Sergio Massa: “Voy a trabajar con el gobernador que eligieron los santacruceños”

Por Pablo Manuel y Eugenia María Rodríguez

El candidato a presidente de la Nación por el lema “Unión por la Patria”, Sergio Massa, fue entrevistado de manera exclusiva por el Grupo La Opinión Austral, oportunidad en la que dejó varias definiciones sobre la provincia de Santa Cruz en materia de energía, hidrocarburos y minería. Defendió la coparticipación de recursos para las provincias, al tiempo que cuestionó las propuestas políticas de Javier Milei y Patricia Bullrich.

Frente a la obra de las represas hidroeléctricas financiadas por China, el actual ministro de Economía indicó que “Unión por la Patria” no sólo es el único sector que garantiza la continuidad de la obra, sino que también la alianza estratégica con el gigante asiático, mientras que les pidió a los habitantes de la Cuenca Carbonífera que cuando el domingo vayan a las urnas, piensen en quién defenderá YCRT y quiénes cerrarán el yacimiento y la usina.

Durante la nota, Sergio Massa habló de las postulaciones a senadores de la gobernadora Alicia Kirchner y el presidente de YPF, Pablo González, al tiempo que reconoció que -café de por medio- se reunió con el gobernador electo Claudio Vidal. “Ya estuvo reunido conmigo, me estuvo planteando sus inquietudes para después del 10 de diciembre, así que los santacruceños tienen que tener esa tranquilidad“, afirmó.

Represas e YCRT

En el comienzo de la nota, el ministro de Economía agradeció la oportunidad de compartir algunas ideas con los santacruceños y las santacruceñas. En ese marco, subrayó que son “días muy particulares” para cada sector de la provincia. “Estamos teniendo novedades porque llegó la turbina para la represa (Jorge) Cepernic, porque llega el desembolso de China para la continuidad de la obra; en el que estamos haciendo un desembolso adicional para sostener fuerte en Río Turbio todo lo que es el nivel de producción y la mejora tecnológica de YCRT; porque estamos -además- promoviendo que el sector turístico tenga estabilidad, mirando centralmente Calafate con el impacto de la ley que promueve que el PreViaje para que se transforme en una política de Estado que dure y evitemos que eso que plantean Milei y Bullrich termine dañando a las inversiones hoteleras y gastronómicas que se están dando en la provincia”, así que “creo que tenemos mucho para trabajar con Santa Cruz“.

Sobre ese último punto, el proyecto que enviará al Congreso de la Nación para transformar el PreViaje, respondió que tiene dos ejes: “Uno vinculado a la disminución de impuestos para los que invierten en proyectos de infraestructura turística y gastronómica, mirando no solamente El Calafate, que por ahí es un símbolo de lo que miramos los argentinos de Santa Cruz en materia turística, sino también pensando en lugares como Los Antiguos como proyectos turísticos”. Y en segundo lugar, “la estabilidad fiscal de devolución de aquello que tiene que ver con la inversión que hace cada argentino y cada argentina cuando viaja; lo hemos planteado con la eliminación del impuesto a las Ganancias que benefició a un montón de trabajadores petroleros y mineros de Santa Cruz; hemos planteado con la devolución del IVA que de alguna manera lo que permite es que el trabajador recupere impuestos y ahora lo estamos planteando para la industria turística hotelera y gastronómica, porque sabemos que es un sector que genera divisas para la Argentina y da estabilidad de empleo“.

Consultado respecto a si “Unión por la Patria” es el único proyecto político que garantiza la continuidad de las represas a partir del 10 de diciembre, el candidato presidencial sostuvo que “es el único que garantiza la estabilidad de la relación con China, que es mucho más profundo“, al tiempo que acotó: “Nosotros tenemos 16.000 millones en exportaciones a China y cuando escucho a Milei o Bullrich plantear romper relaciones con China, pienso en de qué van a trabajar los trabajadores del puerto Rosario (Santa Fe), de qué van a trabajar los trabajadores de frigoríficos, es muy loco, muy raro, porque es el segundo socio comercial de la Argentina y obviamente en estos días en que está por un lado el desembolso de represas y por el otro, el desembolso del swap, para nosotros esa relación comercial y económica ha sido muy virtuosa y me parece que plantear la ruptura de las relaciones es no entender cómo funciona la economía argentina. ¿De dónde van a sacar mercados para reemplazar eso que dejamos de venderle a China?”, expresó.

