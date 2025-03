La concejal del bloque “SER”, Victoria Ojeda, respondió duramente los dichos del intendente Pablo Grasso, que en el final del discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, cuestionó la falta de apoyo del gobierno provincial.

Al respecto, entrevistada por La Opinión Austral, expresó: “Él (Grasso) quiere construir, instalando desde el odio, y le quiero dejar un mensaje al señor intendente que calme un poquito a su militancia porque así no va a llegar a ningún lado“, comenzó.

Seguidamente, puntualizó: “Construir desde el odio, atacar y atacar y atacar todo el tiempo, y después salimos a levantar la bandera del feminismo“, dijo al tiempo que sobre el discurso, respondió: “Las obras que anunció, ojalá que las cumpla, y no podemos aplaudir con bombos y platillos el anuncio que va a terminar la obra del NIDO y del planetario“.

Más adelante, la concejal de la oposición subrayó: “Ni hablar de todo aquello que no nos permite el acceso a la información pública; no nos llegan los decretos, en la comisión de Presupuesto no abren cajones…No hay mucho para decir más que nos vino a mentir una vez más en la cara“.

El intendente “habla que los impuestos están bien invertidos, es una opinión de él y seguramente de los que lo acompañan, pero no es una opinión nuestra; ni hablar del precio desmedido de los impuestos que vamos a tener que pagar este año todos los vecinos de Río Gallegos“.

Ojeda centró sus criticas a lo que dijo Grasso sobre el exfuncionario de Seguridad Ciudadana, Miguel Cader. En ese sentido, manifestó: “Obviamente lo íbamos a cuestionar, pero le quedan (a Grasso) varios funcionarios por rever como, por ejemplo, en la secretaría de Niñez“, sostuvo al tiempo que agregó que la familia de Nicole Díaz, la niña que falleció en 2022 por una amebiasis mientras estaba en una casa de resguardo municipal, “aún siguen pidiendo justicia y la señora (Julia Chalud) sigue ocupando ese cargo“.

Incluso, Victoria Ojeda trajo a colación la situación del diputado Fernando Españón, quien deberá afrontar acusaciones en la justicia, una de ellas, por abuso sexual simple. “No lo defiendo para nada; tengo entendido que se va a sacar los fueros en la próxima sesión, se va a votar como corresponde; no lo defiendo, es la justicia la que tiene que actuar, y quien tiene que decidir si fue cierto o no; pero no nos olvidemos de quién fue presidente del Concejo, Emilio Maldonado, que fue acusado, procesado por la justicia; no hay mucho para decir pero el intendente en ese momento no dijo ni ‘a‘ y le solicitó una licencia ante ese hecho tan grave“.