La Municipalidad de Río Gallegos y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) acordaron este martes un aumento salarial del 48 por ciento, lo que convierte a esta negociación colectiva en una de las más altas del país.

El incremento establecido se dividirá en dos tramos: el primero del 25 por ciento con el sueldo del mes de marzo, y el 23 por ciento restante ha ser otorgado con el salario del mes de abril.

Al respecto, el jefe de Gabinete del Municipio de Río Gallegos, Diego Robles, dialogó con Radio LU12 AM680 y se refirió a los pormenores del acuerdo salarial.

“Obviamente que las pretensiones de los gremios son siempre mayores. Nosotros tratamos de encarar y cerrar cada negociación tomándonos todo el tiempo para llegar a un acuerdo para llevar tranquilidad a los trabajadores en cuanto a su evolución salarial y nosotros tener una proyección clara respecto al costo laboral, que es el mayor componente de gasto”, aseguró.

En ese sentido, Robles antes de este aumento el sueldo promedio de los trabajadores municipales era de “480.000 pesos, con empleados que ganan más o menos”.

Y agregó: “Tenemos más del 52% del personal municipal que está entre las cuatro categorías más altas. Cada aumento e impacto es distinto, porque se multiplica por los años de antigüedad y porque tenemos ítems adicionales, particulares del Municipio. Esos ítems tienen movilidad automática”.

En este marco, agregó también que el promedio de antigüedad entre todos los empleados municipales ronda los 10 años.

Por otro lado, tal como se adelantó, la negociación salarial continuará en el mes de mayo. “Años anteriores podíamos tener una proyección para una paritaria anual. La cuestión económica se fue complicando y ahora estamos en una cuestión donde cada dos meses nos tenemos que juntar“, aseguró.

Pérdida de coparticipación

Por otro lado, el funcionario de la Municipalidad de Río Gallegos se refirió a la caída en las transferencias automáticas de coparticipación nacional que vienen sufriendo las provincias en los últimos meses.

“La pérdida de coparticipación en febrero (interanual), si uno la ajusta por inflación, fue del 19% para las provincias y eso deriva en los municipios. El escenario va a seguir siendo así y más con la recesión, donde la actividad económica que tiene un parate que repercute en la recaudación impositiva también. Nosotros lo sabemos, un jubilado que tiene como opción o comer o pagar medicamentos no va poner por encima pagar los impuestos municipales. Es una realidad que nos atraviesa a todos y vamos a tratar de hacer todo los posible para tratar de acompañar a los que menos tienen para pasar este tiempo oscuro”, aseguró Robles.

En este tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete municipal se refirió a la coparticipación provincial y su impacto en las arcas públicas.

“En el Pacto de Mayo está mencionado la discusión de la coparticipación nacional, algo que está en la reforma constitucional de 1994. Ojalá se pueda dar y ojalá se de a nivel local una rediscusión de la coparticipación provincial para que los municipios puedan hacer frente a los aportes de las cajas“, aseguró.

En esa línea, Robles sostuvo que esa rediscusión de los fondos coparticipables tiene que ir de la “mano de normas de responsabilidad fiscal para los intendentes”.

“Que antes de irse no metan 200 personas por la ventana; que tenga un uso y una administración razonable y transparente de los recursos; y que tengamos un crecimiento armónico y responsable. El Gobierno anterior no supo, no pudo o no quiso, la realidad es que hace mucho hay que discutir la coparticipación entre la provincias y los municipios”, afirmó.

Obra pública

Por otro lado, Diego Robles habló sobre la caída de la obra pública luego de la decisión de la administración de Javier Milei de recortar la inversión en estos proyectos.

“Hay una decisión política de terminar con la obra pública. Fue uno de los sostenes en la baja de los puntos de PBI expuesta por el ministro de Economía de la Nación (Luis Caputo). Cuando uno dice no vamos a hacer obras públicas, más allá de la pérdida de puestos laborales también es esto: que las calles que íbamos a pavimentar el año pasado y que por la veda invernal se iban a terminar este verano, estaban en ejecución y quedaron neutralizadas”, aseguró.

En esa línea, indicó que la decisión del Gobierno Nacional afectó la proyección de viviendas que estaban en ejecución, la Terminal de Colectivos y el asfaltado de nuevas arterias de la ciudad.

Sobre las cloacas en particular, Robles indicó: “Esperamos que la gente del ENHOSA venga a relevar el avance y pueda tener continuidad, porque tiene financiamiento internacional“.

“El desafío del Municipio es que algunas obras la podamos terminar, veremos de qué forma y cómo. Tratando de conseguir los recursos, ya sean propios o con algún tipo de asociación público privado”, aseguró.

Al respecto, agregó: “Es una picardía que la terminal de colectivos, con el grado de avance que tiene, la dejemos así“.