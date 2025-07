Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Decenas de trabajadores de Vialidad Nacional se manifestaron este domingo 6 de julio durante el tradicional izamiento de la bandera en Río Gallegos, en rechazo al inminente cierre del organismo.

La concentración se llevó a cabo en la esquina de las avenidas San Martín y Presidente Néstor Kirchner, frente al mástil central, donde desplegaron pancartas con consignas como “Vialidad Nacional no se cierra, no se privatiza” y “No al cierre de Vialidad Nacional”.

La protesta, impulsada por el Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, responde a la creciente preocupación por la posible disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Según trascendidos, el Gobierno nacional estaría preparando un decreto que podría oficializar esta medida a más tardar el próximo 8 de julio, fecha en que vencen las facultades delegadas al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

“Tenemos la esperanza hasta el martes de que no salga el decreto y nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo”, expresó Jacqueline Bórquez, delegada del gremio en Santa Cruz. “Estamos muy preocupados, somos alrededor de 160 familias santacruceñas que quedaríamos sin trabajo”, agregó.

“Nos han dejado solos”, expresó Jacqueline Bórquez, delegada del gremio en Santa Cruz.

Alarma en todo el país por el posible cierre de Vialidad Nacional

El rumor sobre el decreto presidencial provocó una fuerte reacción en diversas provincias del país. En la región patagónica, la situación es particularmente crítica. Se estima que el cierre del organismo afectaría directamente a:

Santa Cruz: 160 empleados en riesgo

Chubut: 169 trabajadores encargados de más de 2.200 km de rutas nacionales

Río Negro: 160 puestos

Neuquén: 150 puestos

Además del impacto social y económico, los trabajadores denuncian desfinanciamiento total del organismo desde hace más de un año y medio. También reclaman que el impuesto al combustible, originalmente creado para mejorar las rutas nacionales a través de Vialidad, no ha sido girado a la institución en ese tiempo.

Durante la protesta, los manifestantes también advirtieron que evalúan presentar un petitorio en la Casa de Gobierno y en la Cámara de Diputados para visibilizar su reclamo.

“Nos han dejado solos y estamos tratando de visibilizar nuestra lucha. Hoy estamos de nuevo en la calle, que es la única forma que tenemos”, afirmó Bórquez.

El cierre de Vialidad Nacional formaría parte de una serie de medidas del Ejecutivo para reducir la estructura del Estado. Según trascendió en medios nacionales, el decreto también incluiría la disolución de otros organismos claves como la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Con la cuenta regresiva hacia el 8 de julio, las miradas están puestas en la decisión que tomará el presidente Javier Milei y su impacto en la infraestructura vial del país.