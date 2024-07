Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Foro de Hidrógeno Verde, condiciones para su desarrollo”, el nuevo encuentro que se llevará adelante en El Calafate (Santa Cruz) el 30 de agosto próximo en el hotel “Posada los Álamos” de 9:00 a 17:00. Será la continuidad del pasado encuentro que se llevó adelante en Comodoro Rivadavia a fines de abril pasado que contó con una cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

Se espera una gran participación del sector público, privado y de diferentes grupos de interés interesados en la transición energética y el rol que puede jugar Argentina en el escenario actual. Asimismo, se confirmó la participación de diferentes embajadas de países y bloques políticos que apuestan por el crecimiento de nuestro territorio en el mercado internacional del hidrógeno: Unión Europea, Alemania, Holanda y España.

En la antesala se indicó que habrá una gran impronta patagónica, además que fueron convocados diferentes actores políticos regionales y nacionales, al igual que empresarios y expertos en transición energética.

El objetivo de este nuevo encuentro pasará por el diseño de una estrategia nacional con fuerte participación de las provincias que promueven el desarrollo del hidrógeno en Argentina. En este escenario, Chubut y Santa Cruz están llamadas a tutelar el progreso de este nuevo escenario energético.

Ley

Entre los aspectos a debatir está la legislación nacional. La implementación quedó pendiente desde el final del gobierno de Alberto Fernández, y en los meses que lleva La Libertad Avanza a cargo de la administración del país no hubo avances.

“Todo el trabajo parlamentario estuvo centrado en la Ley Bases y el Paquete Fiscal“, “estamos esperando que en esta segunda etapa que tendrá el Congreso desde agosto la ley nacional esté en la agenda de temas“, señalaron desde el sector a La Opinión Austral.

De esta manera, el foro de El Calafate se posiciona como clave para las definiciones que puedan surgir de las mesas de trabajo que lleven adelante los actores provinciales, regionales y nacionales. “El evento de El Calafate tiene que ser influyente en el debate, la vocación es que se generen diferentes herramientas para la futura legislación“, se explicó.

Patagonia

El pasado 25 de abril, La Opinión Austral precisaba que la mayoría de los proyectos de hidrógeno del país están ubicados en Santa Cruz, es una de las provincias más atractivas para las inversiones.

Según lo informado oportunamente por Plataforma H2 Argentina en Santa Cruz se trabaja en el desarrollo de un polo industrial asociado a los puertos que produzca amoníaco. “Es importante que esto se pueda aprovechar, hay que hacerlo bien, sin conflictos desde el ordenamiento del territorio, desde lo ambiental y social, además de generar tranquilidad para las inversiones”, se observó.

Además de Santa Cruz, Chubut y Río Negro son otras de las provincias que deben tutelar el desarrollo de este nuevo vector energético que tendrá su gran oportunidad hacia el 2030.

En este escenario, el recurso eólico y las costas que presentan las provincias del Golfo San Jorge son cruciales a la hora que el inversor defina el destino.

RIGI

Si bien es cierto el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado por el Congreso mientras las provincias deben adherir a la iniciativa, el empresariado asegura que es necesario un marco legal que se ajuste al escenario argentino de transición energética.

Es necesario una normativa específica que se ajusten a los tiempos, el RIGI tiene lógica de acelerar inversiones hoy demoradas en algunos sectores pero no es una norma que fomente el desarrollo industrial del país.

El hidrógeno necesita de otros plazos diferentes al propuesto en ese régimen, más bien demanda de acciones concertadas entre el sector público y privado.

“El mercado y la industria del hidrógeno hoy no existen, entonces hay que ser mesurado en las medidas que se toman”, “se busca acelerar el desarrollo pero los tiempos del hidrógeno no coinciden con el RIGI, pues este régimen tiene una ventana para ingresar de dos años, y no se puede acelerar en el hidrógeno por que es un mercado que aún se configura”, dijo un especialista.