Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10 resolvió el sobreseimiento del ingeniero Thierry Decoud, ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en la causa que investigaba presuntas irregularidades vinculadas a la venta de carbón. Según el fallo, no se hallaron pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, y se dejó constancia de que el proceso no afectó su buen nombre y honor.

Decoud había sido acusado de estar involucrado en un esquema de corrupción denunciado luego de que trascendiera un audio con una conversación entre supuestos intermediarios, amigos del exfuncionario. En la denuncia señalaba la intervención de dos intermediarios, Andrés Gros y Alejandro Salemme, en un intento de soborno durante negociaciones con la empresa TEGI Limited. Sin embargo, la justicia concluyó que las pruebas presentadas no corroboraron los hechos denunciados.

YCRT fue allanada tras el escándalo por el supuesto pedido de coimas para concretar una venta de carbón a Israel. FOTO: JANINA RAMOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La causa contra Decoud surgió en 2024 luego de una denuncia impulsada por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Según los informes iniciales, se habría frustrado una venta de 30.000 toneladas de carbón valuadas en 2,1 millones de dólares debido a un presunto pedido de coimas por parte de los intermediarios mencionados.

Este caso tuvo una amplia repercusión política, ya que derivó en la destitución de Decoud como interventor de YCRT, cargo que ocupaba desde la gestión de Javier Milei. El episodio generó críticas al manejo de las empresas estatales y abrió interrogantes sobre la transparencia en sus operaciones.

Thierry Decoud, ingeniero especializado en temas energéticos y ambientales, asumió como interventor de YCRT en 2024. Su gestión, marcada por el intento de reactivar la producción en la mina de Río Turbio, estuvo constantemente bajo la lupa debido a denuncias de irregularidades administrativas y conflictos con gremios locales.