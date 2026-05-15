El gobernador de Santa Cruz encabezó este jueves una jornada en Jaramillo y Fitz Roy, donde comenzaron las pruebas técnicas sobre las vías del antiguo ramal ferroviario paralizado desde 1978. En ese contexto, el mandatario provincial se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó vigente la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros.

“La verdad que es algo muy pero muy importante que va a marcar un antes y un después; en esta provincia lo que ha sobrado es justamente la injusticia y la complicidad de la política con una justicia que hace política, hoy desde la oposición tratando de boicotear todo el tiempo al gobierno con acciones muy claras y concretas”, expresó en rueda de prensa de la que participó La Opinión Austral.

En esa línea, sostuvo que existe “una excesiva cantidad de medidas cautelares que frenan el funcionamiento del Estado, que no permiten al Estado que se pueda reestructurar, con la clara intención de dificultar el funcionamiento del Estado, pero también de desfinanciarlo”.

Además, cuestionó recientes decisiones del máximo tribunal provincial. “Claro ejemplo de esto cuando el Tribunal Superior anuncia que se daban un aumento salarial que en algunos rondaba una suma de 25 millones de pesos”, afirmó.

Causas judiciales

Respecto a la posibilidad de que se reactiven causas vinculadas a hechos de corrupción, el gobernador señaló: “Hay algo que destaca estos vocales que hoy son parte del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, son personas reconocidas por su transparencia, por honrar la profesión, personas como Sergio Acevedo que nadie puede discutir nada con respecto a su transparencia, su forma de trabajar en el estado en su momento. Así que yo estoy totalmente confiado que se va a hacer justicia”.

El gobernador Claudio Vidal saluda a Sergio Acevedo, minutos después que el exgobernador jurara como vocal del Tribunal Superior de Justicia en el año 2025. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

También lanzó fuertes críticas al funcionamiento histórico de la Justicia provincial. “En esta provincia muchas veces privaban de su libertad al que robaba una gallina, pero al que fundía la provincia y se robaba el dinero de las obras no le hacían absolutamente nada”, sostuvo. Y agregó: “esa es la justicia que también me atrevo a decir que tendría que pasar por el banquillo de los acusados, porque si en esta provincia se permitió el saqueo, se permitió que la desguacen de la forma que lo hicieron, es porque hubo complicidad de la justicia”.

La tapa de La Opinión Austral de este viernes 15 de mayo.

En ese sentido, también apuntó al Tribunal de Cuentas. “Hay 10 años de atraso, esos vocales que conforman el Tribunal de Cuenta de la provincia tienen nombre y apellido y algunos están vinculados directamente a la justicia provincial”, indicó.

“Acá lo que no se entiende, lo que no se nadie puede explicar, es cómo mientras saqueaban la provincia, la justicia le daba la espalda a una situación que se generaba día a día y de una forma totalmente violenta en contra del futuro de los santacruceños, así que llegó el momento de poner las cosas en orden”, afirmó. Y remarcó: “Esta vez no se va a permitir que la política trabaje en complicidad de la justicia para tapar las cosas que están mal o que la justicia sea cómplice de la política para que la política de forma personal se sirva del Estado. Que quede bien claro eso”.

El día que juraron como vocales los abogados Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. Estuvo presente el gobernador Claudio Vidal. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Sobre el comunicado emitido tras el fallo de la Corte Suprema, señaló: “En buena hora, porque hay un fallo reconocido a nivel nacional que es el fallo del caso (Eduardo) Sosa, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una resolución, después de haber notificado, intimó al Tribunal Superior que acate la decisión y la política pícara de ese momento dividió el cargo en dos funciones”.

Asimismo, anticipó que trabaja en la restitución de Sosa. “La idea de este gobierno es restituir a Sosa también a su función y de hecho me he comunicado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el ministro de justicia de la Nación y con distintos actores de la justicia federal para que puedan participar en los próximos días de un acto protocolar en donde van a asumir los nuevos vocales designados y hoy confirmados por un fallo de la Corte Suprema”.

Eduardo Sosa reclama ser repuesto en su cargo desde 1995. (Foto: La Opinión Austral).

Además, confirmó que el lunes mantendrá una reunión con los vocales designados para definir la fecha del acto de asunción. “Va a ser convocada la sociedad, van a ser convocados todos los medios de la provincia, me parece que es algo muy pero muy importante; es el fin de la impunidad para los que tuvieron, para los que están o y para los que van a seguir estando en la política. Se terminó”, enfatizó.

Sobre la restitución de Eduardo Sosa, el mandatario fue más específico: “Es algo que estamos analizando. No se olviden ustedes que trabajamos un proyecto en la Cámara; como siempre, lamentablemente, a veces la justicia opera, opera a través de una resolución, operan intimando, lamentablemente, a los diputados que quieren hacer bien su trabajo”.

