ámbito productivo. Ricci lo definió como una herramienta diseñada para inversiones que no superan los 200 millones de dólares, el piso que fija el RIGI nacional y que deja afuera a numerosos proyectos en provincias de menor escala económica como Santa Cruz.

La propuesta del Ejecutivo provincial reemplaza la actual ley de promoción industrial, que no logró los objetivos de radicación de empresas ni de generación sostenida de empleo. El nuevo esquema contempla beneficios fiscales y condiciones ligadas a la localización de las inversiones, con el fin de incentivar la instalación de proyectos productivos en distintas zonas del territorio.

A diferencia del régimen nacional, el sistema santacruceño no establece un monto mínimo de inversión. De este modo, incluye emprendimientos de menor escala y también iniciativas de mayor envergadura, tanto de empresas locales que buscan expandirse como de firmas interesadas en radicarse en la provincia. El alcance abarca sectores estratégicos como el agro, la energía y la economía del conocimiento.

Santa Cruz adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones el 12 de diciembre de 2024, cuando la Cámara de Diputados aprobó la Ley N° 3912 en la 16° sesión ordinaria del año. El proyecto impulsado por el gobernador Claudio Vidal generó un fuerte debate político y rechazo de sectores gremiales que se manifestaron frente a la Legislatura.

La norma adhiere al Título VII de la Ley Nacional 27.742 y quedó promulgada mediante el Decreto N° 0003 en enero de 2025. En ese marco, el Gobierno provincial ahora busca complementar ese esquema con un régimen propio que contemple inversiones que el RIGI no alcanza.

Alivio fiscal para comercios y pymes

El paquete legislativo incorpora medidas específicas para el comercio, uno de los sectores más golpeados por la coyuntura económica. Entre ellas, el Ejecutivo prevé elevar el piso imponible del impuesto sobre los Ingresos Brutos para micro y pequeñas empresas.

Esta medida permitiría que parte del comercio de cercanía quede exento del tributo, siempre que cumpla determinados requisitos. Desde el Gobierno reconocen que la decisión implica resignar recursos fiscales, pero sostienen que el impacto presupuestario resulta acotado frente a la necesidad de sostener la actividad y el empleo en un sector clave para la economía provincial.

El respaldo de la Federación Económica de Santa Cruz

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) expresó la urgencia de declarar la Emergencia Comercial, Industrial y PyME en la provincia. El presidente de la entidad, Guillermo Polke, señaló que la prioridad absoluta de su gestión es la sanción de una ley que atienda la crítica situación de comercios y pymes.

Desde la FESC informaron que mantuvieron reuniones con diputados de distintos bloques y con funcionarios del Poder Ejecutivo. Como resultado de ese diálogo, valoraron el compromiso del Gobierno de remitir a la Legislatura un proyecto que declare la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

El comunicado destacó que la emergencia permitirá suspender ejecuciones fiscales, habilitar planes de regularización de deudas con quita de intereses y multas, otorgar facilidades de pago de hasta 60 cuotas, generar líneas de crédito a tasas diferenciadas y compensar deudas que el Estado mantenga con empresas afectadas. La entidad remarcó que cada día sin esta declaración pone en riesgo empleos y la continuidad de numerosas firmas en Santa Cruz.

Avances con Kuwait para exportar ganado en pie

Ricci también confirmó avances en la apertura de nuevos mercados para la producción santacruceña. La ministra recibió a una delegación de Kuwait interesada en analizar las oportunidades para la exportación de ganado en pie desde la provincia.

El trabajo se desarrolla desde hace aproximadamente tres meses junto a la Secretaría de Comercio e Industria. Comenzó con reuniones virtuales y continuó con la visita comercial de la empresa Almawashi, coordinada a través de Cancillería.

La delegación llegó con traductor, personal diplomático y representantes empresariales. Durante la agenda, mantuvieron reuniones con sociedades rurales y empresarios del sector agropecuario, visitaron campos productivos y recorrieron el puerto de Punta Quilla para evaluar las condiciones logísticas y la infraestructura disponible.

El rol de Santa Cruz Puede SAU

En paralelo, el Gobierno mantuvo encuentros con la empresa Santa Cruz Puede SAU, que podría intervenir dentro del esquema que se busca conformar para potenciar la exportación de ganado en pie. Ricci destacó que la empresa proyecta realizar el primer envío durante el mes de mayo, por lo que los plazos resultan ajustados y el trabajo avanza a contrarreloj.

Primera cosecha de granos en El Calafate

Finalmente, la ministra resaltó la primera cosecha de granos en la Estancia Alice, en la localidad de El Calafate. El proceso comenzó hace cuatro meses y se basó en análisis e investigaciones sobre la viabilidad productiva de la zona.

En total, se sembraron y cosecharon 370 hectáreas de avena y trigo. Ricci expresó una fuerte emoción por el resultado y afirmó que la experiencia demuestra que este tipo de procesos productivos resultan posibles en la región, al tiempo que abren nuevas oportunidades para diversificar la matriz productiva de Santa Cruz.