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Se encamina a ser una semana clave con dos discusiones que concentran la atención política: la definición del nuevo Código Electoral Provincial y la posibilidad de que el oficialismo vuelva a impulsar el pedido de autorización para tomar deuda por hasta 600 millones de dólares.

El principal capítulo de la agenda parlamentaria estará puesto en la sesión ordinaria del jueves 26 de noviembre, cuando los diputados deberán avanzar con el tratamiento del régimen que establecerá las reglas para las próximas elecciones provinciales, municipales y de las comisiones de fomento.

La discusión electoral llega a esta instancia después de varios meses de reuniones y negociaciones entre los distintos espacios políticos. El 10 de noviembre, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General aprobó, con 13 votos afirmativos, cuatro abstenciones y dos negativos, un despacho de mayoría sobre un proyecto unificado.

Los legisladores intentarán aprobar la iniciativa este mismo jueves. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, el acuerdo no alcanzó a todos los sectores. El bloque Por Santa Cruz presentó modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo, que dejaron expuestas diferencias sustanciales respecto del texto consensuado por la mayoría de los legisladores.

Las principales diferencias

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la implementación de las PASO. El borrador consensuado, que reúne 108 artículos y los aportes de distintos bloques, establece que todas las agrupaciones políticas deberán participar de las primarias, incluso aquellas que presenten una sola lista interna. Además, fija un piso del 1,5% de los votos válidamente emitidos para acceder a las elecciones generales.

La propuesta del oficialismo, presentada inicialmente por la diputada Adriana Nieto, tiene 74 artículos y plantea un esquema diferente. En primer lugar, propone que las PASO no sean obligatorias para los partidos que presenten una lista única, que podrían pasar directamente a las elecciones generales. Posteriormente, la postura comunicada por Fabiola Loreiro fue más allá: señaló que el Poder Ejecutivo directamente no está de acuerdo con la continuidad de las primarias.

La Boleta Única en papel ya se estrenó en santa Cruz pero en elecciones nacionales. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

La segunda diferencia importante está en el diseño de la Boleta Única de Papel. Mientras el proyecto consensuado propone una sola papeleta con todas las categorías electorales, organizada por agrupaciones políticas, la iniciativa oficialista establece una boleta independiente para cada categoría: gobernador, diputados, intendente y concejales.

El sistema de una única boleta permitiría votar una lista completa, modificar algunas categorías o elegir candidatos de diferentes fuerzas políticas, mediante el denominado voto cruzado.

También existen diferencias respecto de la simultaneidad de los comicios. El borrador de mayoría establece que las elecciones provinciales, municipales y de las comisiones de fomento deberán realizarse en una misma fecha, tanto para las PASO como para las generales. La propuesta de Nieto no incorpora esa obligatoriedad, por lo que no establece una restricción equivalente para el desdoblamiento municipal.

En cuanto a la integración de las fórmulas para la Gobernación, el proyecto oficialista permite que el candidato a gobernador pueda incorporar a su compañero de fórmula después de las primarias, incluso eligiendo a quien haya obtenido el segundo lugar dentro de su espacio. El borrador mayoritario, en cambio, contempla la elección de gobernador y vicegobernador como una fórmula.

Las elecciones nacionales están previstas para octubre del 2027. Si la provincia unifica las fechas, también serán el 24 de octubre del año que viene. Aunque puede desdoblarlas.

Por último, hay diferencias en los mecanismos de paridad de género y en la distribución de los lugares de las listas. Ambos textos incorporan criterios de alternancia, aunque con modalidades distintas.

En otros aspectos, las iniciativas coinciden en la eliminación de la Ley de Lemas y Sublemas, la incorporación de la Boleta Única y el régimen de Ficha Limpia.

Estas diferencias quedaron expuestas durante el plenario de comisiones del 10 de noviembre, cuando el oficialismo no consiguió modificar el despacho que finalmente obtuvo 13 votos afirmativos.

El oficialismo podría volver a insistir con el endeudamiento de hasta 600 millones de dólares

La discusión electoral no será el único asunto que estará presente en el escenario legislativo. También podría volver a tomar impulso el proyecto del Poder Ejecutivo que solicita autorización para contraer deuda por hasta 600 millones de dólares.

La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley N° 257/2026 de Crédito Público, contempla financiamiento externo, con un plazo de devolución de hasta 15 años y garantías vinculadas a las regalías hidrocarburíferas y mineras de Santa Cruz. Según los fundamentos presentados por el Ministerio de Economía, los recursos estarían destinados a obras de infraestructura, inversión pública y desarrollo productivo.

El ministro de Economía Ezequiel Verbes, en su reciente paso por la Cámara de Diputados.

El expediente ya tuvo varias instancias de discusión en la Cámara de Diputados, con exposiciones del ministro de Economía, Ezequiel Verbes, quien defendió la necesidad de conseguir financiamiento para reactivar la obra pública y generar empleo. En ese marco, el Ejecutivo también había aceptado incorporar mecanismos de control, entre ellos una comisión de seguimiento para supervisar el destino de los fondos.

Sin embargo, el oficialismo todavía necesita reunir los votos necesarios para avanzar. La discusión requiere una mayoría de dos tercios de los diputados presentes y, en ese escenario, los legisladores de la Cuenca Carbonífera aparecen como un sector clave.

El diputado Carlos Godoy, en diálogo con LU12 AM680, confirmó que el Gobierno provincial mantiene las gestiones para conseguir el acompañamiento de los tres representantes de esa región: él mismo, Lorena Ponce y Karina Nieto.

Los diputados de la oposición se oponen al endeudamiento. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

Godoy ratificó su rechazo al endeudamiento en moneda extranjera y cuestionó las condiciones de la iniciativa. También recordó que había planteado alternativas de financiamiento en pesos y mecanismos de control sobre las obras.

“Desde ese tiempo hasta la actualidad, la insistencia nunca se cortó”, señaló el legislador al referirse a los pedidos del Ejecutivo para conseguir los votos que necesita.

Además, sostuvo que el oficialismo habría perdido apoyos dentro de su propio bloque y que por eso busca sumar a los representantes de la Cuenca.

De esta manera, el jueves 26 se presenta como una fecha importante para el escenario político santacruceño. La discusión por las reglas electorales de 2027 volverá al recinto con diferencias todavía abiertas entre el oficialismo y la mayoría de los bloques, mientras que el endeudamiento provincial continúa siendo una negociación pendiente para el Gobierno.