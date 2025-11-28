Tarifas de gas y luz: ¿Qué pasará con el régimen de Zona Fría en el nuevo sistema de subsidios?

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno Nacional oficializó, este viernes, el nuevo esquema de subsidios energéticos para luz y gas, que reemplazará la segmentación vigente por niveles y unificará todos los programas de asistencia en un régimen único. La medida inicia un período de consulta pública de 15 días hábiles y se encuadra en el proceso de “sinceramiento” de los costos reales de la energía.

El nuevo modelo establece únicamente dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, dejando atrás la segmentación tarifaria que plantea los actuales niveles N1, N2 y N3, el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas.

Quiénes mantendrán el subsidio y cuántos usuarios lo perderán

El beneficio quedará reservado para hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (equivalentes a $3.641.397), que además deberán cumplir parámetros patrimoniales y socioeconómicos. La información del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) será migrada automáticamente, con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Durante la auditoría del sistema anterior, el Gobierno detectó 2,59 millones de usuarios que recibían subsidios sin cumplir los requisitos, entre ellos 370.000 casos registrados a nombre de personas fallecidas y 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo. Ese universo pasará a abonar la tarifa plena en electricidad y gas.

A ellos se suman los usuarios que integraban el nivel N1, que ya no tendrán asistencia.

El nuevo esquema reconoce sólo dos categorías: los que pagan tarifa plena y los que reciben 50% de subsidio.

Qué cambiará en la tarifa de luz

El nuevo esquema para todo el país plantea que la electricidad tenga un subsidio del 50% sobre el consumo a lo largo de todo el año:

Bonificación del 50% para los hogares que califiquen.

para los hogares que califiquen. Aplicación sobre un bloque de 300 kWh mensuales en períodos de mayor demanda.

en períodos de mayor demanda. 150 kWh en meses templados.

De forma excepcional, en enero de 2026 la bonificación será del 75%, con un descenso gradual que finalizará en diciembre de ese año.

Cabe aclarar que en el caso de Santa Cruz, la política tarifaria de la energía eléctrica, es potestad exclusiva de Servicios Públicos SE y puede ser distinta al mecanismo que plantea Nación. De todas formas, la energía mayorista que compra la empresa provincial santacruceña sí estará atada a los nuevos valores y esquemas.

Gas por redes: subsidio concentrado en invierno

Para el gas natural por redes, el esquema fija un mecanismo distinto al de la energía marcadando:

Subsidio del 50% de abril a septiembre , coincidiendo con los meses de mayor consumo.

, coincidiendo con los meses de mayor consumo. Sin subsidio en verano, salvo la bonificación extraordinaria del 25% prevista para enero de 2026.

Los bloques de consumo regionales se mantienen sin modificaciones. En el caso de Santa Cruz, la empresa provincial Distrigas SE está obligada a trasladar en su facturación el nuevo régimen, ya que la misma no es distribuidora (como lo es SPSE) sino subdistribuidora y debe respetar el tarifario de Camuzzi Gas del Sur.

Servicios Públicos SE aplica un esquema tarifario propio que deberá armonizar con la quita de subsidios de Nación.

Qué pasa con la zona fría en la Patagonia

Cabe remarcar que en el esquema del gas, se quita todo subsidio en verano, sin contemplar regiones. Para Energía, las variaciones de demanda por geografía, como es el caso de los usuarios de la Patagonia y zonas de bajas temperaturas, estará cubierta por el régimen del beneficio por Zona Fría, que amplía los volúmenes de consumo y subsidia hasta un 50% del consumo todo el año.

De hecho el régimen de Zona Fría y su continuidad, está garantizado en el Presupuesto Nacional 2026. Otra señal es la otra decisión que adoptó la secretaría de Energía, elevando al tope de la ley ( 7,5%) el recargo que pagarán todos los usuarios de gas del país, para financiar el Fondo Fiduciario que sustenta el esquema de Zona Fría.

Es que este viernes, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1909/2025 del Ministerio de Economía fijando en 7,50% el porcentaje que se aplica sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Esta actualización impacta directamente en las facturas de los hogares de todo el país y responde a la necesidad de “reforzar el financiamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, en un contexto de emergencia energética y ajuste fiscal” se indica en la resolución. Dicho porcentaje se aplicará a cada metro cúbico de gas natural de 9.300 kilocalorías que ingrese al sistema de ductos en el territorio nacional.

Desde la administración nacional destacaron que los bloques base “contemplan las necesidades estacionales de cada región”, lo que garantiza continuidad del diferencial geográfico.

Garrafa (GLP) y gas propano: unificación de programas

El nuevo régimen también integra a los usuarios de garrafas y gas propano por redes. Un total de 3.364.065 beneficiarios del Programa Hogar pasarán a recibir el subsidio bajo el sistema unificado. Allí también ingresa el diferencia de la zona patagónica para los usuarios de GLP de la región.

Aquellas personas usuarias de gas propano indiluido por redes y de garrafas de GLP de 10 kilos podrán inscribirse a partir del mes de enero mediante el formulario disponible en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios.

Qué dice el Gobierno sobre la zona fría en el marco del nuevo esquema de subsidios energéticos.

Qué cambia respecto de la segmentación anterior

El nuevo esquema:

Elimina los niveles N1, N2 y N3.

Unifica todos los programas de asistencia energética.

Reordena y depura el padrón para evitar subsidios indebidos.

Focaliza la asistencia en función de ingresos reales y capacidad patrimonial.

Establece reglas uniformes y previsibles para electricidad y gas.

“Un sistema más justo y sostenible”

Según el comunicado oficial, con este paso el Gobierno busca “terminar con las distorsiones, eliminar privilegios y dirigir los recursos del Estado a quienes realmente los necesitan”. La transición apunta a un sistema “más transparente, equitativo y previsible” para los hogares vulnerables.

Sin embargo, precisamente ese sector (hoy N2) se verá afectado por la disminución de la cobertura tarifaria entre el actual esquema de segmentación y el futuro sistema, ya que pasará de tener el 65% de subsidio a sólo el 50%.

En tanto que no habrá cambios para el porcentaje de usuarios que queden dentro del nuevo esquema y que hoy están calificados como N3 (segmento medio).

Consulta pública para conocer opinión

La Secretaría de Energía decidió convocar por 15 días hábiles a Consulta Pública a los efectos de obtener comentarios, aportes y observaciones que retroalimenten la propuesta sobre Subsidios Energéticos Focalizados, precios de la energía y herramientas para la gestión ciudadana, con vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

Para participar de la consulta pública de este nuevo esquema de subsidios, los usuarios pueden ingresar a https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/consulta-por-subsidios-energeticos-focalizados.

Buscando facilitar su participación, en su portal, se presentan la Propuesta y los documentos complementarios (informes técnicos) que sustentan la iniciativa, así como un formulario de consulta para el interesado a los efectos de agilizar la lectura y contemplación de los aportes.