La provincia de Santa Cruz dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su política educativa al sumar especialistas al Plan Provincial de Alfabetización, a partir de una alianza estratégica con la Fundación Pérez Companc y el Instituto Natura. La iniciativa se presentó en el marco de una de las reuniones periódicas de directivos y coordinadores, un espacio clave que este año inició sus actividades el 19 de enero, con la mirada puesta en la planificación del ciclo lectivo 2026.

El encuentro reunió a autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), directores provinciales y generales, coordinadores de niveles y modalidades, y representantes de la fundación, con el objetivo de consolidar líneas de acción comunes para mejorar la enseñanza y los aprendizajes en toda la provincia.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, explicó que Santa Cruz se incorporó a una alianza latinoamericana por la alfabetización que ya integran nueve provincias argentinas. Con esta decisión, la provincia se convirtió en la décima jurisdicción en sumarse al trabajo articulado con equipos técnicos de reconocimiento nacional e internacional.

Rasgido señaló que el acuerdo permitirá a Santa Cruz contar con especialistas con amplia experiencia para realizar un acompañamiento situado y en territorio de los equipos educativos locales. “Nuestro Plan Provincial de Alfabetización Plena se pensó en términos de sistema educativo, con todos los niveles y modalidades, y esta alianza viene a fortalecer ese camino”, afirmó.

La titular del CPE remarcó que el acompañamiento de la Fundación Pérez Companc y del Instituto Natura aportará recursos técnicos clave para profundizar la formación permanente y continua de docentes, supervisores y equipos directivos. En ese sentido, destacó que el objetivo central consistió en mejorar la enseñanza y redefinir los aprendizajes desde una perspectiva integral.

Directores y coordinadores del Consejo Provincial de Educación se volvieron a reunir, esta vez con representantes de la Fundación Pérez Companc, por la alfabetización. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“La alfabetización es la base para transformar realidades. Cuando mejoramos los resultados, se abren puertas y se generan nuevas posibilidades para los estudiantes”, sostuvo Rasgido, al tiempo que subrayó la necesidad de que la alfabetización se consolide como uno de los ejes estructurales de las políticas públicas educativas en Santa Cruz.

Resultados, desafíos y contexto educativo

Al referirse a los resultados de las evaluaciones Aprender, Rasgido reconoció avances, pero también advirtió sobre los desafíos pendientes. Señaló que el sistema educativo aún afronta las consecuencias de la pandemia y de las interrupciones en la continuidad escolar registradas en años anteriores.

En ese marco, aseguró que el fortalecimiento de la alfabetización formó parte del plan de gestión para 2026 y que la provincia trabajó para consolidar este eje en todos los niveles, no solo en Inicial y Primaria, sino en todo el sistema educativo.

Alfabetización, tecnología e inteligencia artificial

La presidenta del CPE también vinculó la alfabetización con los desafíos de la era digital y la incorporación de la inteligencia artificial en la educación. Explicó que la provincia avanzó en lineamientos para integrar estas herramientas en los diseños curriculares y en la formación docente, siempre como recursos que fortalecen la enseñanza básica.

Rasgido aclaró que el uso de tecnologías en el aula requiere planificación pedagógica y debate con las familias, especialmente en relación con el uso del celular. “La clave está en cómo la escuela utiliza la tecnología para generar más posibilidades de aprendizaje”, afirmó.

Conexión virtual con autoridades en distintos puntos de la extensa provincia de Santa Cruz. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por su parte, Josefina Peire, directora de Educación de la Fundación Pérez Companc, destacó el compromiso de Santa Cruz con la alfabetización y valoró el trabajo del equipo educativo provincial. Indicó que la fundación acompañará las políticas definidas por el CPE y aportará especialistas y experiencias desarrolladas en otras provincias y países.

Peire remarcó que la alfabetización resultó crucial para garantizar trayectorias educativas sólidas y advirtió que las dificultades en lectura y escritura impactan directamente en la continuidad de los estudios y en la inserción laboral futura. “Invertir en alfabetización es invertir en la semilla para generar cambios estructurales”, expresó.

Un enfoque sistémico y territorial

Durante la reunión anual de directivos y coordinadores, las autoridades educativas reafirmaron que el Plan Provincial de Alfabetización se diseñó con una mirada sistémica, que involucró a todos los niveles y modalidades. El enfoque priorizó la enseñanza, el acompañamiento en territorio, el seguimiento de trayectorias educativas y el uso de datos nominales para evitar que ningún estudiante quede invisibilizado.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Rasgido sostuvo que la alfabetización no se limita a la lectura y escritura, sino que constituye un derecho y una herramienta para el desarrollo personal, social y cultural. En esa línea, destacó el rol del Nivel Inicial, la Educación Especial y la articulación con las familias y la comunidad como pilares para garantizar trayectorias inclusivas y equitativas.

Infraestructura, diálogo y planificación para 2026

En paralelo al fortalecimiento pedagógico, la presidenta del CPE informó sobre los avances del Plan Provincial de Recuperación Histórica de las Escuelas, que durante el receso de verano se ejecutó en todas las localidades, mediante convenios con municipios, comisiones de fomento y empresas adjudicatarias.

Finalmente, Rasgido valoró el diálogo sostenido con los docentes, la recuperación salarial registrada desde diciembre de 2023 y la responsabilidad compartida de garantizar que los estudiantes permanezcan en las aulas. “Desde el 11 de diciembre del 2023 este Gobierno viene planteando un proceso de diálogo importante con los docentes, de hecho recordemos que se ha ido recuperando el salario docente con un porcentaje muy importante. El salario docente estaba 64 puntos abajo de la canasta y hay una recuperación de 60 puntos”, aseguró.