Hace pocos días atrás Massa anunció la Ley de Promoción de Áreas Maduras que beneficiará muchísimo al sector. Según trascendió, la iniciativa constó con la colaboración de las provincias después de que la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, les pidiera a los miembros de la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) que aportaran un borrador con los puntos que consideraban esenciales para impulsar la producción convencional.

Consultado sobre algunos puntos claves de ese proyecto, el ministro de Economía indicó: “Ustedes saben que las cuencas maduras terminan teniendo, en términos de competencia para la inversión de bajar equipos, como se dice habitualmente en el sector petrolero y gas, menos expectativa de inversión porque son más caras“, entonces “lo que hacemos a la importación de polímeros, que son necesarios para de alguna manera mejorar el nivel de productividad de las cuencas maduras, así como también a las inversiones, es una serie de descuentos impositivos para sostener los niveles de producción“.

En ese mismo sentido, remarcó que Santa Cruz tiene -de alguna manera- el doble o el triple de beneficios. Por un lado, el beneficio de la ley de GNL para los proyectos que pueden ser de desarrollo de hidrocarburo y gas. En segundo lugar está la Ley de Promoción de Áreas Maduras. Y en tercer lugar, el yacimiento de Palermo Aike, el desarrollo de las inversiones vinculadas al shale, que “de alguna manera le van a dar a Santa Cruz una gran potencia petrolera, acompañando al sector minero“, ya que “recordemos que Santa Cruz es uno de los principales exportadores mineros de la Argentina“.

“Así que obviamente que para nosotros eso es generación de divisas, generación de empleo de calidad y bien pago, al que le eliminamos el impuesto a las Ganancias, reducción de mecanismos de retención“, pero “sobre todas las cosas es un tipo de cambio competitivo que le hemos dado ahora para que aumenten los volúmenes de exportaciones, porque queremos que Santa Cruz siga produciendo, siga generando recursos para el argentino, pero también reciba, porque cuando uno escucha a Bullrich o Milei decir que hay que eliminar la coparticipación o rediscutir las transferencias a las provincias o no hacer inversiones en infraestructura, uno lo primero que piensa es cómo van a sostener los salarios o cómo van a sostener el sistema educativo; pero básicamente va de la mano con esta idea de que quieren cobrar la educación, así que se entiende que quieran cortar la coparticipación“, enfatizó.

Otro tema consultado por el Grupo La Opinión Austral fue la empresa nacional YCRT, de la cual dependen los pueblos de la Cuenca Carbonífera, y la preocupación de los trabajadores por la continuidad del yacimiento y de la usina termoeléctrica. El ministro no hizo distinción entre los candidatos de “La Libertad Avanza” o de “Juntos por el Cambio“. “Los dos plantearon recorte y cierre“, dijo y señaló: “Hay que decírselo a la gente de Río Turbio y de 28 de Noviembre; es muy importante que el domingo cuando vayan a votar busquen la bandera Argentina en el cuarto oscuro, que es la que defiende YCRT“.

Y sobre si garantizará la continuidad de la empresa para que siga funcionando si es electo presidente, respondió: “Sí, no sólo eso, estamos en este momento haciendo una inversión en tecnología para lo que es la turbina de generación y, por otro lado, trabajando con (el interventor) Daniel Peralta en la búsqueda de mercados para exportación de carbón; las dos cosas a la vez”.

El candidato Javier Milei fue el más votado para presidente en las primarias abiertas del mes de agosto. Ante esto, Massa fue consultado sobre qué le diría al santacruceño o la santacruceña que votó esa opción en las PASO. “Entiendo que pueden tener algún nivel de desilusión o de decepción por lo que fueron los 4 años de (Mauricio) Macri y por lo que fueron estos 4 años, pero a la urna se va con esperanza, no con odio y con bronca” y aseguró: “Y se va defendiendo lo que uno de alguna manera cree como modelo de país; yo creo en la educación pública gratuita y de calidad; creo en el trabajo sin que pague impuestos; creo que el sistema de salud debe ser público porque ya vemos lo que pasa cuando en otros países un argentino tiene que poner la tarjeta de crédito para que lo atiendan; creo en el desarrollo federal porque si no generamos infraestructuras, las asimetrías no se corrigen nunca, y creo en la zona desfavorable patagónica, que también se la quieren sacar los otros dos candidatos“.