“Acá han sucedido cosas realmente horrorosas, pisoteando la libertad de poderes ¿Cómo puede ser que a diputados que trabajan después de la presentación de un proyecto analizan, lo debaten en comisión, sean denunciados por asociación ilícita? Por trabajar en algo que nos permitía volver a creer en la justicia de esta provincia. Estas son las cosas que no se pueden seguir permitiendo”, manifestó.

Fernando Basanta, durante el veredicto absolutorio por parte de la Sala Juzgadora, a finales del 2025. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En otro tramo de sus declaraciones, apuntó directamente contra el vocal del Tribunal Superior Fernando Basanta. “Acá hay uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia que le ha hecho mucho daño a la provincia, le ha hecho mucho daño a la política y esa persona es justamente uno de los vocales que ingresó por la ventana a ocupar un cargo de prestigio, de responsabilidad y esa persona tiene nombre y apellido que es Fernando Basanta. Y su esposa, su esposa (Romina Gaitán) Vocal del Tribunal de Cuentas de la Justicia. O sea, están de ambos lados del mostrador. Con 10 años de atraso en el Tribunal de Cuentas”.

Finalmente, aseguró: “Ahora espero que todos tengan que rendir explicaciones. En esta provincia basta de callar, basta de ocultar cosas que no le hacen bien al presente y al futuro de nuestros vecinos. Basta, se va a terminar y yo mientras que sea gobernador me voy a encargar de que las cosas se hagan como se tiene que hacer”.

Deuda y paritarias

Durante la jornada, el gobernador también defendió el proyecto enviado a la Cámara de Diputados para autorizar un endeudamiento de hasta 600 millones de dólares.

“¿Saben por qué estamos en esta situación? A mí me da gracia cuando los que fundieron la provincia, los que se robaron la provincia, me critican. Estamos en esta situación porque justamente desde la política han saqueado la provincia. Han robado nuestra provincia; en los mejores momentos económicos del país, en donde enviaban camiones con plata a la provincia de Santa Cruz, se la robaban, los mismos que hoy nos critican. Yo les puedo asegurar que se termina”, expresó.

También repasó el escenario económico con el que aseguró haberse encontrado al asumir la gestión. “Yo recuerdo que cuando asumí me tocó pagar deuda; 10 mil millones más una aplicación de intereses por la cláusula”. Además, enumeró pagos pendientes vinculados a proveedores, CAMMESA y servicios energéticos.

Vidal en su visita a la obra del interconectado Perito-Los Antiguos.

“Tengo un poco de memoria, recuerdo también que cuando asumió Alicia Kirchner tuvieron que aprobar un proyecto en la Cámara de Diputados para sanear una deuda que a valores hoy sería de 500 millones de dólares de gestiones anteriores”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “en esta provincia eternamente han tomado deuda” y cuestionó que durante años se hayan recibido fondos nacionales “sin ningún tipo de control”.

“Nosotros hicimos un gran esfuerzo hasta acá. Y menos mal que cuando asumimos salimos a pagar deuda porque hoy estaríamos tapados de interés y no podríamos tener ningún tipo de mecanismo económico o financiero para poder salir de esta situación”, remarcó.

Año 2024. El gobierno provincial canceló por adelantado una deuda con Nación.

Asimismo, explicó que el eventual financiamiento estará destinado a obras de infraestructura y desarrollo energético. “Esta deuda va a ser utilizada para poner en marcha nuestra provincia con la firme intención de seguir en este camino de desarrollo, trabajo, producción, industrialización”.

Entre los proyectos mencionó el interconectado eléctrico para Gobernador Gregores y Puerto San Julián. “La cuestión energética para una provincia que plantea su futuro a través del trabajo, la producción, la industrialización, lo primero que necesitas es energía”, sostuvo.

Por último, se refirió a las negociaciones salariales con los trabajadores estatales. “En el 2024 el gobierno provincial otorgó paritarias por encima de la inflación. No lo digo yo, lo dicen hoy los recibos de haber de los trabajadores del Estado”, indicó.

Según detalló, hubo sectores que registraron incrementos salariales del 204%, “65 puntos por encima de la inflación anual”. En 2025, “14 o 15 puntos por encima de la inflación. ¿Saben por qué se hizo? Porque había plata. Eso quiere decir que este gobierno si tiene los recursos necesarios va a otorgar paritaria y va a trabajar para que cada uno esos trabajadores, de esas familias, puedan estar mejor. Hoy no lo hacemos porque no lo tenemos”, concluyó.