Alicia y Vidal

Sobre la futura conformación del Congreso de la Nación, Sergio Massa dio su opinión a este medio respecto a las candidaturas a senadores nacionales de la lista que integran la gobernadora Alicia Kirchner y el presidente de YPF, Pablo González. En ese sentido, dijo: “Es fundamental que yo pueda mandar al Congreso leyes que beneficien a las provincias y tener legisladores que respondan a esa idea de país“. Por consiguiente, añadió: “Obviamente cuento no solamente con el cariño y el afecto personal, sino con una mirada de trabajo común en lo vinculado al desarrollo hidrocarburífero con Pablo, y en lo vinculado al desarrollo humano con Alicia“.

En ese mismo tono, el actual ministro de Economía sostuvo: “Claramente que descuento que los santacruceños y santacruceñas van a acompañarnos, no solamente a mí, sino también a Alicia, a Pablo, a los candidatos a diputados nacionales de Unión por la Patria (Ana Ianni y Mauricio Gómez Bull) y también quiero transmitirle a los santacruceños que se queden tranquilos que el 10 de diciembre, como presidente, voy a trabajar con el gobernador que eligieron (Claudio Vidal). Ya estuvo reunido conmigo, ya me estuvo planteando sus inquietudes para después del 10 de diciembre, así que tienen que tener esa tranquilidad“.

Al respecto, fue consultado sobre qué concepto tiene sobre el secretario general de Petroleros Privados y qué charló con el ahora mandatario electo: “Lo conocí mucho en la Cámara (de Diputados)”. Y agregó: “Mientras fui presidente de la misma, establecí con él una relación franca, que no significa estar siempre y en todo de acuerdo”, pero “después de que resultó electo gobernador lo invité a tomar un café, vino y estuvimos charlando por más de 2 horas sobre cuáles son los temas que en la transición y en el futuro necesita Santa Cruz; sobre cuáles son, además, los sectores productivos a desarrollar para que, además de una economía extractiva, Santa Cruz tenga una economía industrializada, y ese es un trabajo que vamos a hacer juntos desde el 10 de diciembre”, enfatizó.

En otro orden de cosas, ensayando una autocrítica del gobierno actual y sobre cómo se revierte el escenario inflacionario y la presión que genera sobre el poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas, respondió que “se revierte generando más dólares de los que consumimos“ y planteó que “este año Argentina tuvo en paralelo, además del criminal acuerdo con el fondo con el que tenemos que convivir, una sequía que nos costó un 25% de nuestras exportaciones y eso cambió toda la ecuación“. Fue en ese momento en el que subrayó: “El año que viene energía, minería y el crecimiento de las exportaciones de agroindustria van a hacer que Argentina tenga una moneda más fuerte, una reducción de la inflación y la posibilidad de que la gente tenga crédito para la vivienda y acceso al lote con servicios, que son importantes”.

“Ataque especulativo”

El ministro de Economía habló además de las denuncias contra aquellos que de manera ilegal incidieron -luego de las PASO- en la suba del dólar paralelo. Sobre el tema, manifestó: “El dólar paralelo siempre tuvo un valor técnico de 4% por debajo de los financieros, porque -en realidad- los financieros son dólares que pagan impuestos y el blue, como lo conocemos habitualmente, no paga impuestos” y sostuvo: “Lo que vimos fue una manipulación, un ataque especulativo, pero sobre todo la irresponsabilidad de algún dirigente, la montada de una operación económica de algunos delincuentes; ya hay seis detenidos, ya hay una cueva de las grandes allanada; hay una prohibición de salida del país y voy a trabajar para que de acá al viernes el mercado funcione normalmente y los delincuentes que juegan con el ahorro de los argentinos vayan presos“, enfatizó.

Finalmente, Sergio Massa dejó un mensaje a los santacruceños y santacruceñas: “Que hagan honor a ese himno que cantan de que son una tierra que no solamente ve llegar y ve crecer a su gente, sino que cree en el progreso y el desarrollo” y destacó: “Y que el domingo vayan a votar pensando en el país, que piensen que mientras algunos niegan nuestro derecho soberano de Malvinas, que otros u otras dicen que hay que cambiarlo por vacunas, los que miramos la Patagonia como parte del desarrollo geopolítico y estratégico de la Argentina vamos a defender Santa Cruz y a los santacruceños, y su oportunidad de poder vivir con calidad de vida a partir del reconocimiento de lo que es la zona desfavorable y de la eliminación de impuestos. Que vayan a votar pensando en Santa Cruz y en la Argentina y en que las Malvinas son argentinas“.

